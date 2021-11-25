Удмуртиын творческой интыос кылдытон понна быръёнъёсы пыриськыны быгатозы вань мылкыд карисьёс
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Стратегической кичӧлтонъёсъя агентство Rurban Creative Lab творческой интыос кылдытонъя лабораторилэсь 3-тӥ этапсэ мытӥз. Таяз радэ быръёзы ньыль улосвылъёсты. 13-тӥ декаброзь быръёнэ пыриськыны быгатозы вань мылкыд карисьёс. Финалэ потэмын Удмуртия но.
Удмуртилэсь данзэ утё Глазкарысь креативное пространство «Экосистема развития бизнеса. Короленко 8», Ижкарысь «Типография» многофункциональной площадка но «Сердце Ижевска» городской кварталлэн реновацияя проектэз.
Вормисе потэм улосвылын ортчозы творческой инты кылдытонъя лекциос но сессиос.
— Проект бордын ужамъя, ми адӟим Удмуртиысь экспертъёслэсь но спонсоръёслэсь творческой интыосты кулэ каремзэс. Быръён — со бадӟым аудиторилэсь тунсыкъяськемзэ шараян понна одӥгез валтӥсь амал луэ, — вера Удмурт Элькунысь проектъёсъя депортаментэн кивалтӥсь Анна Зайцева.
Быръёнъёс ортчозы https://rurban.space/rcl-3 сайтын.