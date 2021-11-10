Удмуртиын нылпи ваёно но нонтӥсь кышномуртъёслы вакцина пуктон понна нимаз интыос кылдытэмын луозы

Удмуртилэн тӧроез Александр Бречалов аслаз вотэс бамъёсаз меӵак эфир ортчытӥз. Отын тазалыкез утёнъя юанъёслы пыр-поч валэктонъёс сётӥз.

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Александр Бречалов пусйиз, элькунамы берпуметӥ 3 арня куспын коронивирусэн висисьёслэн лыдзы кулэсмыны кутскиз шуыса. Кылсярысь, кылем суткалы бурмемъёслэн лыдзы йылӥз: висьыны усемын 387 адями, нош бурмемын 401 висись.

Вотэс бамын трос гинэ юанъёс сётӥзы: малы черламъёслы, эмчиосты доразы ӧтьыса но, соосты кема дыр ӵоже возьмано луэ?

— Зэмэ но коньывуон толэзе, висисьёслэн лыдзы трослы йылэм бере, эмчиос доразы со нуналэ ик лыктыны ӧз быгатылэ. Со умойтэм, но та дыре эмъясьёслы вазиськисьёслэн лыдзы 5 поллы трос луиз, — вераз Александр Бречалов.

Туннэ нуналлы эмъясьёслы юрттыны Ижысь медакадемиысь 288 студентъёс но 146 ординатор-эмчиос кыскемын. Со сяна Удмуртиысь Тазалыкез утёнъя министерстволэн пӧсь линияез ужа. 8-800-100-24-47 номеръя жингыртыса, вераны луэ, эмчи ӧз лыкты шуыса, привика сярысь ивор басьтыны, сертификат басьтонлэсь радлыксэ но ПЦР тестлэсь результатсэ тодыны.

Калыкез тужгес сюлэмшугъяськытэ вакцина пуктон. Али Удмуртия вакцина пуктонъя Россиын 12-тӥ интыын луэ, толэзь талэсь азьло 27-тӥ интыын вал. Туннэ нуналлы 569 сюрс 216 адями (62%) привика пуктэмын ини.

Ӵош ужась эшъёсыныды дэмен кариськыса, привика пуктэмды потэ ке, луэ вазиськыны medprof18@mail.ru почтая яке 8(3412) 97-07-45 телефон номеръя.

Александр Бречалов нимаз валэктон сётӥз нылпи ваёно но нонтӥсь кышномуртъёс пумысен.

— Таӵе кышномуртъёслы вакцина пуктон понна нимаз интыос усьтӥськозы. Прививка пуктыны яра 22 арнялэсь бадӟым срокен кышномуртъёслы, эмчиоссы пумит ӧвӧл ке, — шуиз Тӧро.

10-тӥ шуркынмонысен кӧто кышномуртъёс черодтэк вакцина пуктыны быгатозы Ижкарысь Октябрьлы 50 ар площадьысь 21-тӥ юртын но Воткинской Шоссеысь 57-тӥ юртын (Перинатальной центр 1 РКБ). Ужан радлыкез 8 часысен 11 часозь.