Секыт зӥбет

Малы лябӟиз Можга ёросысь «Исток» хозяйство?

Можга ёросысь «Исток» хозяйство 2009-тӥ арын куашкам «Можгинское» хозяйствоез бордаз басьтӥз, ныпъетсэ вормытэк, лябӟыны кутскиз ни вал. Кыӵе югдурзы али?

Вормонтэм воз

«Исток» туннэ — ёросысь тужгес лябез хозяйство. Нош 2000-тӥ аръёсы со ӟеч выжыысь пудо вордӥз, кужмоез племрепродуктор вал. «Истокын» котькуд скаллэсь араз 5 сюрс килограмм йӧл кыскылӥзы, мукет эштосъёсын та лыдпус 3 сюрс килограмм вал. 100 скаллэсь 96 кунян басьтэменызы ушъяськылӥзы. Вишурын туж вожъяськымон хозяйство вал. Татчы мукет ёросъёсысь но специалистъёс ужаны дышетскыны вуылӥзы, татысь пудо басьтылӥзы.

— Вишурын ачим ас вакытаз практикаме ортчи, — шуэ ёрос администрациысь гурт удысъя управлениысь валтӥсь зоотехник Елена Ершова. — «Исток» юн шуыса ик, татчы куриськи. Татын тросгес йӧл сётӥсь скалъёслы одӥг, ӧжытгес йӧл сётӥсьёсызлы мукет рацион лэсьтылӥзы, гужемлы пудоез лагере поталлязы, тазалыксэс чаклаллязы. Нош дисциплина кыӵе юн вал! Вишуръёслэсь ик ужаны дышетски мон.

«Исток» кужмо шуыса ик, ёросэн кивалтӥсьёс председательлы Юрий Рябовлы вазиськизы, артысь Можга черкогуртысь банкрот калэ вуэм «Можгинское» хозяйствоез бурд улаз басьтыны курыса. Со но ас вакытаз кужмо эштос вал. Татын молокопроводзы ужалляз. Кунянъёслы выль гид но ӝутӥзы вал, но чылкыт но шуныт интые одӥг кунянэз но ӧз пыртэ. Эштослэн кузёосыз вошъяськыны кутскизы. Ваньбурез утён но кужмоятон сярысь нокин ӧз сюлмаськы ни, лэся. Фермаос, ю тысь шертон но куасьтон комплексъёс, складъёс сисьмыны ӧдъязы. Хозяйстволэсь быронзэ валаса, специалистъёс кошкизы, асьсэды мукет азьын шедьтӥзы. Соос шоры учкыса, умой ужасьёс но палэнскизы. Можга город артэ бере, огзы но ужтэк ӧз кыле. Елена Ершова пусъемъя, «Можгинское» предприятие юисьёсгес гинэ на кылизы. Озьы хозяйство калыклы но, кивалтӥсьёслы но кулэ ӧз луы ни. Гидъёс, гаражъёс, складъёс воксё куашкаса медаз быре, музъем медаз аналмы шуыса, ваньбурез 2009-тӥ арын «Истоклы» сётӥзы.

— «Можгинское» хозяйствоын ваньмыз пудозы 400 йыр вал, 120-ез — кысконо скалъёс. Юрий Петрович сюроосты Вишуре нуиз, аслаз хозяйствояз гидъёс ӟечесьгес на шуыса. Озьы уллёез 1 сюрс 367 йыр луиз. Но та огазеяськон нокинлы но шумпотон ӧз вайы. Банкрот кылем хозяйстволэн бадӟым пунэмъёсыз вормонтэм йӧтӥзы. Кӧня ке ар ӵоже Юрий Петрович соосты берыктыны выриз. Та ик быдэс хозяйствоез берлань кыскиз. Вишурысь ужась калык но ӝожтӥськиз: асьме коже ужасалмы ке, али ке но юн возиськысалмы, кулэ ӧй вал, пе, со быдӟа секыт возэз выламы куштыны, — югдур сярысь вера Елена Ершова.

