Оген венез но ӝутыны уд вормы

Глазов ёросысь Куреггурт поселениен 15 ар кивалтэ ни Валентина Михайловна НИКИТИНА. Калыкен огкылысь кариськыса, гуртъёсты ӝутэ. Ӟеч тыршемез Удмурт Элькунлэн Данъян грамотаеныз пусъемын. Нош шаермылэн вордӥськем нуналыз азьын Валентина Михайловна пыртэмын Удмурт Элькунлэн Данъян пулэз вылэ.

Валентина Никитина. Туспуктӥз Максим Егоров

— Валентина Михайловна, куреггуртъёс тӥледыз кемалась ни асьсэлэн каро, дыр?

— Аслым ачим но куреггурт ныл кадь потӥсько ни. Куддыр мыным туж паймо: кызьы удмурт ӧвӧл, удмурт кылын вераськиськод ук. Куреггуртын улыса, удмурт кыллы ӝог дыши. Вордскем кылыныз вазиськыку, калыклэн но сюлэмаз сюрес капчиенгес шедьтоно.

Ачим мон Балезино ёросысь Карсовай гуртын вордӥськемын но будэмын. Куреггуртэн висмы 9 иськем гинэ. Ми 7 кузя нылпиос. Мон 5-тӥез. Азям 2 агайёсы вордӥськемын вал бере, весь пиосын шудэмын. Мар но ум йыртэмаське вал! Соос тамак но оскалтытӥзы. Ымы уг пытсаськылы вал. Бадӟымъёсын но котьма сярысь вераськылӥ. Етӥз вал, умой дышетски.

Анай-атай совхозын пудо утялтӥзы, ужысь ӧз ваньмылэ. Милемыз визьман, сюдон, утялтон песянаймы вылэ усиз. 5-тӥ классысен совхозэ гужембыт мажсаськыны поталляй ни. Жадьылӥм ке но, ӝыт шудыны, пыласькыны кужым потылӥз. Уждунэн школа азьын мар ке басьтыны луоз шуыса, шумпотылӥмы. Соин но ваньмы совхозын ужаны тыршылӥмы. Узыр ноку ӧм улэ. Вожъяськон, ческыт сием потон вакытъёс но вал, дыр. Тау анай-атайлы, милемыз ваньместы адямие поттӥзы.

Песянайёсыныз но агаеныз.

— Кин луэмды потэ вал?

— Котьку малпалляй, дыше­тӥсь луо шуыса. Математика но физика предметъёс туж ярало вал. Дышетӥсьмы но умой вал. Вань олимпиадаосы пыриськылӥ. 8-тӥ классысен Удмурт кун университетысь математикая школае пыри, отын заочно 2 ар дышетски. Глазовысь пединститутэ пыроно луиз но, йырам шуак маиз ке бералтӥськиз: историк луо! Физикаен дышетӥсьмы тодӥз но шуэ: тон шузи-а, мар-а? Ваментӥськи. Конкурс зӧк (бадӟым) вал — ӧй ортчы. Школаям бертӥ, продлённой группае воспитателе кутӥзы. Дышетӥсь­ёс пӧлын ужаса, дышетӥсь луон мылкыды золгес ӝуалскиз. Ар ортчыса, нош ик пединститутэ йыгаськи, физматэ пыри.

Туж потэ вал вордскем гуртам дышетӥсь луыса ужаме. Но распределение дыръя Глазов но Балезино ёросъёсысь дышетонъя управлениосысь кивалтӥсьёс вуизы но монэ люкыны ӧдъязы. Балезино ёросысь Верх-Люк гуртэ нуэмзы туж по­тэ вал. Карсовайлэсь воксё кыдёкын, малпай, нош Куреггурт — бакча берын кадь гинэ. Соин ик матысьсэ бырйи.

