Прививкатэк — реанимацие

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Ӵемысь ковидэн висё прививкатэк муртъёс. Кӧняез ке соос пӧлысь реанимациозь вуылӥзы.

Михаил Ижкарын улэ. Нырысь коронавирусэн висьыны кузпалызлэн атаез кутскиз, бӧрысь чер воргоронлы но паласькиз. Пересь ӵыжы-выжыез висёнэз вормыны ӧз быгаты. Нош ачиз воргорон пневмониен курадӟиз, со тыосызлэсь 90 процентсэ шобыртӥз.

— Мон прививка пуктыны турттӥсько вал, но весь малпалляй, берло но вутто ай шуыса, — вераз Михаил.

Нош Сарапулысь Иванлэсь тыоссэ пневмония 100 процентлы шобыртӥз. Сое Элькун больницаысь врачъёс ЭКМО аппаратлэн юрттэменыз улӟытӥзы.

— Мон спортэн эшъяськисько, таза улӥсько, — вераз Иван, — прививка пуктыны уг медӥськы вал — кышное кӧто. Оскылӥ, аслам иммунитетэ висёнэз вормыны быгатоз шуыса. Али туж жалясько, дырыз дыръя прививка ӧй пукты шуыса.

3-6 толэзь ортчыса, антителаосызлэн лыдзы кулэсмиз ке, Иван прививка пуктыны малпа.

— Адями висёнэз капчиен вормиз ке но, прививка пуктыны кулэ, соку тазалыклы черен нюряськыны капчигес луоз, — вераз Удмуртиысь тазалыкез утёнъя министрлэн воштӥсез Марина Петренко.

УД