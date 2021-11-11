Туэ 10 толэзь ӵоже гуртоос 716 сюрс тонна йӧл кыскизы ни, кылем арын сярысь, 6,3 процентлы ятыргес. Ар пумозь 910 сюрс тонна кыскыны чаклало.

Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоысь зоотехник Сергей Курбатов:

макем бадӟымгес уждун, сокем адями ужзэ золгес дунъя.

Шуг-секытъёс шоры учкытэк, хозяйствоос ялан пуктӥсько. Йӧл бордын азинскон — тае валаса, выль гидъёс ӝуто, пудо басьто. Туэ оглом 20 ферма йылаз-пумаз вуыны кулэ. Озьыен, пудо лыдэз 4,2 процентлы йылтыны луоз — 348 сюрс йырозь. Со ватсаса 1 сюрс 394 ужан инты. Вуоно арын эшшо сомында ик пудо вордон комплексъёс мед ӝутскозы, сомында ик ужан интыос мед кылдозы — таӵе ужпум пукто хозяйствоос.

Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоын али лэсьтӥське скал пиятон гид, со чакламын 450 йырлы. Сое выль арозь вуттыны медо. Эшшо, 1 сюрс 700 скаллы чакласа, 2 бадӟымесь комплексъёс ӝуто, йӧл кыскон блок пукто — ваньзэ тае вуоно арын гужем вуттозы. Али хозяйствоын 10 сюрс 400 йыр сюро таза пудозы ни, сое 12 сюрсозь йылтыны малпало. 3 сюрс 650 йыр кысконо скалъёссэс 850 йырлы будэтэмзы потэ.

Хозяйствоын алигес нуналаз 101 тонна йӧл кыскыны пӧрмытӥзы. Шаерамы нокин та лыдпусозь ӧз вуылы на.

— Туэ кӧня ке пол тур­ттӥмы 100 тонналэсь ортчыны, — вера хозяйствоысь валтӥсь зоотехник Сергей Курбатов. — Я техника тӥяське, я сиён уг яра. Но быгатӥмы. Табере золгес ужано. Огез скалмы нуналаз 61 литр йӧл сётэ, мукетыз — 67 литр. Шорлыдын котькуд скаллэсь 32-33 литр йӧл потэ. Кылем арын котькуд скаллэсь шорлыдын 9 сюрс 250 килограмм йӧл кыскимы, туэ 9,5 сюрс килограммозь вуомы.

Макем скал тросгес йӧл сётэ, сокем ӝоггес лябӟе. Тазьы медаз луы шуыса, хозяйствоын пудозэс ческыт но ӟеч сюдыны туртто. Комбикорм но, ю тысь но басьяло — кӧс куазен сэрен асьсэлэн ю тысьсы уз тырмы — толлы ог 7 сюрс тонна кулэ. Нуналлы быдэ скалъёслы ог 260 тонна сиён кошке.

Вавож ёросысь «Колос» хозяйствоысь скал кыскисьёс.

— Асьмелэсь фуражмес ту­лыслы кельтомы. Тулыс нянь дун эшшо будоз, соин али басьяно. Фураж 2 поллы дуноямын ни. Ярам ай, йӧл дун будӥз. Соин валче пуктӥськыны но каньылгес. Кредитъёстэк тыршиськомы. Асьме ужасьёс ик липисько. Талэсь азьвыл 1 сюрс 700 йырлы пуктэм комплексмы вань тӥрлыкен 550 миллион манет луиз вал. Таиз эшшо дуногес усёз. Но пуктӥськонэз дугдытыны­ уг яра — макем вазьгес йылсалод, сокем шаплыгес со тонэ сюдыны кутскоз.

Сергей Курбатовез али огез сюлмаськытэ: тросэз пудо утялтӥсьёсыз пенсие потон арлыдазы вуэмын — огвакытэ быдэс классъёсын ужаны кылё вал, нош али егитъёслэн лыктэмзы уггес поты ни, татын 50-70 сюрс манет уждунзы ке но, куриськисьёсыз вань ик.

— Макем бадӟымгес уждун, сокем адями ужзэ золгес дунъя, юэмысь дугдэ, дунне шоры учконэз воштӥське, — пусъе Сергей Васильевич. — Ми али заводын кадь тӧдьы дэремъёсын ужаськом, дырыз дыръя уже лыктӥськом но кошкиськом — ваньмон дыр кыле, уйин фермае бызьылоно уг луы ни. Коллективмы оскымон.

Елена Сараматова