Мыным соку 23 арес вал. Куреггуртысен нуналлы быдэ сямен гуртам бертылӥ. Сюрес вылын ик мужикме пумитай. Олег Карсовайын «Сельхозхимия» огазеяськонын водитель луыса ужаз. Кӧня ке пол соин ӵош бертыны тупаллямы. Озьы ик тодматским. Быземе бере шуиз: уг мыны мон Куреггуртад! Карсоваез, пе, нокыӵе квартиралы уг вошты. Бӧрсьысь бӧрсе 2 пинал ваеме бере гинэ Куреггуртэ выжыяськыны соглаш луиз. Олег вераськись ӧвӧл. Выль месталы, выль калыклы дышон солы секытэн сётӥське, соин но нырысь ваменскиз. Ужез но яра вал. Но отӥяз «Сельхозхимия» куашканы ӧдъяз. Александра Антоновна Туктарева, Куреггурт школалэн директорез, югдурез ас кияз кутоно кариськиз, мужикеныд верасько, шуиз. Олегез совхозэ мед кутозы шуыса но кенешиз. Та ик Куреггуртэ выжыяськеммы луиз.

Нылпиос монэ яратӥзы. Аслым но соосын капчи вал. Шуге-леке шедем семьяослы юрттыны тыршылӥ. Ӵемысь вуылӥсько вал трос нылпиё семьяос доры. Куд-огезлэн атайзы юыса жугиське вал бере, нылпиоссы уйин но дорам кышкаса вуо вал. Валиськисько, выдтӥсько, нош ачим доразы дыртӥсько, атайзэс лӥятӥсько… Ярам, гуртын калык кылзӥськись: нодъямез валало, юрттэтлэсь уг танӥсько. Шумпотӥсько троссэ семьяосты утьыны быгатэмелы. Али ке но тау каро.

Огпол директор кабинетаз ӧтиз но шуэ: завуч луод. Александра Антоновна ноку уг юа вал: решение кутэмез бере ивортэ но — быдэсты. Мон 8 ар озьы завуч луыса ужай. Валасько вал: со нылпиос понна гинэ ӧвӧл — быдэс коллектив понна кыл кутон, дышетӥсьёслы юрттӥсь луон. Ачим пинал на, аслым визь-кенеш кулэ ай, кызьы быгатом, шуисько вал. Но малпаськыны дыр ӧй вал, коллективмы егит, вань ужрадъёсты ӵош лэсьтылӥм. Дышетӥсьёсты ӝутыны, азьлань валтыны быгатоно вал. Но Куреггурт поселенилы йыре быръемзы бере валай: завучлэсь капчигес уж ӧвӧл.

— Малы?

— Дышетӥсьёс 40 кузя гинэ вал. Нош поселение кутскыкум, 2006-тӥ арын ноябре, вань улӥсьёс 1 сюрс 300 кузя лыдъяськизы, каль (али) ог 900 кузя кылемын ни. Александра Антоновнаез ёрос йыре кутӥзы, монэ со Куреггурт поселенилы кивалтӥсе ӵектӥз. Кандидатъёс 2 кузя вал, но депутатъёс мыным оскемзэс веразы, быгатод, шуизы. 2 толэзь ӵоже нуналлы быдэ бӧрдылӥ, кытчы шеди шуыса. Ноябрь толэзь. Лымы усемын. Кызьы но маин сюрес сузяломы, маин адямиослы юрттомы шуыса малпанлэсь йырсиосы пежыр ӝутскылӥзы. Весь шуиськомы: каль урод улӥськомы. 2006-тӥ арен ӵошатоно ке, туж умой улӥськомы. Соку бюджетамы сюрес сузяны но ульча­осты югдытыны 25 сюрс манет висъяськиз, со 1 толэзьлы но ӧз тырмылы. Туэ та ужъёслы ӝыны миллион манет чакламын.

Со вакытэ поселениын югдур секыт вал. Гуртъёсын 2 гинэ сов­хоз — «Коротай» но «Чиргино», кӧс куазен сэрен огзы но пудо сиён дасяны ӧз пӧрмытэ, уждун тырыны коньдонзы ӧвӧл, кивалтӥсьёссы ялан вошъясько, тани-тани банкрот кылёзы. Тау соослы, монэ но калыкез ӧз куштэ шуыса. Асьсэос мырдэм улӥзы ке но, сюресъёсты сузяса возизы.

Президент Александр Волков гурт поселениослэн кивал­тӥсьёссылэсь кылзэс юалляз, малы колхозъёсады югдур секыт шуыса. Котьку выжыятэ вал, кызьы предприятиос ужало шуыса. Поселенилэн йырыз гуртъёсаз ваньмыз понна кыл кутыны кулэ, шуэ вал Александр Александрович.

