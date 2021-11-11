Монэ весь «папа ныл» шуо. Аръёс ортчемъя уката шумпотӥсько талы. Туж данъяськисько Юрий Семёнович

Поторочин бубиным.

Светлана Поторочина атаеныз Юрий Семёнович Поторочинэн

Бускель пинал

«Кисьтэм-басьтэм папаед кадь ук! Я, пе, вылтусыд, сямыд гинэ но атаедлэн! Шудо ик луоз та пинал», — кизэс вӧлъяса, кирос поно вал пересьёс, сокем зол паймылӥзы, лэся…

Пиналгес дыръям, озьы шуыкузы, туж кепыралляй. Асэным ӵошатыса, сузэре туж чебер потылӥз. Со милям воксё анай тус, сямызъя но чурытгес. Аръёс ортчыса, валасько, асме буйгатӥсько: бадӟым шумпотон со, Инмар нылашлы атаезлэсь сямзэ но туссэ сётэ ке.

Атаймес «бускель пинал» шуо вылэм. Озьы ик вань: атаез — артэ коркась мурт семьяысь курам воргорон. Озьы-а, тазьы-а, но атаезлэн семьяеныз вань улонзэс огкылысь улӥллям, ноку но пыкылэмзы вылымтэ. Бубизлэн кышноез, тётя Маня, милям Надя бабаенымы ӵош, пе, армие гожтэт гожъяло вылэм. Милемыз но баба Маня ӵем гинэ пеллялляз — со пеллян кылэз тодэ вал: чупыргамес-а поттоно луэ, кӧтмы-а вырӟе, кышкамлэсь-а бурмытоно — ваньзэ баба Маня быгатэ.

Со вакытэ войнаен сэрен пиосмуртъёс ӧжыт кылемын вал бере, нокинлэн но йыраз ӧз лыктылы урмыса вожан сярысь. Эгра ёросысь Чумойысь 30 пала егит таза воргоронъёс войнае басьтэмын вал, соос пӧлысь ӝыныез но ӧз берытске ни. Соин ик октос пинал ваён учыръёс, тужгес но пичи гуртъёсын, вылысьтыз-вылаз пумиськылӥзы. Атаймылэн атаез Семён Кузьмич Перевощиков кулытозяз колхозын ужам, нош берло, тазалыкез лябомыса, гозы пуныса улэм. Анаезлы — Надежда Андреевна Поторочиналы война кутскон аре 23 арес вылэм, вань тазалыксэ, егит даурзэ Иж — Балезино чугун сюрес лэсьтонэ кельтэм.

Чумой гурт пичи бере, атаймы (Нади Юрик шуо вылэм пичи дыръяз) бадӟым классъёсы сьӧрлось гуртэ, Чутыре, дышетскыны ветлэм, интернатын улэм.

— Понедельнике школае мыныкумы, куазь умой ке, сик пуме, пе, трактор тележкаысь тэтчыса кылиськом но картошка пыжиськом, сикетӥ калгиськом, интернатэ нунал пумын гинэ вуиськом, — атае мынектэ. — Куарето ик вал но, чидамон!

Атаймы трос вераськыны уг яраты, соин ик тодэ ваёнъёссэ но шер вералля. Пичиен-пичиен, жаляса кадь. Востэм со.

Школаез йылпумъяса, атаймылэн военной училищее туж потэ вылэм пыремез.

— Ачинскысь авиационно-технической училищее документъёсме ыстӥ, отметкаосыя тырмыт баллъёс люкай, но анае огназ шуыса, ӧз басьтэ. Озьы ПТУ-э пыроно луиз. Собере армия…

Пограничник но милиционер

Атаймы пограничникъёслэн радазы шедем.

— Учебкаын ик мон прапорщик луон курсъёсты ортчи. Монголиен границае, служить карон частям, сержант званиен вуи ни, — тодаз вае атае.

