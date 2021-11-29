Мурт нылпиос ӧвӧл
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Ува ёросысь Выль Мултан черкогуртысь школа-интернатын ужа Надежда Гущина. Милесьтым ик тодӥз, сое туэ «Анайлэн данэз» гадьпусэн пусъё шуыса. Паймиз но шумпотӥз.
Надежда Гущиналы 47 арес. Улонэз солэн пӧлэстэм бугор выллем: шумпотонэз но, бӧрдонэз но вал. Вордскемын со Ува ёросысь ик Итчигуртысь бадӟым семьяын. 8 пинал пӧлысь 7-тӥез луэ. Кузпалэныз ӵош Мултанын улӥзы, «Нива» колхозын ужазы, 4 пинал вордӥзы. 15 ар ӵош улэмзы бере семьязы куашказ.
Синмаськоно Надежда Николаевналэн дӥсьтӥсь сямызлы. Та колхозын ик ужась воргоронэн семья кылдытӥз но эшшо пинал вордӥз на. Кышномурт ӧз кышка, таизлэн кузпалызлэн 4 пиналыз вань шуыса, пичиезлы арес но ӝыны гинэ вал. Озьы Гущин кузпалъёслэн 9 пиналъёссы луизы.
— Сашаен 9-тӥ арзэ улӥськомы, лякыт сямо, нылпиосты яратэ, — шуэ Надежда Гущина. — Мынам бадӟым пиналэлы соку 16 арес вал, нош солэнэзлы — 14, пичиосыз нылпиосмы одӥг быдӟаесьгес. Пиналъёсмылы 2 ярусэн кроватьёс пуктоно луиз, нылъёс но пиос нимаз комнатаосын улӥзы, нош пичиосыз — бордамы. Нылпиосмес ум висъяське, мурт нылпиос уг луо ук. Котьма ужез валче быдэстыны тыршиськомы, куд-ог дыръя «марлы мон» шуэмзы потылэ ке но.
Пиналъёссы паръяськем бере Гущинъёслэн семьязы эшшо но йылӥз — 17 кузя луизы, 1 внучказы будэ ни.
Кузпалъёс трос аръёс ӵоже гурт удысын ужамын. Берло аръёссэ, колхоззы куашканы кутскыса, ужан интыоссэс воштӥзы. Александр Сергеевич али ужа «Увадрев-Холдингын», нош Надежда Николаевна — Выль Мултанысь школа-интернатын выж миськись луыса. Кузпалъёс кеч но курег вордо, гужемзэ кунян но парсь будэто. Кышномурт пиналъёссэ но кузпалзэ удмурт кыллы дышетэ. Ваньмон дырзэс но Гущинъёс пайдаё радъяло: дэмен суредасько, кырӟало, спортэн эшъясько. Та дыре тросэз пиналъёссы дорзылэсь палэнын уло ке но, анай-атайзылэн вордскем нуналъёсазы бертыло, Анайлэн нуналэз сярысь но уг вунэто, одно ик жингырто но шуныт кылъёссэс верало.
Валентина Емельянова