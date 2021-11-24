Удмурт дэрем сярысь 12 юан
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27-тӥ шуркынмонэ, Удмурт кыллэн нуналэзлы сӥзьыса, Национальной библиотека вань ужрадъёссэ удмуртлыкен герӟалоз.
Йӧскалык литературая, шаертодонъя но библиографияя центрын удмурт пужыослы-пусъёслы сӥзем бадӟым адӟытон усьтӥськоз. Та ёзэтысь валтӥсь специалист Галина Сергеева верамъя, выставкаын возьматэмын шаерысьтымы тодосчиослэн, суредасьёслэн, этнографъёслэн, кибашлыослэн Семён Виноградовлэн, Алексей Холмогоровлэн, Константин Климовлэн, Тамара Крюковалэн, Людмила Молчановалэн, Серафима Лебедевалэн удмурт калык дӥськутлы, куиськон-пужъятӥськон амалъёслы, вашкала пужыослы сӥзем вуж но выль книгаоссы, календарьёссы, туспуктэмъёссы, открыткаоссы.
— Анай кыллэн нуналэзлы сӥзем ужрадъёс «Удмурт кыллэн чеберлыкез — удмурт дӥськут пыр» темая радъяськозы. Таин валче искусстволы сӥзем литературая отделысь усточиос удмурт мунё, удмурт пужыё синпель кузьымъёс лэсьтыны дышетозы. 16 часын библиотекаямы туж тунсыко лекция луоз.
Шошма удмуртъёслэн крезьгуро культуразы, калык костюмъёссы, узыр кылзы сярысь вералоз кырӟанъя но эктонъя «Айкай» фольклор театрлэн кивалтӥсез, Удмуртиысь искусство удысысь дано ужась Пётр Данилов,— шуэ Галина Александровна.
Шошма удмуртъёс Татарстанысь Балтач ёросын, Марий Элысь Мари-Турек палъёсын но Киров улосысь Малмыж районын уло. Соослэн костюмъёссы висъясько шаерамы улӥсь удмуртъёслэсь. Кыӵе дӥсь нулло вылэм праздникъёсы, кыӵе буёлъёсты но пужыосты, кильтыръяськон арбериосты ярато шошма удмуртъёс, маин висъяське выль кенлэн дэремез — ваньзэ тае умой тодэ Пётр Данилов. Со вашкала удмурт калык дӥськутэз улӟытэмез, куэм костюмъёсын коллекция кылдытэмез понна 2003-тӥ арын Удмурт Элькунлэсь Кун премизэ басьтӥз вал. Та лекцие лыктэмъёс Пётр Павловичез кылзэм сяна «Айкайысь» артистъёслэсь костюмъёссэс учкозы.
Пумиськонъёс, адӟытонъёс но мастер-классъёс сяна, та нуналэ Йӧскалык библиотекаын онлайн-викторина ортчоз. Визь сынанын 12 юан, ваньмыз герӟаськемын удмурт дэремен но удмурт пужыен.
Галина Семёнова