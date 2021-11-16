Пуныослы приют усьтозы

Калгись коӵышъёслы но пуныослы приют лэсьтыны проект дась. Вуоно арын сое Иж котырысь Смирново каргуртын усьтозы.

Кузётэм калгись пуны.

Туспуктэм «Удмурт дунне» архивысь.

Азьвыл урамъёс кузя калгись кыр пуныосты но писэйёсты ыбылыны лэземын вал. Табере животъёсты быдтыны алӥсь закон юнматэмын: кутылыны, улошояны, эмъяны, сюдыны но берен эрике лэзьыны косэмын. Со понна приютъёс пуктылоно. Отын ик лекъёссэ пуныосты лэзьятэк возёзы.

— Туэ приютлы проект лэсьтӥмы, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Соя Ижын, Глазовын но Сарапулын калгись животъёслы юртъёс ӝутомы. Нырысетӥез усьтӥськоз вуоно арын Ижысь Смирново каргуртын. Интыез быръемын ни. Татчы ёросъёсысь коӵыш-пуныосты вуттылозы. Ар ӵоже 3,5 сюрс животъёсты утялтыны, сюдыны, эмъяны луоз. Ветеринаръёс эскерем бере 90-95 процентсэ берен лэзёзы. Животъёсты доразы басьтыны мылкыд карисьёслы адӟытонъёс радъяллялозы. Проект ӟеч быдэсмиз ке, мукет городъёсын но приютъёс ӝутомы.

Али калгись животъ­ёсын ужаны шаерамы араз ог 5 миллион манет висъяське. Пуныез стерилизовать карыны ик шорлыдын 1,5 сюрс манет кулэ. Соин ик висъям коньдон тырмыт ӧвӧл. Кылсярысь, Кизнер ёросын араз 11 пуныез гинэ утялтыны пӧрмыто — сомында коньдон висъяське. Нош пуныос ёросын ялан йыло: адямиос коӵышъёсты-пуныосты бусые я гурт пуме мешокъёсын куяса кельто.

— Одӥг животэз приютын возён шаермылы шорлыдын нуналаз ог 500 манет усёз шуыса чакласькомы, — вера министр. — Котькудзэ ичизэ 10 нунал сюдоно-эмъяно луоз. Татарстанын нуналаз 2,3 сюрс манет быдто, Нижний Новгородын — 14 сюрс манет. Милям таӵе луонлыкмы ӧвӧл на. Приют усьтыса, отын ужаны, со понна кыл кутыны мылкыд карисьёс но туннэ уг сюро на.

Елена Сараматова