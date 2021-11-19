Россиысь «Бадӟым перемена» вожвылъяськонын Удмуртиысь кык студентъёс миллион манет утӥзы

Эшшо ньыль студентъёс 200 сюрс манет утӥзы на.

16-тӥ ноябре колледжъёсысь 2-тӥ-4-тӥ курсъёсын дышетскись студентъёслэн Россиысь «Бадӟым перемена» вожвылъяськонзылэн финалэз ортчиз Нижний Новгородын. Вожвылъяськон радъямын «Дышетон» национальной проект улсын.

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь.

Удмурт шаерлэсь данзэ Сарапулысь, Ижысь но Дэбесысь студентъёс утизы. Марина Постоева но Алексей Сурнин вормисьёс радэ потӥзы но миллион манет утӥзы. Озьы ик вормисьёс пӧлы шедизы Алёна Анухина, Юлия Зеленина, Софья Лопашова но Милана Ситчихина, соос быдэн 200 сюрс басьтӥзы.

— Вожвылъяськон кыстӥськиз мартысен ноябрь толэзёзь. Нырысь ик тест ортчим, собере кейсовой ужъёсты лэсьтӥм, секыт вал. Полуфиналын но финалын самой валтӥсез — командаен ужан. Ӵошен пуктэм ужъёсты сэрттоно-пертчоно но улонэз капчиятон понна проект малпано вал. Шумпотымон, тыршеммы юнме ӧз лу, — вераз Алексей Сурнин.

Вожвылъяськонлэн финалаз ортчизы мастер-классъёс но тунсыко пумиськонъёс. Ужрад радъяськиз пандемия вакытысь куронъёсты лыдэ басьтыса.