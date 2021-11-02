Россиын пандемиен сэрен 47 улосъёс QR-кодъёсты уже кутыны ӧдъязы
Related Articles
Коронавируслэн вӧлмемез сэрен уно улосвылъёс концертъёсы, вуз карон интыосы калыкез лэзё прививка пуктэмзы сярысь справкаосъя, QR-кодъёсъя. Соос пӧлын Удмуртия но.
Шаерамы 1-тӥ — 7-тӥ шуркынмонэ кафеос но ресторанъёс доставка амалэн ужало яке заказъёсты пыронын сётъяло. Азьло сямен ужало сиён-юон вузась магазинъёс, аптекаос, мукет вуз карон интыос ужзэс азьланьто онлайн яке доставка амалэн. Ужрадъёс, адӟытонъёс уг ортчытъясько. Стоматологъёс доры пинь висьыку гинэ вазиськыны яра. Школаос но сузъёс 30-тӥ коньывуонысен 7-тӥ шуркынмонозь каникулъёсы кошкизы. 8-тӥ шуркынмонысен азьло сямен ужалозы.
Кыӵе коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськон амалъёс ялэмын мукет улосъёсын? Со сярысь луэ тодыны стопкоронавирус.рф порталын интыяськем картаысь.
— Али соцсетьёсын калык ӵем вазиськылэ юаса, кызьы коронавиурсэн сэрен уло мукет улосвылъёс, мар отын ужа, мар уг ужа, — вераз «Диалог Регионы» огазеяськонлэн кивалтӥсез Кирилл Истомин, — иворъёс ӵем вошъясько, соин ик нокыӵе шуг-секытъёс медаз кылдэ шуыса, вань улосвылъёсысь коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськон понна кутэм амалъёсты та картае пыртӥмы.
Нуналлы быдэ порталысь висёнлэн вӧлмемез сярысь картаез 4 миллионлэсь трос адями учке. Ӵемысь со арнялы одӥг пол выльдӥське.
— Али та картаын уноез улосъёс горд буёлэн ӝуало, иське трос муртъёс висё, — вераз «Национальные приоритеты» огазеяськонлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Михаил Шумаков, — соин ик паймоно ӧвӧл, QR-кодъёсты уже кутон сокем вӧлме шуыса. Соосты эскерыны «Госуслуги. Стопкоронавирус» ватсэт юрттэ.
Картаын Удмуртия но горд буёлэн пусъемын. Берпуметӥ арня ӵоже быдэн 100 сюрс муртлы 150 висись кылдэ.
Коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськон понна вакцинация мынэ: яра кыкполэс «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» но «КовиВак» вакцинаосты яке одӥг полэс «Спутник Лайт» вакцинаез дунтэк пуктыны.
Прививкае гожтӥськыны луэ «Госуслуги» портал пыр яке поликлиникае регистратурае вазиськыса. Гожтӥськытэк, Удмуртиын улӥсьёс прививка 3 интыын пуктыны быгато:
— Калыклэн тазалыкезъя центрын (Октябрьлы 50 арес площадь, 21)
— «Сбербанклэн» офисаз (Пушкинская ульча, 157)
— Операя но балетъя театрын (Пушкинская ульча, 221)
1-тӥ шуркынмонлы: прививкалэсь нырысетӥ компонентсэ 543 сюрс 59 мурт пуктӥз, соос пӧлысь 349 сюрсэз 253-ез вакцинацизэс йылаз-пумаз вуттӥзы ни.
Тодады вайытомы, прививка пуктӥське 18 ареслэсь бадӟымъёслы гинэ. Сьӧрады кутоно паспорт, СНИЛС, ОМС полис. Прививка пуктон азьын эмчиос тазалыктэс эскерозы.
УД