Колхозмы куашканы кутскемысь, улонлэсь йӧнзэ шедьтытэк, тросэз ужасьёс юыны ӧдъязы. Уждун уг тыро — семьязэс сюдыны номырин. Кайгуэз чидатэк но, ӟамыръяллязы. Фермаостӥ, мастерскойёстӥ, складъёстӥ ветлӥськиз, адями­осты лӥятыны тыршыса. Уже мед потозы шуыса, коркась корка но пыраськиз. Пудоез сюдыны медло шуыса, предъёсын ӵош мукет хозяйствоосы вуылӥмы, сиёнзэс пунэмен вузаны курыса. Комбикорм лэсьтон заводэн но огкыл гожтӥмы. Банкъёсысь но ӧм поталлялэ, кредит курыса. Но совхозъёслы бырыны ӧм сётэ. Хозяйствоослы юнман понна 8 ар кулэ луиз. Али фермаос но пукто, пудо но техника басьто ни.

Милям фермеръёсмы ӧвӧл. Кортыш, Тагапи палан бусыос вӧл-вӧлэсь. Ужандэ ужа кадь. Коротай гуртын частникъёс пудо но трос вордо, но фермер кариськемзы уг поты: бызьылонэз трос, выт тыроно.

Гурт калыкен пумиськон

— Кыӵе лэчыт ужпумъёс кылдылӥзы на, поселениез кутыкуды? Мае вормыны луиз?

— Куреггуртысь огаз ульчае ву воксё уг вуы вал. Башняын давлениез ӧз тырмылы. Ву гумыосты возён совхоз вылын вал, лябӟем хозяйстволэн коньдонэз ӧз окмылы. Адямиос ву дуре артысь ульчае поталлязы, ошмесэ ветлылӥзы, пудозэс пожарной водоёмысь вуэн люкталлязы. Огвакытэ чылкыт ву машинаосын вайылӥмы. Ӵукналы быдэ администрация азьын адямиос уже лыктэмме возьмаллязы. Соку кенешим: тазьы курадӟыны тырмоз, гумыосты вошъяны котькуд семьялэсь коньдон бичаломы. Пӧрмиз!

2006-тӥ арын поселениысь вань деревняос пӧлысь Куреггуртысь огаз ульчаын гинэ югыт вал. Вань ульчаосы пумен тыл кыскимы. Кылем арын «Определяем будущее вместе» проектъя поселенилы 500 сюрс манет висъязы. Соин 7 гуртъ­ёсысь лампаосты энергосберегающиезлы вошъямы. 2 гурт гинэ кылиз — Кортыш но Долгоево, отчы гужемлы гинэ дачникъёс бертыло. Но отчы но югыт вуоз.

Сюресъёсты каллен лэсь­тӥськомы. «Милям гуртмы» программае пыриськыса, 2 ульчамес тупатъямы. Ми доры лыкто ке, шуо: тӥ умой улӥськоды, тӥляд коть сюресъёсты вань. Тупатъяса ӧй возьысалмы ке, ми доры но пырыны-потыны ӧй луысал.

— Гуртъёсты ӝутон понна калыклэсь коньдон бичаны секыт-а?

— Секыт. Валэктӥськод ке но, куд-огез, синме учкыса ик, меӵкытэ: государство лэсьтыны кулэ, ми выт тыриськомы. «Милям кичӧлтонмы» программа кылдэмлэсь азьвыл ик коньдон люкалляны кутскимы. Соку адямиос уг тодо вал ай, коньдон сётыса, деревняын маке лэсьтыны луэ шуыса. Но кужымзэс шӧдӥзы.

Тодэ лыктэ 2016-тӥ ар. Октябрь толэзе ёросысь кивалтӥсьёс, депутатъёс вуизы но шуо: Самки гуртысь клубез пытсаломы. Липетэз вия, выжез сисьме. Калык клубез котыртӥз но огкылысь шуиз: клубмес ум сётэ — ваньзэ асьмеос тупатомы. Деревняын 100-лэсь трос улӥсез. ФАП-сы но магазинзы гинэ вань, люкаськыны нокытчы.

