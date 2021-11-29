«Огъя Россилэн» общественной приёмнояз партилэн юбилеезлы луыса калыкен пумиськон декада ортчоз
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«Огъя Россия» партилы 20 ар тырмемен валче партилэн приёмнойёсаз 1-тӥ декабрьысен 10-тӥ декабрёзь ортчозы калыкен пумиськонъёс. Юанъёслы валэктон сётозы сенаторъёс, депутатъёс, улосысь вылӥ кивалтӥсьёс, министерствоосысь но ведомствоосысь кивалтӥсьёс, юристъёс.
Коронавирус вӧлмемен валче акция ортчоз онлайн амалэн, озьы ик очной амалэн, QR-кодэз яке вакцина пуктэм сярысь сертификатэз возьматыса.
Декадалэн котькуд нуналыз сӥземын луоз пӧртэм темаослы:
2-тӥ декабрь — калыкез улон-вылонын утён сярысь юанъёс;
3-тӥ декабрь — юридической юанъёс;
6-тӥ декабрь — ЖКХ-ен герӟаськем юанъёс;
7-тӥ декабрь — арлыдоосын пумиськон;
8-тӥ декабрь — дышетон удыс;
9-тӥ декабрь — тазалыкез утён удыс;
10-тӥ декабрь — ужын кылдылӥсь юанъёс.
Графикен пыр-поч тодматскыны луэ «Огъя Россия» партилэн Удмуртиысь общественной приёмноезлэн огиназ https://vk.com/wall-157964961_968
Приёме гожтӥськыны луоз 8 (3412) 43-91-40 телефон номеръя.