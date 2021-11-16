Парсь но тылобурдо кышкытэсь?

Шаерамы парсь но тылобурдо вордӥсьёс понна куронъёсты чурытатыны быгатозы. Артысь улосъёсын африканской чума но тылобурдо пыэд пуромемын.

— Шаермы кышкыт висёнъёсын котыртэмын, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова. — Африканской чумаен йырин кырпарсьёс но парсьёс быро Татарстанын, Башкириын, Пермь, Екатеринбург, Оренбург, Самара палан. Утиськон вылысь кунгожъёс котырысь кырпарсьёслэсь сиськон интыоссэс утялтӥмы. Пӧйшуръёслэсь ветлон сюресъёссэс ялан эскериськомы, нюлэсъёсты чакласа возиськомы. Висись живот асьме пала вуиз ке, бадӟым ыштонъёс адӟомы. 1 сюрс гектарын 0,25 кырпарсь луыны кулэ, нош асьмелэн уйпал ёросъёсын соос талэсь трос. Соин ик али тужгес чак­ласьконо Балезино,

Глазов, Яр ёросъёсын улӥсь­ёслы.

Куркапиос.

Туспуктэм «Удмурт дунне» архивысь.

Шаерысьтымы хозяйствоосын 300 сюрс йыр парсь лыдъяське. Висён гидъёсы пыриз ке, пудоез сутозы: африканской чумалэсь эмъян амал шедьтымтэ. Озьы 1 миллиард 350 миллион манет тыр ыштон адӟомы, шуэ Ольга Абрамова. Со сяна, сутозы гидъёсты но. Кӧня адями ужтэк кыльыны быгатоз!

— Али вань фермаосын, пудо вандон цехъёсын куронъёс чурытатэмын. Через гуртэ вайыны быгатозы комак я тылобурдо. Вируслэн геноменыз сӥль я колбаса пыр гинэ но висён ӝог вӧлме. Соин ик частникъ­ёсын кенешыны малпаськомы, гуртазы ӧжытгес парсь мед вордозы шуыса. Вордо ке, фермаосын сямен ик куронъёсты мед чаклалозы, животсэс кыре медаз потталэ. Уг быгато ке, медаз вордэ. Мукет утиськон амал ӧвӧл, — шуэ Ольга Викторовна.

Министр верамъя, кышкыт югдур тылобурдо пыэдэн но. Октябрь кутсконын

Башкортостанысь Туймази

ёросын 9 сюрс йыр ӟа­зегъёссэс но куркаоссэс вандӥзы пыэд пуромемен сэрен. Толэзь шорын Ижысь Люлли микрорайонэ но чер вуиз, гуртысь тылобурдо­осты быдтоно луиз. Иж котырысь 8 гуртъёсысь тылобурдоослы вакцина пуктылыны Краснодарысь

7 сюрс доза ваемын. Октябрь пумын пыэд аляз Кировысь тылобурдо вордон фабрикаын но котырысь гуртъ­ёсын — ог 500 сюрс курегъёсты сутыны чаклало, 1-тӥ шуркынмонлы 30 сюрсэз быдтэмын ни. Кировысь но Башкириысь магазинъёсы келяны вуттэм вань сӥлез но курегпузэз али утялто. Нош басьяськисьёсты сак луыны косо: учке, кинлэсь вуззэ сииськоды. Пыэд адямилы паласькыны быгатэ.

Пудо эмъясьёс пусъемъя, африканской чума но тылобурдо пыэд шаерамы — вазь-а, бер-а — вуозы. Сак луэ: кулэм тылобурдоез я парсез адӟиды ке, жингыртэ пудо эмъясьёслы 8-800-222-17-16 телефонъя.

Елена Сараматова