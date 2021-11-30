Удмуртие коронавируслы пумит 9 сюрс доза «ЭпивакКорона» вакцина вуиз
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Удмурт Элькунэ коронавируслы пумит 9 сюрс доза «ЭпивакКорона» вакцина вуиз, озьы ик ГамКовидВак (Спутник V) — 1 сюрс 800 доза. Элькунамы Россиысь 4-ез ик ковидлы пумит вакцинаос вань:
«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – 130 сюрс 256 доза;
«ЭпивакКорона» – 10 сюрс 464 доза;
«Спутник Лайт» – 42 сюрс 296 доза;
«Ковивак» – 6 сюрс 212 доза.
Тодады вайытом, коронавируслы пумит вакцина пуктыны быгато быдэ вуэм адямиос (18 аресысен) улон интыя поликлиникаосын яке вакцина пуктон интыосын таӵе адресъёсъя:
1. Ижкарысь Октябрьлы 50 ар площадьысь 21-тӥ юртын. Ужан радлыкез: 8 часысен 19 часозь, шутэтскон нуналъёсы 10 часысен 16 часозь.
2. Ижкарысь Пушкинская ульчаысь 157-тӥ юртын. Ужан радлыкез: 8 часысен 18 часозь, шутэтскон нуналъёсы 9 часысен 14 часозь.
3. Ижкарысь Свобода ульчаысь 228-тӥ юртын. Ужан радлыкез: 8 часысен 19 часозь, шутэтскон нуналъёсы 10 часысен 16 часозь.