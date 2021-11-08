Удмуртилэн Правительствояз — воштӥськонъёс

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 ноября, 2021 12:50

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8-тӥ шуркынмонэ ужан интыоссэс кельтӥзы Коньдон ужпумъёсъя министр Станислав Евдокимов но Лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министр Дмитрий Сурнин. Со сярысь указъёсты юнматӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

  • С. Евдокимов
  • Д. Сурнин

Кыкез ик министръёс кошкизы Россиысь Ужан кодекслэн 77-тӥ статьяезъя — ужан договорлэн йылпумъяськемез сэрен.

Тодады вайытом, Станислав Евдокимов министрлэн интыяз 2014-тӥ арысен ужаз, нош Дмитрий Сурнин — 2019-тӥ арысен.

— Станислав Петровичлы но Дмитрий Николаевичлы тау шуисько ужзы понна, али соос асьсэдыз мукет удысъёсын оскалтыны малпало. Мон соосты валасько, угось министрлэн ужез капчи ик ӧвӧл, — вераз Александр Бречалов.

Али Коньдон ужпумъёсъя министерстволэсь кивалтӥсезлэсь ужъёссэ быдэсъялоз Вера Сухих, нош Лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министерстволэсь кивалтӥсезлэсь ужъёссэ — Ришат Ибрагимов.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 ноября, 2021 12:50
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