Улон — со эрик

Раиса Куликова

24-тӥ октябре 70 арес тырмонзэ пусйиз Удмуртиысь культура удысысь дано ужась, Ашальчи Оки нимо премилэн лауреатэз Раиса Куликова. Раиса Семёновна 33 ар удмурт радиоын ужаз.

— Раиса Семёновна, куарады нуналлы быдэ радио пыр чузъяськылӥз, вань ужрадъёсы мыло-кыдо пы­риськылӥды. Кытчы ышиды?

— Журналистлэн ужез сыӵе: котьмае тодоно, котькыӵе ужрадэ мыноно, иворъёсты калык доры вуттоно. Шутэтскыны маза ӧй вал, уен-нуналэн малпаськоно вал выль радиоверанъёс сярысь: кызьы кутсконо, кызьы йылпумъяно, мае верано. Тунсыко геройёсты но ӵемысь калыкен пумиськонъёсысь, бадӟым ужрадъёсысь ик пумитаськод вал. Студент вакытысен кутскыса пенсие потытозям, радиоын ужай, нош табере шутэтскисько.

— Кызьы радиое вуиды?

— Вордскемын но быдэ вуэмын Алнаш ёросысь Туймыйыл гуртын, со вакытэ школамы

8 классъем гинэ вал, со бере куд-огез пиналъёс Алнаш школаын тодон-валанзэс будэтылӥзы, тросэз Можгае кошкылӥзы: педагогикая, медициная яке ветеринарияя училищеосы. Мон вамыштӥ педучилищее.

Тодӥськоды-а, мае верасал. Анайлэн нылпиосыз пумысен малпанъёсыз яке сӥзёнъёсыз, лушкем-а, шара-а соос верамын, одно ик улонын быдэсмо вылэм. Сое мон трос пол ас вылам шӧдылӥ. Одӥг пол шутэтскон нуналъёсы гуртэ бертӥ, арнянуналэ султӥ но, куазь шулдыр, укноетӥ шунды сиос пыро, корка тыр удмурт радио вераське.

Дикторъёс Пимен Касаткин но Милитина Гаврилова «Арня ӵукна» передача нуон вакытэ нэнэе шуиз: «Ой, нылы, тон но соос пӧлын ужасалыд ке…» Соку мон серекъяй гинэ — кызьы отчы вуод, мар каро отын? Ас поннам озьы малпаськи но вунэтӥ.

Уд но оске, улон монэ ачиз радиое вуттӥз. Можгаысь пед­училищеез горд дипломен йылпумъяса, Удмурт кун университетэ дышетскыны пыри. 5-тӥ курсын Дэри школаын практикаме ортчисько вал. Одӥг полаз, автовокзалэ мыныкум, радиолэн юртэз азьысь тодмо нылъёсыз пумитай. Соос дырекъяса сыло, сьӧразы ӧтё — ми понна «висёд», пе. Удмурт дикторлы конкурс вылэм соку. Дыры вал бере, сьӧразы пырано кариськи, радиолэсь юртсэ коть адӟо шуыса. Пыри но пайми бадӟым камерной студизылы. Нылъёс отчы одӥген-одӥген пыразы, котькудзы кылбур но газетысь текст лыдӟизы. Пульт сьӧрын соку пукиз режиссёр Анатолий Митрофанов. Ваньзы пырам бере Анатолий Андреевич, монэ адӟыса, таиз кин шуыса юаз, лыктӥд бере, тонэ но кылзомы, пе. Микрофон азьын туж кепыраса мае ке шара лыдӟи но эшъёсы доры потӥ. Кӧня ке минут возьмаммы бере Анатолий Андреевич потӥз но, 3-4 муртлэсь нимтулзэс вераса, шуиз, тӥ, пе, 2-тӥ туре лыктоды. Соос пӧлы мон но шеди.

Озьы тӥни практикаме ортчон вакытам ик радиое дикторын ужаны ӧтизы. Сокугес гинэ семья кылдытэмын вал, Металлург городокын патерын улӥмы. Вазь ӵукна но ӝытазе уже ветлӥ, нуназезэ университетын дышетски — мон Ленинской стипендиатка вал. Туж секытэн сётскиз дышетсконэлэн берпуметӥ арез, изёнэ ӧз тырмылы. Туж жадьылӥ ке но, ваньзэ ворми. Шумпотӥ умой коллективе шедемелы. Дикторын 1 ар ужаме бере монэ иворъёсъя редакцие пуктӥзы, собере 5 арзэ крезьгуро редакциын ужай, нош отӥяз валтӥсь редактор луи. Озьы 15 арзэ кыл кутӥ гостелерадиокомпаниысь радиоверанъёс, берло аръёссэ удмурт программаос понна.

Юлия Чиркова звукооператорен программа дасяло.

