Удмуртие коронавируслы пумит 9 сюрс доза «ЭпивакКорона» вакцина вуиз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 ноября, 2021 11:56

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Удмурт Элькунэ коронавируслы пумит 9 сюрс доза «ЭпивакКорона» вакцина вуиз, озьы ик ГамКовидВак (Спутник V) — 1 сюрс 800 доза. Элькунамы Россиысь 4-ез ик ковидлы пумит вакцинаос вань:

«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) – 130 сюрс 256 доза;

«ЭпивакКорона» – 10 сюрс 464 доза;

«Спутник Лайт» – 42 сюрс 296 доза;

«Ковивак» – 6 сюрс 212 доза.

Тодады вайытом, коронавируслы пумит вакцина пуктыны быгато быдэ вуэм адямиос (18 аресысен) улон интыя поликлиникаосын яке вакцина пуктон интыосын таӵе адресъёсъя:

1. Ижкарысь Октябрьлы 50 ар площадьысь 21-тӥ юртын. Ужан радлыкез: 8 часысен 19 часозь, шутэтскон нуналъёсы 10 часысен 16 часозь.

2. Ижкарысь Пушкинская ульчаысь 157-тӥ юртын. Ужан радлыкез: 8 часысен 18 часозь, шутэтскон нуналъёсы 9 часысен 14 часозь.

3. Ижкарысь Свобода ульчаысь 228-тӥ юртын. Ужан радлыкез: 8 часысен 19 часозь, шутэтскон нуналъёсы 10 часысен 16 часозь.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 ноября, 2021 11:56
TAGS: вакцинакоронавируслы пумит вакцинатазалыкез утён