Бакча берлэсь кыдёке потамтэ егит мурт паськыт дуннеез адӟиз, Байкал тыметлы синмаськиз, нырысь-валысь туж паймылӥз гурезьёсысь серпантин выллем читыр-чутыр ортчись сюресъёслы.

— Пайми но синмаськи. Берлогес самой та сюресъёс вылын кышкыт учырын старшинаме-землякме, эшме ыштэме бере сюресъёс синазькыль луизы. Соку ик нырысьсэ тодӥ, мар со сыӵе «Груз-200». Шимыт. Старшина милям Чумой гуртмылы матын улэ вал бере, монэ ик келяны ыстӥзы. Одӥг бертэмен, пе, гурт котырдэ эскерод. Солэсь азьвыл анайме ватыны бертылӥ вал.

2 ар ӵоже службазэ нуытозяз, атае котыр ласянь ассэ умоен возьматӥз, соин дембель азьын ачиз генерал-майор Г. Онищенко «Отличник погранвойск» 2-тӥ степенё медален пусйиз.

Армиысь атаймы шал-шал буш корка бертӥз. Сюлэмыз ӧз чида — городэ кошкиз, Ижысь милицие интыяськиз. Улон интылы ӧз ёрмы, угось Нина апаез (баба Надялэн двоюродной братэзлэн кышноез) татын улэ вал. Аслэсьтыз пизэ кадь, яратыса пумитам баба Нина. Берло милемыз но городын дышетскон вакытамы со мылысь-кыдысь утялтӥз. Куддыръя матысь ӵыжы-выжы но сыӵе сюлмо уг луы. Баба Ниналэн сюлэм шунытэз ваньмылы окмиз.

Выль ужын егит муртлы туж тунсыко потэ — вирыз пӧзе, синъёсыз ӝуало, мӧзмыны дыр уг кыльы. Озьы ке но ваньмыз вӧй вылтӥ кадь вольыт ӧз мыны. Огпол улонэн кулон вискы вадьсаськоно луэм: бер ӝыт ужысь бертыкуз, йырвандӥсьёс ки улэ шедем. Али но уг валаськы, шуэ, кызьы улэп кыли. Соку, пе, мар ке йырам чилектӥз кадь — ури-бери гуртэ бертоно кариськи. Гуртын вордӥськемын, будэмын бере, озьыен, гуртам ик, дыр, шудэ но возьма, малпам. Гуртэ берытскыса, кузётэк кылем юртъерзэ выльдӥз-тупатъяз.

Тракторист но бригадир

1980-тӥ аръёсы колхозын ужасьёслы туж кулэясько вал. Озьы атаймес шумпотыса пумитазы но трактор сётӥзы. Уж дурын, калык пӧлын нуналлэсь ортчемзэ ик шӧдыны уг луы, нош шал-шал буш коркан огнын шимыт. Соку эшъёсыз Фаина нимо чебер нылашен тодматскыны ӵектӥллям. Мыным али но валантэм потэ: одӥг гуртын будыса, одӥг школаын дышетскыса, ог-огзэс уг тодо вылэм. Мамамы — вылӥ ульчаысь, Бобыльысь, папамы — улӥысь, Кушнюрысь. Висказы иськем гинэ. Ми, пе, улӥ ульчаос, вылӥосын куспамы ноку ӧм тэрылэ. Ог-огмы шоры дэри комокъёсын, чарпаосын лэзяськылӥм.

Кылэме вань, семьяын, пе, кышно умой ке, картлэн но ужъёсыз капчиен мыно. Мон вордскем берегес ик папамес бригадире пуктӥллям. Уй но нунал уж дурын. Атасъёс чоръяны вуо-а, уг-а — разнарядка басьтоно-сётоно, ужасьёсын кенешоно, бусыосы вуылоно, ваньзэ чаклано, нош кӧня лыдпус йырын во­зёно! Атайлэн вазь ӵукна ик телефон пыр вераськемез али но пель сьӧрам кадь. Кӧлэм потэмен, лэся, мынам, пичи муртлэн, йыры но кур луэ вал: сайкаськод, бергаськод но выльысь умме усиськод. Калык но дорысьтымы ӧз бырылы, быдэс гуртлы ми дорын гинэ телефон вал бере, пытсаськыса уд улы ук.