Совхоз материалэн юрттӥз, нош ми дэмен тупатъямы, буямы. Клуб выль кадь луиз. Шумпотэменызы гуртын огкылэ вуизы: табере, пе, Быдӟым оже пыриськемъёслы сӥзем синпелет пуктоно. Самки котырысь 5 бырем гуртъёсысь войнае ветлэмъёслэсь нимтулъёссэс люканы юрттӥз Удмуртилэн Тӧроезлэн «Признание» премиеныз пусъем Николай Гавшинлэн Лена нылыз: архивъёсын утчаськиз, арлыдоослэсь юалляськиз. Озьы синпелет вылэ 130 муртлэсь нимтулзэ пыртӥмы.

Озьы ик дэмен кариськыса, Самкие тренажёръёс пуктӥмы. Каль нылпи площадка лэсьтыны коньдон бичало. Гуртысь кошкемъёс но трос юртто.

Таӵе вормонъёс поселениысь вань улӥсьёслэсь сюлэмзэс вырӟытӥзы: Самкиын быгатӥзы, нош ми малы ум? Коротайын калыклы люкаськылыны беседка лэсьтӥмы. Куреггуртын ошмесъёсты тупа­тӥмы. Татын ик стадионзэс выльдӥмы, бызьылон сюрес кисьтӥмы, котыраз тренажёръёс пуктылӥмы. Коротайысь но Долгоевоысь ульчаосты тупатъямы. Сӥзьыл Кабакгуртэ пукон корка лэсьтӥмы. Татын 50 гинэ улӥсез, ваньзы пенсионеръёс, но люкаськон места кулэ шуыса, коньдон бичазы. Со пукон коркамес Интернет вотэсын кинэз гинэ быдтыса ӧз кушты… Табере калыклэсь маке лэсьтыны мылкыдзэ кызьы ӝутомы на шуыса, кышкан кылдӥз. Уг яра нырысетӥ вамышез курланы. Гуртоос нырысьсэ коньдон бичазы, гуртсы понна нырысьсэ маке лэсьтӥзы.

— Кыӵе кужым луыны кулэ калыкез ас палад берыктон, кыл шедьтон, буйгатон, сьӧрад кыскон понна?

— Калыкен котьку секыт. Ваньмы ми пӧртэмесь ук. Но огез ке но малпанэдлы-ӵектонэдлы дурбасьтэ ке, мукетъёсыз но кыстӥсько.

Шуг-секытъёс котьку луозы. Кылсярысь, сюрес но ву сюлмаськытэмысь ноку уз дугдэ. Но оскымон адямиос вань ке, котьку лякыт. Весь шуисько: асьмелы лекаськыса улыны уг яра.

Зэм, тросэз улонмы совхозъёслэн улонзы бордысь потэ. Асьмелэн номырмы но ӧвӧл бере, ӵемысь соослы вазиськиськом. Куддыр шуак юрттыны уг быгато ке но, берло одно юртто. Калык но тае вала. Соин ик пунэмзэ ӟечен берыктыны тырше. Кылсярысь, городын улӥсьёслэсь жагзэс управляющей компаниос потто. Милям кин утялтӥськоз? Калыкез ӝуткано луэ. Тау шуэме потэ: адямиос милям умоесь. Пӧлазы котькыӵеез вань, но уноез зӧк сюлэмоесь. Юрттозы, мылкыд сётозы. Монэ элькунлэн Данъян пул вылаз пыртэмзы понна но калыклы тау кароно! Оген венез но уд вормы.

Ӵош ужась эшъёсыныз Елена Калининаен но Альбина Дзюинаен.

— Гань-гань изёнэз кемалась вунэтӥды, дыр?

— Уйин жингыртӥсь луэ ке, ачим гинэ ӧвӧл, кузпалы но тэтчыса ик султэ. Жингырто ке, озьыен, кытын ке кайгу. Висись муртэ больницае ӵемысь нуоно луэ. Глазовысь ёрос больницаозь 30 иськем. «Скорой» ми дорозь туж кема вуэ, висисез солэн пумитаз поттоно луэ. Али коронавирусэн сэрен югдур уката секыт. Нырысь шер гинэ висьыло вал, нош али — лапак, уноез пенсионеръёс. Бакча ужъёссы быризы но, тросэз лябӟизы.

