Пиналъёс куро прививка пуктыны
Related Articles
Элькунысьтымы Калыклэн тазалыкезъя центр «Вакцинация — это важно!» видеоконкурс ортчытӥз.
Бадӟым классъёсын дышетскисьёс но студентъёс коронавирусэн нюръяськонлы, солэсь прививка пуктонлы сӥзем видеоос лэсьтылӥзы. Оглом конкурсэ 38 уж вуиз.
— Егитъёс кулэ валаны, тазалыксэс эскерыса улоно шуыса, — вераз Элькунысьтымы Калыклэн тазалыкезъя центрен кивалтӥсьлэсь ужъёссэ быдэсъясь Ольга Краснова, — тунсыко вал учкыны пиналъёслэсь ужъёссэс. Видеосазы соос верало, уг поты нош дистанцинно дышетскемзы шуыса, быдэ вуэмъёсты прививка пуктыны куро.
1-тӥ инты басьтӥзы Кез ёросысь Степаненской школаысь пиналъёс, 2-тӥ инты — Алнаш ёросысь Удмурт Гондыр гуртысь пиналъёс 3-тӥ — Балезиноысь 3-тӥ номеро школаысь пиналъёс.
«Огъя Россия» партилэн Удмуртиысь ёзэзлэн исполкомезлэн кивалтӥсез Александр Шамшурин нимаз кузьымен пусйиз Пичи Пурга ёросысь Баграш-Бигра гуртысь Ольга Егоровалэсь ужзэ. Конкурсэ пыриськем вань ужъёс матысь дыре партилэн социальной сетьёсаз пуктэмын луозы.