Удмуртилэн Правительствояз — воштӥськонъёс

8-тӥ шуркынмонэ ужан интыоссэс кельтӥзы Коньдон ужпумъёсъя министр Станислав Евдокимов но Лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министр Дмитрий Сурнин. Со сярысь указъёсты юнматӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

С. Евдокимов

Д. Сурнин

Кыкез ик министръёс кошкизы Россиысь Ужан кодекслэн 77-тӥ статьяезъя — ужан договорлэн йылпумъяськемез сэрен.

Тодады вайытом, Станислав Евдокимов министрлэн интыяз 2014-тӥ арысен ужаз, нош Дмитрий Сурнин — 2019-тӥ арысен.

— Станислав Петровичлы но Дмитрий Николаевичлы тау шуисько ужзы понна, али соос асьсэдыз мукет удысъёсын оскалтыны малпало. Мон соосты валасько, угось министрлэн ужез капчи ик ӧвӧл, — вераз Александр Бречалов.

Али Коньдон ужпумъёсъя министерстволэсь кивалтӥсезлэсь ужъёссэ быдэсъялоз Вера Сухих, нош Лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министерстволэсь кивалтӥсезлэсь ужъёссэ — Ришат Ибрагимов.

УД