Мужике администрациын шофёр шуыса шумпотӥсько. Олег водитель ӧй луысал ке, кинэ сюрес вылэ потыны курысал? Вӧзад оскымон муртэд ӧз луы ке, шуг-секытъёсты уд вормы.

Олег жаляса куддыр шуэ: кошкы ни ужысьтыд. Нош кызьы кошкод? Кызьы адямиослы уд юртты? Олокыӵе но амал утчано луэ. Огезлэн песянайлэн султылэмез уг луы ни вал. Йырыз но сураськемын. Нылпиосыз городын уло, доразы басьтэмзы уг поты. Кытчы кароно? Фельдшерен ӵош дораз лыктӥмы, миськимы но Глазов ёрос больницаысь соцкойкае интыямы. Огзэ песянаез озьы 2012-тӥ арын келямы, каль но сое отын чаклало-утялто. Пересьёслэн юртазы улэмез ӧз поты, нош отын улэ.

Кытын ке тылпу пуроме ке, нош ик калыклэсь коньдон бичаськомы, магазинъёсы банка пуктыса. Ёрмись семьяос понна ярмаркаос ортчытъяськом. Нылпиос ӝог будо бере, дӥсьсы выль кадь кыле, гуртоос сое дунтэк но люкало. Калыкмы вазиськись.

Туж ӝож учыръёс но луыло. Милиция кыдёкын. Кытын ке жугисько ке, нош мыным жингырто. Мыжык улэ но пыроно луэ. Огназы кылем муртъёсты ватоно но луэ. Солы бюджетын коньдон ӧвӧл бере, аслад ӟепысьтыд поттӥськод. Ярам, каль уждун карточкае лыктэ — мужике тодытэк ик кыле. Огез 37 ар тюрьмаын пукемез бере деревняямы берытскиз, улыны йӧнзэ ӧз шедьты ни. Нош ватыны нокинлы — родняосыз ӧвӧл. Ачим ватӥ. Огез ракен висьыны кутскиз. Документъёсыз ӧвӧл. Лэсьтӥмы, больницае интыямы. Гуртоос но юрттӥзы.

15 ар одӥг местаын уг ужало, дыр. Мукет гуртъёслэн кивалтӥсьёссы олокӧня пол вошъяськизы ни. Кыл кутон зол шӧдӥське тазалык вылын. Но али бӧрдэмысь дугдӥ ни — адями дыше, лэся, ялан кыӵе ке шуг-секытъёс пӧлын улыны. Яке юнгес луоно-а? Огзэ тодӥсько: кужым сётэ калыклы ӟеч уж лэсьтэме, тау каремзы. Со самой валтӥсез, дыр, — кинлы ке юрттон. Соин ик 7 часын ӵукна администрацилэн ӧсъёсыз пась мед луозы ни шуыса сюлмаськисько: адямиос сюрес вылэ потон азязы справка дуре пырыны мед быгатозы.

Сомында аръёс ӵоже котьма вал ни — мемуаръёс гожтымон. Куддыр туж жадёно. Сыӵе дыръя мужике машинаяз пуктэ но сюрес вылэ поттэ. Алтае, Карелие вуылӥмы ни. Выль дуннеез адӟиськод ке, кужым пыре. Дорын киужен вырисько, керттӥськон сяменым но выль ӟигар люкасько. Арлыд люкаськемъя чорыганэз яратӥ.

— Кыӵе быдэсмымтэ малпанды вань?

— Нылпиос будӥзы ни. Пичи дыръязы весь уж пӧлын вал, жаль но потылӥзы. Огпол но пыкылэмзы ӧвӧл, тау Инмарлы. Семья кылдытэмзы бере весь возьмай, ку меда нылпи ваёзы ни шуыса. Туэ наконец-то нылы сыӵе бадӟым кузьым лэсьтӥз — дыдымы вордӥськиз. Аслым ачим выльысь вордскем кадь потӥсько. Табере сое будэтоно.

Елена Сараматова