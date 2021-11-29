Мурт нылпиос ӧвӧл

Ува ёросысь Выль Мултан черкогуртысь школа-интернатын ужа Надежда Гущина. Милесьтым ик тодӥз, сое туэ «Анайлэн данэз» гадьпусэн пусъё шуыса. Паймиз но шумпотӥз.

Надежда Гущиналы 47 арес. Улонэз солэн пӧлэстэм бугор выллем: шумпотонэз но, бӧрдонэз но вал. Вордскемын со Ува ёросысь ик Итчигуртысь бадӟым семьяын. 8 пинал пӧлысь 7-тӥез луэ. Кузпалэныз ӵош Мултанын улӥзы, «Нива» колхозын ужазы, 4 пинал вордӥзы. 15 ар ӵош улэмзы бере семьязы куашказ.

Ува ёросысь Выль Мултанысь Надежда Гущина 3 пиналъёсыныз.

Туспуктэм Надежда Гущиналэн архивысьтыз.

Синмаськоно Надежда Николаевналэн дӥсьтӥсь сямызлы. Та колхозын ик ужась воргоронэн семья кылдытӥз но эшшо пинал вордӥз на. Кышномурт ӧз кышка, таизлэн кузпалызлэн 4 пиналыз вань шуыса, пичиезлы арес но ӝыны гинэ вал. Озьы Гущин кузпалъёслэн 9 пиналъёссы луизы.

— Сашаен 9-тӥ арзэ улӥськомы, лякыт сямо, нылпиосты яратэ, — шуэ Надежда Гущина. — Мынам бадӟым пиналэлы соку 16 арес вал, нош солэнэзлы — 14, пичиосыз нылпиосмы одӥг быдӟаесьгес. Пиналъёсмылы 2 ярусэн кроватьёс пуктоно луиз, нылъёс но пиос нимаз комнатаосын улӥзы, нош пичиосыз — бордамы. Нылпиосмес ум висъяське, мурт нылпиос уг луо ук. Котьма ужез валче быдэстыны тыршиськомы, куд-ог дыръя «марлы мон» шуэмзы потылэ ке но.

Пиналъёссы паръяськем бере Гущинъёслэн семьязы эшшо но йылӥз — 17 кузя луизы, 1 внучказы будэ ни.

Кузпалъёс трос аръёс ӵоже гурт удысын ужамын. Берло аръёссэ, колхоззы куашканы кутскыса, ужан интыоссэс воштӥзы. Александр Сергеевич али ужа «Увадрев-Холдингын», нош Надежда Николаевна — Выль Мултанысь школа-интернатын выж миськись луыса. Кузпалъёс кеч но курег вордо, гужемзэ кунян но парсь будэто. Кышномурт пиналъёссэ но кузпалзэ удмурт кыллы дышетэ. Ваньмон дырзэс но Гущинъёс пайдаё радъяло: дэмен суредасько, кырӟало, спортэн эшъясько. Та дыре тросэз пиналъёссы дорзылэсь палэнын уло ке но, анай-атайзылэн вордскем нуналъёсазы бертыло, Анайлэн нуналэз сярысь но уг вунэто, одно ик жингырто но шуныт кылъёссэс верало.

Валентина Емельянова