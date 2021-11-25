Пичи ке но, шӧртчи

Можга ёросысь «Югдон» эштос юнма юбера калыклы луыса

1992-тӥ арын Можга ёросысь Вуж Юбераысь бригада «Трактор» колхозлэсь нимаз кариськыны малпаз. Собраниын выль колхозлы «Югдон» ним бырйизы, кивалтыны оскизы колхозын трос аръёс ӵоже ужам муртлы Валерий Алексеевич Власовлы.

Хозяйстволы — 28 ар

Валерий Власов «Трактор» колхозэ Асанысь сельхозтехникумез йылпумъямез бере вуиз, егит специалистлы соку ик оскизы тракторной бригадаен кивалтыны. Собере Валерий Алексеевич Можгинское мунипал кылдытэтэн кивалтӥз. Кӧня ке дыр ортчыса, Валерий Власов нош берытскиз хозяйствое, ужаз механик, агроном, председательлэн воштӥсез луыса.

1990-тӥ аръёсы тросэз хозяйствоос пичи эштосъёслы люкиськылыны кутскизы, Можга ёросысь «Трактор» эштосын но таӵе ик югдур кылдӥз: бадӟым хозяйствоысь кошкизы нимаз адямиос, фермер кариськизы, Вуж Юбера гуртын улӥсьёс но кенешизы: яна потомы.

— Тодысал ке, макем секыт луоз, кивалтыны ӧй пуксьысал, — тодаз вае Валерий Алексеевич. — Ужасьёсмы 120 котырын вал ке но, тодӥсь-валась специалистъёс ӧз тырмылэ, ӟеч техника но тросэз музъем «Тракторе» ик кылизы. Ми дорын вал 200 скаллы ферма но кунянъёсты будэтон 2 гид. Али хозяйствоын 50-лэсь уно адями ужа, ваньзы та гуртын улӥсьёс, пиналэсь, вылӥ тодон-валанэн специалистъёс. Арлы быдэ выль техника басьтыны турттӥськомы: кылем арын трактор, туэ рулон нуллӥсь, кыед пазясь агрегатъёс ва­йимы. Берло аръёс ӵоже скал гидмес выльдӥмы, ремонтной мастерской, заправка, кунян ваён гид пуктӥмы. Музъеммы гинэ ӧжытгес: 1 сюрс 180 гектар, 500 йыр пудомылы со уг тырмы.

Валерий Власов Можга ёросысь

«Югдон» эштосэн 28 ар кивалтэ.

Пудоез йылтоно!

Валерий Алексеевич шуныт кылъёсын вера котькуд ужасез сярысь. Шуэ: хозяйство ӝутскиз юбера калык­лы луыса. Контораын но, фермаын но, гаражын но уж пӧзе. Кылсярысь, сварщик­лэн Михаил Морозовлэн киыз котьмалы мынэ. Солэн сюлмаськеменыз, хозяйствоын тросэз юртъёс, соослэн ӧсъёссы выльдэмын, уноез агрегатъёс Михаил Ивановичлэн киосыныз лэсьтэмын — заводын поттэмлэсь одӥг но пӧртэм ӧвӧл, пусъе кивалтӥсь.

Трос аръёс ӵоже валтӥсь агрономын ужа ни Эдуард Осипов. Школаез йылпумъямез бере Эдуард кема ӧз малпаськы, кытчы дышетскыны мыноно шуыса. Бырйиз агрономлэсь сюрессэ.

— Мынам атае колхозын ужамын, пичи дырысеным ик весь сьӧраз бусыостӥ ветлӥсько вал, соин ик музъем уж мыным пичиысен тодмо, — вера Эдуард Денисович. —Уже алама ӧвӧл, творческой, урожай удалтэ ке, шумпотоно. Культураос, технологиос весь вошъясько. Туэ нырысьсэ рапс кизимы. Солэсь уксё потэ. Но туэ куазь кӧс улӥз бере, ыштонъёс адӟимы. Пудо сиён но ӧжыт дасямы, толйыны со уз тырмы, басьтоно луомы на. Бусыосты пумен паськытатыны малпаськомы, ёросысь куштӥськем музъемъёсты пичиен-пичиен басьтӥськомы ни, туэ 142 гектарез выльысь гыримы, эшшо кӧня ке бусыосты сузяно луоз на.

— Ужась адямиен ӵош шуг-секытъёсты вормыны луэ, — пусъе валтӥсь зоотехник Вера Владимирова. — Одӥг аре выль висёнлэсь прививка пуктылыны косӥзы, соин сэрен скалъёсмы кунянъёссэс куштылӥзы. Табере арлы быдэ сьӧд-куӵо выжыысь ветылъёсты басьяськомы, кылем арын 38 йыр, туэ 30 йыр вайимы. Озьы пудо ӟечгес но тазагес луэ. Та выжыысь скалъёс йӧл но умой сёто. Кылсярысь, кылем арын скаллы быдэ 6 сюрс 600 килограмм йӧл кыскиськомы вал, туэ ар вылтӥ 7 сюрслэсь ятыр луоз. Скалъёсты гидысь поттамысь каллен дугдӥськомы, толъеммы бере адӟомы, кыӵе-мар тазалыксы луоз.

— Умой улон понна, пе, хозяйствоын 1 ужасьлы 4 скал возёно, — шуэ Валерий Власов. — Милям со курон быдэстэмын — 235 кысконо скалъёсмы. Но золгес азинскон понна эшшо но тросгес йӧл поттоно. Уго ваньмызлы дунъёс будо. Соин ик малпаськомы матысь дыре скалъёсмес 280-290 йырозь вуттыны, интымы вань.

Возьмаськись Анатолий Дмитриев, тракторист Пётр Алексеев.

Гуртоослы юрттӥськон

Вуж Юберае пырыку ик, синмаськоно солэн чеберезлы: котыр писпуос будо, гурт шорын тымет лэсьтэмын, нюкъёс-гопъёс кошко. Юбераын вань шулдыръяськон интызы, нылпи площадказы. Интыысь администрацилы

«Югдон» эштос ялан юрттӥське. «Милям кичӧл­тонмы» элькун программа чотын берло аръёссэ Юбера парк кылдӥз, сюрес выльдӥськиз, хозяйство но уксёен юрттӥськиз.

— Тросэз гуртоос пудо вордо, 5-6 скал, ӟазег возё, парсь пиятто, соослы тысен, фуражен юрттӥськомы. Асьме ужасьёсмылы арлы быдэ 1 но ӝыны — 2 тонна тысь сётӥськомы. Ужась муртлы жаль ӧвӧл, — пусъе Валерий Алексеевич.

Мария Векшина