Удмуртиялэн тӧроез Красногорск гимназиысь дышетӥсьлэн нылпиос вылэ ки ӝутэмез сярысь иворез эскерыны куриз
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– Красногорск гимназиысь дышетӥсьлэн нылпиосты жугемез сярысь иворез пыр-поч эскерыны кури. Таӵе югдур валантэм, соин ик Красногорск ёросэ нылпиослэн правооссыя уполномоченной Ольга Авдеева потӥз. Нылпиосты жугем ивор зэм ке, жугись мурт чурыт кыл кутоно луоз. Та юанэз сак чакласа возисько», – вераз Александр Бречалов.
Ольга Авдеева ивортэмъя, дышетӥсь вылэ покчи классъёсысь куать нылпиос ӝоштӥськизы. Туннэ нуналлы со ужысьтыз палэнтэмын, эскерон ужъёс мыно. Нылпиос дышетсконзэс азьланьто мукет дышетӥсен.
Нылпиослы но анай-атайёслы психологической юрттэт сётыны Ижысь бригада потоз.