Нунал кутске 4 часын ӵукна

Дэбес ёросысь Лесагурт бадӟым ӧвӧл — ог 80 юрт. Райцентрлы матын ке но, гуртын ӧвӧл ни школа но, культурая юрт но. Тупатъяны шуыса ворсамын нылпи сад. Ярам, ӝутэмын выль ФАП. Гурт калыклэн улон-вылонэз туж юн герӟаськемын «Лесагурт» предприятиен. Соин 14-тӥ арзэ кивалтэ Россиысь АПК удысысь дано ужась Олег Серебренников.

Дэбес ёросысь «Лесагурт» эштослэн тӧроез Олег Серебренников. Туспуктӥз Максим Егоров.

— Олег Борисович, берло аръёсы Лесагуртын 2 выль ферма ӝутэмын. Али тросэз гурт предприятиос лэсьтӥськонлэсь уг кышкало.

— 100 йырлы ферма быдэсак асьме коньдонэн ӝутэмын вал. 1-тӥ комплекс­мес 2018-тӥ арын вуттӥм. Миым 2-тӥ фермае — со 200 йырлы чакламын — пудомес пыртӥм. Та комплексэз ӝутон 15 миллион манет тыр усиз, кредитэ пыроно луиз. Нош мукет хозяйствоын ик та выллем ферма 27 миллион тыр ӝутӥзы. Малы дунъёс сыӵе пӧртэмесь? Угось мынэсьтымзэ лэсьтӥз Борис пие (Борис Серебренников Дэбесысь «Строймонтаж» огазеяськонэн кивалтэ — авт.).

Фермамы юн усто быдэсмиз. Татын скал кыскисьёслы висъет но, ветеринарлы кабинет но, йӧл сӥятон танк но пуктэмын.

— Туннэ тросэз хозяйствоос доход басьто йӧл вузамзы бордысь. Нош тӥ?

— Милям доходмы чисто лыктэ йӧл бордысь. Вордӥськомы сьӧд-тӧдьы выжыысь пудоез. Кысконо скалъёсмы 281 йыр. Нуналлы быдэ котькудӥзлэсь 15 килограмм кыскиськом, оглом 4 тонна йӧл молокозаводэ келяськом. Вылӥ сор­тэн гинэ кошке. Фермаын 5 кузя ужало. Валтӥсь зоотехникмы — Екатерина Хохрякова. Со милям осеменатор но, ветылъёсты но дышетэ. Воштонтэм но оскымон ужась.

Порозпиосмес вузаськом, ветылъёсты кельтӥськом. Но туэ пудо сиёнмы ичи. Луэ вал котыр нюкъёсысь октыны, но лыдъяськыны ӧдъяй: техникаез лэзёд, нош отын кызьпуос будо. Косилкалэн пилаез тӥяськоз, запчасть дуно. Озьы тросгес ыштон адӟод.

Гыроно-кизёно муосмы 1 сюрс 501 гектар. Гурт калык пайёссэ СПК-лы сётэ. Соин музъемлы ум ёрмиське. Но тысь, турын чисто кошке пудо сюдыны, вузаса ум выриське.

Тодам вайисько 2010-тӥ арысь кӧс гужемез. Соку техника вузась предприятиысь комбайн курыны быгатӥ. Коньдонэ копейка но ӧй вал. 3 толэзь ортчыса, дунзэ берыкто, шуи. Гужем ӵоже силос люкамы, вузамы. Озьы комбайн понна тыриськимы. Но соку мон 10 арлы егит на вал. Ужаны кужым но тросгес, визь но сэзьгес вал.

Валтӥсь энергетик Андрей Ложкин.

— Кылэме вань, тӥ доры ужлы дышетскыны шуыса егит кивалтӥсьёсты келяло.

— Бен, вал сыӵе учыръёс. Мастер-класс, пе, сётоно егит предъёслы. Нош мон малпасько, ужез яратыны кулэ. Тани мон огшоры шофёр. Уго школаын йӧскадь дышетскылымтэ, мыным практика медло. Нош колхоз ужын — вордскем дырысеным. Скал гинэ ӧй кыскы, вань мукет ужъёсты быдэсъяса вуи. Пичи дыръям гуртысь пекарняын нянь но пыжылӥ. 8-тӥ класс бере лудын кизьыса улӥ ни, агрономъёслэсь-бригадиръёслэсь вераськемзэс пелям кельтылӥ. Лесагуртын соку Ленин нимо колхоз вал. Председатель

огпол складэ пыриз. Кытын, пе, электрикты? Кудӟемын, шуо. Нош агроном кытын? Шахматэн шудэ. Нош кин пуж вошъя, кин электрикаез чакла? Олег, шуо пумитаз. Нош мыным вань уж тунсыко потэ. Озьы инженере пуктӥзы.

Мынам нуналы 4 часын ӵукна кутске. Гур эстӥсько, тыл шоры учкисько, йыр ужаны ӧдъя: мар наряд сётоно, кыӵе ужъёсты нырысь ик лэсьтоно.

Тани гуртамы газ вуиз ни. Нош милям контораысь но фермаысь гуръёсмы пуэн эстӥсько на. Кыӵе уже выж­тоно луоз кочегаръёсты?

— Ужасьёсты тырмыт-а? Лесагурт Дэбеслы матын, калык райцентр шоры уг-а учкылы?

— Ужасьёсмы али 34 адями. Гужем тросгес луо. Шоро-куспо уждунмы толэзяз 30 сюрс манет котыр люкаське.

Бадӟымез сюлмаськон — юон. Куддыръя секыт: 15 число бере получка луэ но, воргоронъёсмы «пӧялляськыло». Нош кин ужалоз интыязы?

Тани «Маниту» трактор-погрузчик басьтӥм. Ӝыны ар утчай, кинлы сое осконо. Трактор кӧня ке муртэ вош­тэ. Соин фермае пудолы сиён но люкыло, турынэн рулонзэ но бинялто, турынэз но ӝуто. Зэмзэ вераса, кабинаын тӧдьы дэремен но галстукен ужаны луэ. Асьме гуртысь трактористлы ик оски сое. Уго вина юэмысь дугдӥз, кысконлэсь куштӥськиз, йӧнала адями луиз. Табере ужысь ветеран ним но сётӥзы.

Тани алигес валтӥсь энергетикмес Андрей Ложкинэз пусйизы Удмуртиысь гурт удысысь дано ужась нимын.

Лесагуртысь фермаын ужасьёс: (сыло) зоотехник Екатерина Хохрякова,

молокоприёмщик Руслан Андров; (пуко) скал кыскисьёс Анна Хохрякова,

Ирина Яковлева, Екатерина Ефремова, Ольга Трошкова.

— Паймоно, гурт предприятиын но видеонаблюдение ужа шуыса.

— Кызьы сотэк? Котькытын порядок медло. Зерноскладын, заправкаын, фермаын — котыр видеокамераос. Мон кузё, мон мужик.

Мон ужын шутэтскисько. Отпуске 38 ар ӧй ни поталля. Дыши ни. Санаторие ӧтемзылэсь нерад ни, лап чорто. Малы со мыным кулэ? Мынам санаторие татын — Лесагуртын.

Елена СКВОРЦОВА