— Тросэз адямиос, пенсие потыса но, ужзэс азинто на, нош тӥ одӥг нунал но ужады ӧд ӝегатске. Сыӵе жадиды?

— Пенсие потон вакытам туж кулэ вал пиелы юрттыны. Кенэным ӵош соос ужбергатонэн выро вал бере, нылпиоссылы трос дыр висъяны ӧз быгатылэ. Школазы кыдёкынгес, кружокъёсы но секциосы нуллыны кулэ вал. Со сяна, ужан вакытам аслам нылпиосылы трос дыр висъяны, мусояны-яратыны ваньмыны ӧй быгатылы. Соин ик нунокъёсылы ке но тросгес сюлэм шунытме сётэме потӥз. Озьы тӥни шутэтскыны потӥ, табере 15 арзэ дорын пукисько.

Радиоын тыршем аръёсме шунытэн гинэ тодам вайисько. Кивалтон удысын ужай ке но, радиоверанъёс дасямысь ӧй дугдылы. Элькунысьтымы тодмо но дано адямиос, пӧртэм ужъюгдуръёс сярысь очеркъёсы, программаосы радиолэн зарни фондаз кельтэмын. Соос али но вужмемын ӧвӧл, дырын-дырын чузъяськыло на. Туж шунытэн тодам вайисько ӵош ужам эшъёсме, со вакытэ трос егитъёс вуизы вал дорамы. Шумпотӥсько, уже кутэм журналистъёсы тросэз туннэ но быръем удысазы тыршо.

— Юн, пазьырес сямды, мытэм ужез ӝог быдэстыны, одно ик йылаз-пумаз вуттыны быгатэмды тӥледлы кинлэсь пыӵамын?

16 арес дыръяз

— Нэнэлэсь, дыр. Атае сярысь ма вераны ик уг тодӥськы: 3 арес дыръям улонысь кошкиз ни. Семьяямы ми 5 нылпиос будӥмы, мон 4-тӥез. Атаймы нырысь армиын вал, собере сое Быдӟым оже басьтӥллям — озьы солы 7 ар салдат кирза сапеген ветлоно луэм. Трос пол сӧсырмылэмын, соин ик война бере солы кема улыны ӧз кылды. Милемыз, нылпиосыз, пыд выламы султытонлэн вань секытэз нэнэмы вылэ усиз. Туж ӵем куа­раен бӧрдылӥз. Пу дасян, пудо сиён люкан туж шуген сётскизы. 8 аресысен котькуд гужем ваньмы ик нылпиос колхозын ужамы. Эмезяны гинэ но ветлыны ӧм быгатылэ, ӵуказеяз ик колхоз кивалтӥсьёс радио пыр котькуд пиналэз нимын-тулын вераллязы, ужан вакытэ, пе, нюлэс­кы ветлӥллям. Ӵемысь нянь но кӧттырымон ӧз сюрылы. Соин ик секыт гурт уж мон вылтӥ но ортчиз.

Пичи дырме тодам вайисько ке, паймисько куд-ог дыръя. Быдэс гужемзэ гольык пыд бызьылӥськомы вал. Уд но оске, гужем нуллон пыдкутчан мыным 8 аресам гинэ басьтӥзы ай. Тау карисько агайёсылы, апай-сузэръёсылы, тужгес но Колямылы: секыт вакытъёсы но мыным дышетскыны луонлык сётӥзы. Со секыт улонэн ик, дыр, нэнэмы 53 аресозь гинэ чидаз. Кулон азяз индылӥз вал, вордскем юрттэс, пе, эн вузалэ, мӧзмоды, арлы одӥг пол ке но бертылэмды потоз. Шумпотӥсько, со юртэз Колямы возе. Озьы ми но арлы одӥг пол Туймыйыл гуртамы одно ик вуылӥськомы.

Кузпалы Пётр Куликов — журналист, «Кенеш» журналын ужаз, трос аръёс ӵоже редактор вал. Нош тодматскимы университетын, одӥг факультетын дышетскимы, одӥг огъяулонниын, одӥг этажын улӥмы. Тупаны но кулэ: улонмы но милям одӥг выллем вал. Картэлэн мумиз-бубиз вазь кулэмын, 8-тӥ классын дышетскись Петяез бадӟым агаез будэтэмын. 8 нылпи пӧлысь со 7-тӥез пинал вал.

Озьы кылдӥз, кыкнамы но журналистика удысын ужамы. Пи но ныл будэтӥмы. Тау Инмарлы, нылпиосмы уродэсь ӧз луэ кадь. Пичи дыръязы сад-бакчае дэмен ветлӥмы, милям но киосамы, соослэн но котьку сумкаос вал. Пичиысен ужлы дышетӥмы. Табере кыкназы ужало, быземын-басьтэмын, кенмы ӟуч, эмеспимы бигер, 4 внукъёсмы будо, бадӟымез ӝоген Москваысь университетэз йылпумъялоз, кыкетӥез программист луоз, нош пичи­осызлы — кыктоослы — 1 арес но ӝыны гинэ ай.

