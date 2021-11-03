Прививкатэк — реанимацие
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Ӵемысь ковидэн висё прививкатэк муртъёс. Кӧняез ке соос пӧлысь реанимациозь вуылӥзы.
Михаил Ижкарын улэ. Нырысь коронавирусэн висьыны кузпалызлэн атаез кутскиз, бӧрысь чер воргоронлы но паласькиз. Пересь ӵыжы-выжыез висёнэз вормыны ӧз быгаты. Нош ачиз воргорон пневмониен курадӟиз, со тыосызлэсь 90 процентсэ шобыртӥз.
— Мон прививка пуктыны турттӥсько вал, но весь малпалляй, берло но вутто ай шуыса, — вераз Михаил.
Нош Сарапулысь Иванлэсь тыоссэ пневмония 100 процентлы шобыртӥз. Сое Элькун больницаысь врачъёс ЭКМО аппаратлэн юрттэменыз улӟытӥзы.
— Мон спортэн эшъяськисько, таза улӥсько, — вераз Иван, — прививка пуктыны уг медӥськы вал — кышное кӧто. Оскылӥ, аслам иммунитетэ висёнэз вормыны быгатоз шуыса. Али туж жалясько, дырыз дыръя прививка ӧй пукты шуыса.
3-6 толэзь ортчыса, антителаосызлэн лыдзы кулэсмиз ке, Иван прививка пуктыны малпа.
— Адями висёнэз капчиен вормиз ке но, прививка пуктыны кулэ, соку тазалыклы черен нюряськыны капчигес луоз, — вераз Удмуртиысь тазалыкез утёнъя министрлэн воштӥсез Марина Петренко.
УД