2009-тӥ арысен Можга черкогуртын хозяйство куашкамен, ю шертон комплекс но гидъёс бушамын

Хозяйствоысь буш юрт

Пуктӥськон мытэмын

«Истокын» валтӥсь специалистъёссы пумен пересьмизы. Зоотехниксы, осеменаторзы, пудо першалзы пенсие потӥзы, интыязы лыктӥсь ӧз сюры ни. Хозяйство лябӟыны кутскемен, дано нимзэ ыштэмен, ужасьёс шудзэс мукет азьын ­утчано кариськизы. Пунэмъёсын югдур секыт, ужаны нокинэн — секытлы чидатэк но, «Истокын» пудозэс вузаны ӧдъязы. Али татын, городысь ветлыса, скал кыско, пудо сюдо. Гуртоослэн туж ик уг поты ни фермае кутскемзы. Техника сьӧры пуксисез но ӧжыт, но механизаторъёс тракторен но, экскаваторен но, бадӟым машинаен но ужаны быгато — улон воргоронъёсты универсальной специалистъёс кариз ни. Туэ соос 210 тонна турын но 3 сюрс тонна силос буртъёсы дасязы. 408 сюро таза пудоез сюдыны та ӧжытгес ик. Но хозяйствоын кылем аръёсысь запасъёссы вань на.

— Ёросэз возьытэ уськытӥськоды, пыд йылады султэ ни шуыса, ялан верасько гуртоослы но, Юрий Петровичлы но, — уг ваты Елена Юрьевна. — Кунян но воксё ӧжыт басьтыны кутскизы ни ук. Кунян уг сюры бере, скалъёс йӧлзэс кулэсто. Йӧл ӧвӧл ке, доход но ӧвӧл. Сюлэм шуг. Мед ужалозы — пӧрмытозы, вишуръёслы осконъёсмы бадӟым.

Юрий Рябовлэн аслаз но «Исток» понна йырыз висе. Али 41 скал басьтыны быгатӥзы. Йӧлзы ӝутӥськиз. Туннэ татын нуналлы быдэ ог 2 тонна йӧл заводэ келяло. Эшшо скал басьтоно на, шуэ Юрий Петрович. Али вань скалъёссэс огаз тупатъям-выльдэм гидазы пыртӥзы. Вужзэ весь сэзъяса толыкез уг луы ни — вуж машинаен но кема уд ворттылы, шуэ эштос тӧро. Гидъёссы угось 1960-тӥ аръёсы ӝутэмын ай. Соин ик, 400 йырлы чакласа, ферма ӝутэмзы потэ. Каркасэз сылэ ни. Урдэсъёссэ, липетсэ, выжзэ лэсьтыны вормизы ке, эшшо тросгес пудо ваёзы. Соку улыны но каньылгес луоз, шуо ужасьёс. Огзэ вуж гидзэс кунянъёслы но пияно скалъёслы чакласа тупатъяло. Талы но вишуръёс лӧптэмын: пуктӥськон выль оскон сётэ. Нош музъемъёссы татын лачак.

— «Исток» ӝутӥськыны пӧрмытӥз ке, Вишурысь сяна, Можга черкогуртысь но бушам фермаосмы, гаражъёсмы, ю тысь куасьтон но шертон комплексъёсмы, оло, выльысь пудоен, техникаен но ю тысен тырмозы ай. Али ваньмыз качамын, таркамын, пильылэмын — вӧзтӥзы ортчеммылы быдэ сюлэммы вирын пылаське, — шуо гуртоос.

Можга черкогуртысь ланьырась объектъёсты выльысь ужатон сярысь сюлмаськыса, гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова но та палъёсы вуылэ. Черкогуртын буш сылӥсь фермаос шоры ёросын ик учкылӥсьёс вань. Фермеръёслэн пудо вордэмзы потэ, гидъёсты, пе, арендае но кутысалмы. Зэм, арендае кутон понна соосты тупатъяны ик табере ой-ой кӧня коньдон кулэ!

Елена Сарамотва

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