— Ас вакытаз тӥ трос ужады выль удмурт кылъёс кылдытон бордын.

— Перестройка дыръя вакытэз сыӵе вал, удмурт кыллы сӥзем радиоверанъёс но трос лэсьяно луиз. Кылъёс

бордын ужаны кельше вал. Мон шуысал, котькуд кыллэн аслаз катъёсыз, азинскон сюресэз, аслаз вордӥськон но бырон вакытэз. Со дыре трос тунсыко адямиосын артэ ужай, Иван Тараканов, Валей Кельмаков, Кузьма Куликов — УдГУ-ын монэ дышетэм тодосчиос — вӧзам вал. Бен, выль кылъёс бордын ужан вӧй вылтӥ кадь ӧз мыны, калык пӧлын трос пӧртэм малпанъёс вал. Но выль кылъёс кылдытонэз удмуртъёс гинэ ӧз малпалэ, со котькуд калыклэн озьы мынэ. Тыршеммы юнме ӧз луы кадь потэ — кыл воштӥськиз, чылкытомиз, узырмиз выль нимкылъёсын, уноез соос калыке кошкизы, пыӵазы… Нош 1970-тӥ-1980-тӥ аръёсы удмурт кылмы воксё ӟучомыны кутскемын ни вал. Туж шум­потӥсько, егит удмурт гожъяськисьёс чылкыт, чебер, узыр верасько-гожъясько шуыса.

— Озьыен, книга, газет-журналъёсты сак лыдӟись­коды?

— Ваньмон дыр шеде ке, книга лыдӟисько. Пинал дыръям книгаос вылӥ дунъяськизы. Милям бадӟым библиотекамы. Отысь книгаосты выльысь лыдӟыса потӥсько. Арлыд будэмъя книгаослэн пуштроссы шоры мукет сямен учконо вылэм. Жаляса верано, изьыны выдон азьын гинэ кие книга кутыны дыры кыле. Телевизорез уг

ик учкиськы, вань иворъёсты, газет-журналъёсты Интернетысь лыдӟисько. Туж яратӥсько «Инстаграм» но «Ютуб» каналъ­ёсын пукыны. Сиён пӧзьтыку, бакчаын ужаку, уриськыку — планшетэ котьку вӧзам. Отысь котьмае тодыны луэ. Воксё паймисько, кызьы ми Интернеттэк улӥськеммы? Куд-ог арлыдоослы но паймисько, кызьы соос вотэстэк улыны чидало. Чын верасько, мӧзмыны пичи но дыры ӧвӧл. Аслым али ялан калык пӧлын кадь потӥсько.

Пенсие потэме бере ужпум пуктӥ вал — вань вакытъёсысь но пӧртэм калыкъёслэсь 100 усто фильмъёссэс учконо. Ӝынызэ но учкыса ӧй вутты на. Вотэс бамын бугыръяськыса, сомында тунсыкозэ тодоно, йырын пӧртэм малпанъёс вордӥсько, куд-ог дыръя жалясько, радиоверанъёс лэсьтоно ӧвӧл ни шуыса. Адямиослэн, пе, кулытозязы дышетскемзы, малпаськемзы но маке выльзэ лэсьтэмзы потэ. Арлыдо луэмлэн одӥг гинэ тырмымтэез вань: тазалык лябӟе но дыр туж чаляк ортче.

Шаерысьтымы тодмо тодосчи Виктор Шибанов куке но шуиз вал: Раиса Семёновна, тӥ шутэтскыны потӥды ке, мӧзмыса черлалоды. Нош мыным мӧзмыны гинэ но маза ӧвӧл. Внукъёсмес нылпи садэ, школае нуоно-ваёно вал бере, шутэтскыны потыса, ӵуказеяз ик водительлы дышетскыны мы­нӥ. Писатель кузпалы техникалэсь кыдёкынгес. Озьы мон, арлыды шо­ры учкытэк, парта сьӧры пукси. Теориез капчиен сётӥськиз, руль сьӧрын горо­дэтӥ ворттылонлэсь гинэ кышкай вал. Но котьмалы ды­шоно вылэм. Табере 15-тӥ арзэ

машинаен вет­лӥсько, нылпиосы 3-тӥ машинаме воштӥзы ни.

Бадӟым внукъёсыныз но картэныз Пётр Куликовен

— Турлы киужъёсты шоры учкыса, паймоно, ку ваньзэ лэсьтыса вуиськоды?

