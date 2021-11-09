Сюрес возьматӥз егитъёслы

Алнаш черкогуртысь дышетӥсь Любовь Быкова кылем арын мыр-мыр пумитъяськиз Удмуртилэн Данъян пул вылаз ӵектэмзылы. Шуиз: мынэсьтым трослы адӟем карымон адямиос вань. Озьы ке но туэ ёрос кивалтӥсьёс Любовь Евгеньевналэсь мылкыдзэ юаса ӧз улэ: кулэ луись документъёсты келязы но тӥни.

Алнашысь дышетӥсь Любовь Быкова

— Данъян пул вылэ шедеме сярысь тодӥ Иже туспуктэм лэсьтыны ӧтемзы бере. Таяз радэ пумитъяськыны бер вал ни, — пальпотэ Любовь Евгеньевна.

Дышетон удысын Любовь Быкова — шаерысьтымы огез кужмоез химик — 35 ар тыршиз.

Пиналъёс паймылӥзы: кытысь Любовь Евгеньевналэн сомында йырсазьыз, кызьы сомында иворез йырын возьыны быгатоно?

Таӵе кужмо дышетӥсьлы луыса тросэз нылпиос яратӥзы химиез. ­­Любовь Евгеньевналэн­ дышетскись­ёсыз химияя ЕГЭ-ын арлы быдэ ӟеч баллъёс люкаллязы.

— Нырысь огез дышетскисе 92 баллозь вуиз, собере — 95,

98 балл люкасьёсы но вал. Нош 2020-тӥ арын Марина Борисова 100 балл люказ! Таӵе вормонэз юрттӥз солы Ижысь медициная академие пырыны, — вера усто дышетскисьёсыз сярысь педагог.

Любовь Евгеньевна ачиз сярысь вераны уг яраты. Нош дышетэм нылпиосыз сярысь — дугдылытэк. Уго химиез гажась пиналъёсыз Москваысь, Санкт-Петербургысь, Казаньысь, Ижысь вузъёсын дышетскылэмын. Табере тросэз врачъёс, фармацевтъёс, химиен дышетӥсьёс луизы ни. Алнашысь кыӵе гинэ аптекае уд кожы, ваньмыз сямен

фармацевтъёс — Любовь Быковалэн дышетэм пиналъёсыз.

— Любовь Евгеньевналэн урокъёсаз туж зол дисциплина вал. Со милемыз но рос-прос луыны дышетӥз. Матысь 6 арлы мон тодӥсько: кыӵе сюрес вылэ султӥсько, кытчы вамышто. Валасько: улонысьтым химия ноку но уз кошкы, — шуэ Санкт-Петербургысь академик Павлов нимо медициная университетын дышетскись Ульяна Калаева.

Кемалась ӧвӧл, Удмурт кун университетэз йылпумъяса, Алнаш школае бертӥзы Любовь Быковалэн дышетскисьёсыз. Соосты чакламез, ужаны нодъямез бере педагог туэ пенсие потӥз.

— Лыдъясько, егитъёслы сюрес сётыны кулэ, — мылкыдзэ вера дышетӥсь.

Любовь Евгеньевналэн аслаз нылпиосыз но улонын сюрессэс шедьтӥзы. Ольга нылыз школаез азвесь медален йылпумъяз. Ижысь гурт удысъя академиез быдтыса, инженер-технолог луиз. Андрей пиез но школаысь зарни медален потӥз, табере Ижысь огаз бадӟым предприятиын экономистын ужа. Нылпиосызлэн 2 нуныоссы песянайзэс шумпотто, табере Любовь Евгеньевна соослы тросгес сак­лык висъяны быгатоз.

Елена СКВОРЦОВА