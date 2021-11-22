«Правовой марафон для пенсионеров» проектъя юридической визь-кенеш дунтэк сётозы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 ноября, 2021 12:52
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Туспуктэм «Удмурт дунне» газетлэн архивысьтыз.

26-тӥ ноябре «Правовой марафон для пенсионеров» проектъя Удмурт Элькунысь Адямилэн правоосызъя уполномоченной юрттэмъя ортчоз арлыдоос (ветеранъёс, пенсионеръёс, инвалидъёс) понна дун тырытэк юридической визь-кенеш сётон.

Юанъёслы валэктон сётозы Удмурт Элькунысь Калыкез улон-вылон утён политикая но ужъя министерствоысь, Пенсиосъя фондысь, медико-социальной экспертизая бюроысь но мукет специалистъёс.

Коронавирус вӧлмемен валче акция ортчоз онлайн амалэн.

Юанъёсты сётыны луоз 26-тӥ ноябре 13 часысен 15 часозь 8-800–30-18-441 телефон номеръя.

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 ноября, 2021 12:52
TAGS: иворюрттэт сётон