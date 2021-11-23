Усы но, Дон Кихот но пӧрмытэ

Можга ёросысь Вуж Юбера гуртысь Михаил Морозов ог 30 аръёс ӵоже ни гуртысьтызы «Югдон» эштосын сварщик луыса ужа. Киыз котьмалы мынэ: я усы, я мотоблок, я литератураысь геройёсты лэсьтэ.

Михаил школазэ йылпумъямез бере сварщиклы дышетскыны мынӥз, уго гуртысьтызы хозяйствоын та ужен вырисьёс, пе, уг тырмо вал. Озьы диплом басьтэмез бере гуртаз ик бертӥз, колхозэ кариськиз.

— Нырысь мон мукет ужен выри, 6-7 ар трактор сьӧрын пуки, — тодаз вае Михаил Морозов. — Но сварщиклэн ужез мыным золгес яра. Берло 20 арзэ кортэн вырисько. Мар косӥзы, ваньзэ лэсьтӥсько. Туэ амбарысь, гаражысь, фермаысь ӧсъёсты вошъяй — быремын вал ини. Кылем арын, фотоосысь туала агрегатъ­ёсты учкыса, 12 метр пасьталаем усы пӧрмытӥ, туэ соин бусыосты усыязы ни.

Можга ёросысь Вуж Юбераысь Михаил Морозовлэн мотоблокезлэн

олокыӵе но прицепъёсыз вань.

Туспуктӥз Максим Егоров.

— Михаил Ивановичлэн усыез басьтэмезлэсь номырин уг висъяськы, ог-огзы вӧзы пуктӥд ке, уд вала, кудӥз лэсьтэмын, нош кудӥз басьтэмын, — гаражлэн азбараз сылӥсь усы шоры возьматыса, пусъе «Югдон» хозяйстволэн председателез Валерий Власов. — Сварщиктэк туала вакытэ кыдёке уд вуы, тужгес но гужем, кысык вакытэ, техника я мукет маке тӥяське ке. Нош Михаил Ивановичлэн киыз мынэ, мае куриськод, ваньзэ быгатыса лэсьтэ, мотоблоксэ но со ачиз пӧрмытӥз.

— Йырыд ужа ке, малы бон уд лэсьты, — шуэ Михаил Морозов. — Выль мотоблок басьтыны уксёе уг тырмы вал, ачим лэсьто ай, малпай. Табере вань бакча ужъёсты мотоблокеным лэсьтӥсько, вӧзаз усыез но, герыез но, гожъянэз (картошка ӝутканэз) но, уриськон агрегатэз но вань. Али мотоблокме выльдэме, сое кужмогес кареме потэ ни, секытгес ужез быдэстыны, шаплыгес гырыны мед быгатоз.

Кортэн Михаил Ивановичлэн вераськонэз вакчи: котькудзэ улӟытыны быгатоз, юнме кыллисьёсызлы выль улон сётоз. Кылсярысь, колхоз гараже пырыку ик, вань куноосты пумитало Мигель Сервантеслэн романысьтыз геройёс Санчо Панса но Дон Кихот. Пиналъёс одно ик син­йылтозы тодмо мультфиль­­мысь миньонэз. Таосты но Михаил Морозов кортлэсь бичаз.

Озьы быгатӥсь воргоронлэн киосыз улсын корт улӟе: я со ужын кулэ луись усылы, мотоблоклы, я синмез шумпоттӥсь геройлы пӧрме. Созэ но, тазэ но лэсьтыны, йырвизь сяна, чеберлыкез шӧдон, творчествое зымон кулэ.

Мария Векшина