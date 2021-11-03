Нылпи юртысь волонтёр
Related Articles
Волонтёр сямен ужаны мыно соос, кин висёнэн синмысь синме пумиськылӥз.
Нылпи юртысь воспитатель Мария Зайцева ваньмон дырзэ Дэри больницаын ортчытэ. Котькуд нунал колл-центрысь ужасьлы пӧрме. Телефон пыр калыкез прививка пуктыны яке приёме гожтэ.
Мария — «Огъя Россия» партилэн «МедПоддЕРжка» проектэзлэн волонтёрез.
— Коронавирусэн шаерамы секыт югдур, соин ик юрттэме потӥз, — вераз Мария, — азьло ачим но уг валаськы вал макем секыт висён та. Но песянае черлам бере, мон адӟи, кӧня адями висё, макем секыт эмъясьёслэн ужзы.
Со сяна Дэри больницаын 6 автоволонтёръёс ужало на: ковидлэсь доразы эмъяськисьёслы лекарствоос нулло.
Волонтёр сямен вань мылкыд карисьёс ужаны быгато, со понна волонтёръёслэн штабазы вазиськоно, 8(3412)725–385 номеръя жингыртыса.
УД