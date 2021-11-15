Спортэн но газетэн ваче ки

Арлы быдэ Пичи Пурга ёросысь Уча (Ильинское) черкогуртын ортчылэ «Муравей» клубез кылдытӥсьлэн Прохор Павловлэн кузьымез понна пыдын бызьылонъя ӵошатскон. Туэ но отчы 150 пала адями пыриськиз.

Ӵошатскон туэ 37-тӥзэ ортчиз. Отчы вуылӥзы Пичи Пурга, Яган, Выль но Вуж Мӧнья гуртъёсысь, Агрыз но Ижевск городъёсысь спорт­сменъёс. Соосты люкалля сюлмо воргорон Прохор Павлов. Прохор Иванович, школаын дышетскыкуз ик, спортэз гажаз, куасэн бызьылыны яратӥз, 1-тӥ разрядэз но вал. Бадӟым ӵошатсконъёсы пыриськылэмын. Кылсярысь, «Дорога жизни» калыккуспо марафонэ 7 пол ветлӥз. Али но нуналлы быдэ зарядка лэсьтэ, ӵукналы быдэ бызьылыны пота, стадионэтӥ котыръяське. Пумен эшъёссэ но котыраз кыскиз.

Учалась бызьылыны яра­тӥсьёслэн «Муравей» клубзылы 40 ар пала ни. Туэ но Сосновка, Бажан, Уром пала нуись сюрес кузя бызьылӥзы. Ӵошатсконэз радъян вылысь коньдон люкан сярысь Прохор Иванович ик сюлмаськиз. Ӵапак ӵошатскон ортчытон нуналъёсы Прохор Ивановичлы 85 арес тырмиз.

Пичи Пурга ёросысь Учаысь Прохор Павловлы 85 арес тырмиз.

Туспуктӥз Валентина Емельянова.

Прохор Иванович — усто песятай. Монэ но ӵужатаймы котьма ужлы дышетӥз, трос визь-кенеш сётӥз. Арнялы быдэ чидатэк вите «Удмурт дунне» газетлэсь вуэмзэ. 50 ар пала лыдӟе ни. Газет, пе, бурдъя но ӵуказе нуналлы кужым сётэ.

Прохор Павловичлэн ӵыжы-выжыосызлэн нимынызы гожтӥз внукез Дмитрий Курдюков.