— Пенсие потэме бере нырысь 2 арзэ киужъёсын мылкыдме буйгатӥ. Керттӥськи, вуриськи, 2 ар куспын 40 пӧртэм лякиё шобрет вури. Соосты ӵыжы-выжыосылы кузьмай, нош 2 ужме кунгож сьӧры нуизы. Вуриськыны егитысен яратӥ. Дӥсь басьтыны шедьтоно ӧй вал бере, нылпиосылы но, аслым но ваньзэ ачим мода журналъёсъя вурылӥ.

2 ар дорын пукем бере город квартираын ӟоскыт потыны кутскиз. Пиналъёсмес корка пуктыны курим. Соослэн

урамысьтызы ик участок басьтӥмы, толалтэзэ стройматериалъёс люкамы, ар куспын коркамес быдэсак вуттӥмы. Мукет араз корка котырмес чеберъямы, бордаз емышо сад, турлы сяськаос мерттӥмы.

Егитысен синмаськемын вал бадьпу ньӧрен кутаськисьёслы. Вайёсты воштӥ газетлэсь лэсьтэм «ньӧръёсын». Соосын мон лычсузьымон ужай. Собере бадӟым суредъёс лэсьтылӥ, пужыятыса но пазлъёс бичаса. Одӥг вакытэ куиськи, кузпалы со понна юри станок лэсьтӥз. Огкылын вераса, ас азяд ужпум пуктыны быгатоно, соку ваньмызлы дыр шеде вылэм. Нош тунсыко малпанъёс сюро Интернет вотэсысь.

— Одӥг вакытэ курег вордонэн но выриды, шуо.

— Соиз зэм, огвакытэ инкубатормы но вал. Араз 2 пол но чипы поттылӥмы. Кролик будэтонэн но выримы. Соослы клеткаос Пётр Васильевич лэсьтылӥз. Берло дыре курегпузлы гинэ курег вордӥськомы.

Пенсие потыса, улон чылкак мукет сямен радъяське вылэм. Ваньмон дыръямы театръёсы, концертъёсы ветлӥськомы (али пандемия люкетэ). Арлы быдэ вордскем нуналамы нылпиосмы санаторие путёвка кузьмалляло. Россиысь пӧртэм городъ­ёсын шутэтскимы ни. Теплоходэн уяны яратӥськомы, малпанмы вань ву вылтӥ Астраханёзь вуылыны. Онлайн амалъя но дуннеез котыръяны луэ вылэм. Котькуд странаын эшъёсы, блогеръёс, вань. Соослэн улэм-вылэмзы пыр со странаен тодматскисько.

Шаермес но котыръяммы потэ на. Арня куспын ас машинаенымы быдэс Удмуртиез ортчыны малпаськомы. Вань ӵыжы-выжыосмы доры пыраса, инкуазьлэн шулдыр интыосыныз тодматскыса. Малпанмес быдэстыны та дыре пандемия люкетэ. Кырӟаны яратӥсько, ас поннам но кырӟаса ветлӥсько. Ым пушкы кырӟан пыре ке, дугдыны уг луы ни. Ачим ик куд-ог дыръя жадисько.

Пинал дыръя трос кужымез, дырез, визез, сюлэм шунытэз уж басьтэ. Али сюлэм куремъя улыны тыршиськомы, дунне вылын мар но тунсыкоез ӧвӧл! Сомында на тодымтэез, лэсьтымтэез, тазалыкез но улон котыре кыстӥськонэз гинэ ыштоно ӧвӧл. Кузпалэным ӵош ӝытлы быдэ поръяны потаськомы, туж трос вераськиськомы! Сомында ар ӵош улыса, сомында вераськеммы ӧвӧл, дыр. Пичи дырмы, улон-вылонмы сярысь кенешиськомы, куддыръя огмес огмы выльысь асьмелы усь­тӥськомы на. Али валаськод, макем кулэ кузпалъёслы трос вераськыны — ог-огдэ валаса, дунъяса, гажаса, яратыса улон понна.

Удмуртъёс ӧвӧл дышемын ганяк улыны, эшъёссылы, кузпалъёссылы чебер кылъёс шара вераны. Тау карисько нэнэен атаелы вордэм-будэтэмзы понна, агай-апайёсылы, сузэрелы — яратэмзы, юрттӥськемзы понна, вань дышетӥсьёсылы, эшъёсылы, радиогеройёсылы, бускельёсылы — соослэсь уно тодон-валан, мылкыд-шӧдон басьтӥ, мыным удалтӥз ӟеч адямиосын! Арлыд будэмъя ваньмыз шоры мукет синмын учконо вылэм. Мар тыныд шумпотон вае, сое ик лэсьтӥськод, эшъяськиськод тыныд дуно адямиосын. Улон — со эрик.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА