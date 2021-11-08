Удмуртие вуиз пыэдлы пумит 100 сюрслэсь ятыр вакцина

«Гриппол Плюс» но «Флю-М» чакламын бадӟымъёслы.

Тодады вайытон вылысь: грипплэсь нырысетӥосыз вакцинаос шаерамы вуизы сентябре: 223 сюрсэз — нылпиослы «Ультра Канди» но 23 сюрсэз — бадӟымъёслы «Гриппол Плюс». Прививка пуктыны быгато вань мылкыд карисьёс, уката но сое дэмлало 6 толэзьысен нылпиослы, нуны вайыны дасяськись нылкышноослы, кема кыстӥськись висёнъёсын курадӟисьёслы. Со понна вазиськоно улон интыя поликлиникае.

Дуннеысь тазалыкез утёнъя огазеяськон но Россиысь Тазалыкез утёнъя министерство пыэдлы но ковидлы пумит вакцинаосты огдыре пуктыны лэзизы. Угось эскеронъёс возьматӥзы: соос ог-огзылэсь кужымзэс уг лябӟыто, адямиослэн тазалыксылы кышкытлык уг кылдыто.

Элина Кумачёва