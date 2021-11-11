Уйёсы но малпаськизы

Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтысь тодосчиос элькунмылэн Кун премиезлэн лауреатэз луизы «Ӟуч-удмурт кыллюкам» но «Удмуртская Респуб­лика: Здравоохраниение» энциклопедия поттэмзы понна.

«Ӟуч-удмурт кыллюкам» по­тӥз 2019-тӥ ар пумын 2 томен 2 сюрс экземплярен. Та кыллюкамез дасян бордын тыршизы тодосчиос — Людмила Кириллова, Людмила Карпова, Ольга Титова, Сергей Максимов, кивалтӥсьсы — Леонид Ившин.

Талэсь азьвылэз кыллюкам поттэмын вал 65 ар талэсь азьло. Валамон ини, та дыр ӵоже уно выль кылъёс кыл­дӥзы, вераськон вош­тӥськиз, тросэз вашкала кылъёс воксё вунӥзы.

Ӟуч-удмурт кыллюкам

Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтысь наукая валтӥсь ужась Людмила Кириллова верамъя, 1956-тӥ арын потэм та выллем словаре 40 сюрс пала кылъёс пыремын вылэм, выль потэмаз — 55 сюрслэсь ятыр ини.

— Кыллюкам бордын ужаны туж секыт, уката ик ми сое вакчи дыр куспын лэсьтӥмы. Словарез Удмуртилэн кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмонлы поттыны куризы. Ӝытъёсы но пуконо луиз, уйёсы но малпаськоно. Таӵе словарь туж кулэ ни вал, улон азьлань мынэмъя куд-ог кылъёс ышо-вуно, выльёсыз пото. Соос малпамын яке термино-орфоргафической комиссилэн тыршеменыз валче, яке асэстэмын туала вераськонысь.

Тыршеммес дунъязы но Кун премиен пусйизы шуыса, ми понна бадӟым вормон. Но шумпотонмы палдуресгес. Малы ке шуоно законъя 5 муртэ гинэ лауреат гожтыны луэ. Нош ми та кыллюкам бордын семья кадь 3 ар ӵоже котькуд нунал 8 кузя тыршимы. Но мар карод, куронъёс сыӵеесь, соин ик Кун премилэн лауреатъёсыз пӧлы ӧз пыре тодосчиосмы Татьяна Душенкова, Александр Егоров но Алексей Шибанов. Но соослэсь тыршемзэс вератэк кельтыны нокызьы но уг луы, — шуэ Людмила Евгеньевна.

Нош «Удмуртская Респуб­лика: Здравоохранение» энциклопедиез поттон бордын тыршизы Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтысь тодосчиос Татьяна Васина но Светлана Смирнова но Ижысь медициная кун академиын ужасьёс — Наталья Попова, Владимир Гаврилов но Владимир Савельев. Энциклопедие пыремын тазалыкез утёнлы но шаерамы та удысэз азинтонлы сӥзем 1 сюрс 700-лэсь трос статьяос, 1 сюрс 600 пала туспуктэмъёс но иллюстрациос.

Галина Семёнова