Мон котьку вожъяськисько вал эшъёсылы: соослэн песянайёссы вань, нош ми котьку огнамы — ульча выл пиналъёс. Мӧзмыт, шимыт луэ ке, уката ӝомо-югдо дыръя, ӟезьы азе потӥськом но витиськом ни, ку дорамы бускельёс потозы. Малы ке но ми тужгес зол дядя Мишаез яратӥськом вал. Гуртамы сое Оле Миша шуо вал. Со ожысь пал син луыса бертэм. Йырыз пилеш. Аслаз пиналъёсыз вылымтэ. Соин ик дорамы котьку кампетэн потэ вал. Яке ульчае потыса, лябыт куараен: «А-а-рки-и!» (пичи братмылэн Артём нимыз) шуыса, милемыз чортэ. Ӵемысь, асьмедыз артист карыса, пуконъёс пуктылыса, сцена нерге радъяськом, но микрофон интые, скакалка кутыса, концерт возьматӥськом вал. Али малпаса, серем но потэ, нош кыӵе практика!

Юртъер кутӥсь

Пичи дыръя котьку паймытъяз атаймылэн сьӧд куэн кыскем бадӟым чемоданэз. Милемыз юри гочатыса кадь, со котьку шкафысь вылӥ ӝажыын кылле вал, сое исаны ӧз лэзьылэ. Атаймес соку ӵемысь уйшоре но кытчы ке нуллылӥзы чемоданэныз. Берло тодӥмы ни: атаймы офицер званиен бере, солы одно ик учениосы ветлоно, марысь-мар ке, котьку дась, пе, мед луоз.

Юрий Семёнович Эгра ёрос Советлэн 2 созываз депутат вал. Та вакытэ атаймылэн кичӧлтэмезъя Чумой гуртын фельдшерской пункт усьтӥськиз. Собере бӧрсьысь бӧрсе пуксизы выль парсь гид но ыж гид. Соку со туж бадӟым шумпотон вал. Жаль, али соос бушамын, тросэз сэрттэмын.

Шокамысь дугдэ ке гуртлэн шорсюлмыз — колхоз, соку куашкан калэ вуэ ваньмыз. Озьы луиз Чумойын. Быдтэмын пудо. Таркамын фермаос. Кошкиз ужась калык. Ӧз бертэ егитъёс. Али, выль кузё вуэмен, маиз ке соиз выльдӥське ик, но хозяйство азьвыл кадь кужмо ӧвӧл ни. Ужась калыкез но ӝынылы синӥз. Та вие, пе, быдэс школаын 15 нылпи сяна ӧвӧл кылемын. Мынам дышетскон аръёсам 150-лэсь трос вал, нош анай-атайёсмы 2 сменаен дышетскиллям! Песянай-песятайёсмылэн пинал вакытазы церковно-приходской школа ужам, бадӟым Богоявленской черкын вӧсяськон службаос ортчылӥллям.

2003-тӥ арын ми но кошким Чумойысь. Выль пуктэм коркамес Чутыре вайим. Бакча тыр емышез, улмоез. Бакча берамы нюлэсэз, прудъёсыз. Атаймылэн губияны я чорыганы потатэк сюлмыз уг чида!

Юрий Семёнович котьку чебер, синмаськымон вал: веськрес, ӝужыт, сьӧд йырсиё. Ма, али но пурысьтам нюжаосыз атаймылэсь ымныр туссэ сайкытгес гинэ каро. Табере асьмеос анай-атай луимы ини, валаськом, макем шудо луэ адями, нылпиез сое яратэ, гажа но данъя ке. Данъяськиськом атаенымы! Данъяськисько папа ныл луэменым!

Светлана ПОТОРОЧИНА