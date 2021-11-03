Удмуртия «Регион-НКО» конкурсын 5-тӥ инты басьтӥз
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Москваын «Сообщество» форумын «Регион-НКО» конкурслэсь йылпумъянъёссэ шараязы. Удмуртиын ар ӵоже уно огазеяськонъёс кылдӥзы, соин ик шаермы 5-тӥ инты басьтыны быгатӥз, кылем арен ӵошатыса 36 интылы ӝутӥськиз.
Ужрадэ Удмуртиысь Тӧролэн но Правительстволэн Администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов ветлӥз.
— Тау, огазеяськонъёслэсь лыдзылэсь будэмзэс синйылтӥды шуыса, — вераз Сергей Смирнов, — милям шаерамы трос коньдон уг берга, но милям трос быгатӥсь, азьмынӥсь адямиосмы, соин ик кылдо огазеяськонъёс, улонэ пыӵало проектъёс.
УД