Пудоос но вешамез ярато

Шаерысьтымы Данъян пул вылэ пыртэм муртъёс пӧлысь 2-ез Вавож ёросысь скал кыскисьёс луо. Мичурин нимо хозяйствоысь Надежда Шишкина пудо сюдон удысын 21-тӥ арзэ ужа.

Вавож ёросысь Мичурин нимо хозяйствоысь скал кыскись Надежда Шишкина

Надежда Леонидовна вордскемын Вавож ёросысь Кусо (Косая Можга) гуртысь бадӟым семьяын, 9 пинал пӧлысь со 8-тӥез луэ. Шудзэ утчаны кошкылӥз вал Ижевске. Вуз карисе дышетскыса, 5 арзэ городын улӥз, вордскем палъёсызлэсь мӧзмыны кутскиз. Гуртысьтызы «Ленинская искра» колхоззы куашкан калэ вуэмын вал. Нош бадӟым агайёсыз пӧлысь 3-ез улӥзы Ӟамбайгуртын, гурт удысын ужазы. Соин ик Надежда но татчы улыны лыктӥз, собере бызиз.

— Егит дыръя котькыӵе уж борды кышкатэк бась­тӥськоно, мон но пудоос борды ӝог дыши, — шуэ Надежда Леонидовна. — Табере фермае выжы лэзи ни кадь. Ведраен-карнанэн йӧл нуллоно ӧвӧл. Ужаны кутскон арам кысконо скалъёсмы котькуд группаямы 50 пала вал, нош та вакытэ — 80. Ӟамбайгуртысь фермаын 2 бригада, милямаз 6 скал кыскисьёсмы, эшшо 1-ез вошъясь луэ.

Скал кыскисьёс 2 сменаен ужало, 3-ез ӵукна — 5 часысен 13 часозь. 13 часысен соосты воштэ дежурной доярка, нош 15 часысен со борды итӥсько ни эшшо 2-ез эшъёссы. Таосыз ини 21 часозь ужало, куд-ог дыръя вазьгес но бертыны пӧрмытско. Скал кыскисьёс шумпото: хозяйствозы юн, ваньмыз сямен ужъёссы механизировать каремын.

Пудоослы сиёнэз люкылэ трактор, скалъёслэн ныр улазы донгыны юртто ни асьсэос дояркаос. Опил пыртало но пудолэн улаз кисьтало.

— Скалъёс милемыз кыдёкысен ик куарамыя тодмало, нош муртъёс ке пыро — зынъяськыны кутско, — шуэ Надежда Шишкина. — Тросгес йӧл мед сётозы шуыса, кузязы ветлӥськомы, вешаськомы. Берло дыре фермае но цифровизация вуэмын. Котькудӥзлэн пудолэн пеляз номер бырттэмын. Кудӥз кӧня йӧл сётэ, ку бызьылэ — ваньзэ журналэ пусйиськомы.

Надежда Шишкиналы 47 арес, одӥг ужасьсы гинэ арлыдызъя пенсионерка луэ, мукетъёсыз, пе, егитэсьгес. Фермаын голштин выжыысь пудо вордо, вань асьсэлэн чемпионъёссы, ар куспын 11–13 сюрс килограмм йӧл сётӥсьёс. Пудо утисьёслэн коллективзы ёросазы азь­ветлӥсьёс пӧлы пыре.

— Кылем арня кутсконын милемыз ӧтчазы Резиденцие. Юртлэн чеберезлы синмаськи, — шуэ Надежда Леонидовна. — Данъян пул вылэ патретмес пыртозы шуыса ӧй но малпалля вал, сентябрь толэзе документмес люказы ке но. Шуизы вал, устооссэ быръёзы ай. Ижевске ӧтён азязы гинэ жингыртӥзы, фото лэсьтоно луоз, шуизы. Ижевске вуимы но, адямиос шоры учкыса, пайми, соос чеберъяськон салонъёсы пыраса вуиллям, нош мон — йырысьтым кышетме воштыса.

Надежда Леонидовна кузпалэныз ӵош 3 пи будэтӥзы, жаляса верано, кузпалыз улонысь кошкемын ни. Коля пизы та хозяйствоысь ик фермаын оператор луыса ужа, Толязы контракт амалъя служба нуэ, нош Никитазы лэсьтӥськисе дышетске. Гуртысь кышномуртлэн ваньмон дырыз сокем трос уг луы ке но, киужен выре, керттӥське, яратэ губияны, сикысь емыш бичаны. Табере, пе, одно ик городэ ветлоно луоз — Данъян пул вылэ пуктэм патретсэ учкыны.

Валентина Емельянова