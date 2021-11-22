Пӧраськыса жаде ке… пӧраськыны кутске

Пичи Пурга ёросысь Уча черкогуртысь Ольга Фёдорова — повар. Та удысын 14 ар тырше ини. Ужез сыӵе кельше — пӧраськыса жаде ке, нош ик пӧраськыны кутске.

Ольга профессия быръён ласянь чик ӧз малпаськылы — пичи дыръяз анаезлы сиён дасяны ялан юрттӥськылӥз бере, пӧраськон сюлэмаз биниськиз. Школазэ йылпумъяса, 2007-тӥ арын пыриз Ижысь 42 номеро училищее.

— Училище бере нырысь-валысь интыяськи Пичи Пурга ёрос райполэн черкогуртысьтымы ёзаз — преник пыжылӥ, — вера нылкышно. — Ыльнянен вырыны мыным котьку кельшылӥз, соин ик татын уже туж мылкыдыя луиз. Преникез котькуд нунал пыжиськод, нош со котькуд нунал пӧртэм пӧрме вылэм, ваньзэ рецептъя лэсьтӥськод ке но. Огполаз путыр-путыр пилиськыло, мукетаз ог-огзы борды лякиськыло. Глазировказэ но огшоры гинэ уд лэсьты: кизергес луэ ке, преник вылын укыр шаплы куасьме, напгес ке — пыргыны кутске. Тодӥсько на: преникъёс пӧлысь лимонэн дасямезлэн «сямыз» укыр йӧнтэм — рецептсэ куддыр пичияк гинэ тӥяськод но, преник табань кадь луэ ини, уг ӝутскы.

Пичи Пурга ёросысь Учаысь Ольга Фёдорова пыжиськыны яратэ.

Туспуктэм Ольга Фёдоровалэн архивысьтыз.

Учалан 1 ар ужаса, О. Фёдорова выжиз бускель гуртэ — Сосновкаысь быдэ вуымтэослы юрттэт сётонъя центрын пӧраськыны кутскиз. Татын ини, зэмзэ но, ужез пӧзьылӥз — начар семьяосысь нылпиосты нуналаз 5 пол сюдылӥз. Отын ужакуз ик, 3 пол вис карылӥз — али 3 нылпиосыз будо. Туннэ та реабилитацияя центр выжтэмын Пичи Пурга черкогуртэ, таин валче пӧраськисьлы котькуд нунал руль бергатоно луэ.

— Туала нылпиос быр­йиськисесь, соин ик плита котыртӥ сюлмысьтым бызьылӥсько, — вера нылкышно. — Кӧжыен, перловкаен ӝукез, чорыгез соос уггес ярато ке, макаронэз но картошен пунемез котькуд нунал сиысалзы, дыр. Туннэ, пиналъёсты сяна, сюдӥськомы арлыдоосты но — центрмы соослы но юрттэт сётэ.

14 ар пӧраськытозяз, О. Фёдоровалэн синъ­ёсыз лэчытазы. Тодэ котькуд кастрюльзэ, кудаз кӧня пуньы сылал мынэ. Посудалы, пе, адямилы сямен, ­дышыны кулэ.

— Тросэз тодмоосы юало: ужын но дорын пӧраськыса, уд акыльтӥськы-а? Уг, шуисько. Ялан пӧраськысал! Угось, пӧраськыны сяна, сиськыны но яратӥсько на. Куддыр, оло, керттӥськоно, чильпаськоно вал но, киужен вырыны анае-атае ӧз дышетэ. Вот ыльнянен вырыны туж кельше! Соин ик холодильникам котьку пельняне но мантые вань. Куноос шӧдтэк шорысь вуо ке, со туж ӟеч юрттэт. Огез гинэ уг кельшы — гужем толлы дасяськон, сылалтӥськон.

О. Фёдоровалэн льӧль малпанэз вань — ресторанын кадь пӧраны дышетсконо. Торт выллем гольтрес пыжиськемъёс солы тунсыко уг пото. Нош сӥльын — туж тупасалзы, пе.

— Туала арын кыӵе но кухня ӧвӧл — грузинскоез, японскоез… Жаляса верано, училищеын дышетскыкум, таӵеез ӧй вал на. Милемыз дышетӥзы пӧраны сое гинэ, мае соку калык яратылӥз. Соин ик тодон-валанъёсме муромытэме потэ. Семьяме шумпоттысал мудрон роллыен яке отбивноен.

Ольга Корепанова