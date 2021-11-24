Мунё бордысьтыз уг лэзьы

Шаркан черкогуртысь культурая юртын тырше кибашлы нылкышно Лариса Кутергина. Отысь артистъёслы, озьы ик гурт клубъёсысь коллективъёслы сцена вылэ потаны дӥськут вуре.

Шарканысь культурая юрт алигес усьтӥськиз. Отын ваньмыз ӵыж-выль. Артистъёслы костюмъёс вурон цехазы но туала оборудование пуктэмын: кужмо вуриськон машина, оверлок но уно мукетыз.

— Ужаськом 2 кузя — асьмеос ик эскиз но суредаськом, басма но вандӥськом, вуриськом но — ваньзэ вуттӥськом, —шуэ Лариса Кутергина.

Шарканысь кибашлы Лариса Кутергина

киужлы дышетскиз, мунёослы дӥськут вурылыса.

Туспуктӥз Валентина САВЕЛЬЕВА

Вордскиз та кибашлы нылкышно Шаркан ёросысь Карсашур гуртын. Покчи дырыз выльдӥськон вакытэ тупаз. Калык уждунтэк пукиз, сиёнлы но, дӥськутлы но ёрмоно вал. Анаез пуксьылӥз вуриськон машина сьӧры: нылызлы мар кулэ — ваньзэ пӧрмытъяз.

— Мон сое котьку курисько вал бергась юбка вурыны. Тазьы нималляй «солнце» фасонэн юбкаез, туж яра вал таӵезэ нуллыны. Со сяна, мамае туж чебер пужъятскылӥз. Телевизор вылэ накидкаос, валес котыръёс, айшетъёс — ваньмаз ачиз пужы пуктылӥз. Со бордын мон но киужлы дыши, лэся.

Анаезлэсь адӟем карыса, Лариса мунёосызлы дӥсь вурыны кутскиз. Одӥг арбери вуриз, мукетсэ пӧрмытӥз — киужен вырыны солы туж яраз. Чиньыосыз волямъя мунёезлы вурем дэремъёссэ пужъятыса чеберъяны кутскиз.

— Уд оске, но мон 11-тӥ классозь мунёен шудэмын, — пальпотэ Лариса. — Нуналлы быдэ сямен солы выль дӥськут вурисько, чебер дӥсясько но вӧзам пуктӥсько вал. Мамае серекъяса вералоз вал: аслад нылпиед луоз ни, нош тон мунёен весь шудӥськод на. Озьы школа бӧрсьы вуриськисе ик мыноно кариськи. Пыри Ижысь 7 номеро училищее. Ӵап со вакытэ шаермылэн пӧртэм интыосаз усьтӥськылыны ӧдъязы киужъёсъя юртъёс. Училищеын но со аре выль ӧр усьтӥллям — пужъятскыны быгатонлыкен вуриськись. Та удысэз ик бырйи. Отын дышетӥзы калык пужыосты, тужгес но удмуртъёссэ, пуктылыны.

Училищеез йылпумъяса, Л. Кутергина берытскиз Шаркан палъёсаз. Интыяськиз Шаркан черкогуртысь киужъёсъя юртэ, быдэсак выйиз киуж дуннее. Чыртывесьёс но лэсьяз, удмурт дэремъёс но вурылӥз, пӧртэм адӟытонъёслы олокыӵе но арбериос пӧрмытъяз. Киужъёсыныз вормисе потылӥз шаерамы ортчылӥсь конкурсъёсын, адӟытонъёсын. Киужъёсъя юртын ужакуз ик, Лариса пыриз Удмурт кун университетысь Искусствоосъя но дизайнъя институтэ. Диплом ужез сӥземын вал туала дӥсез вашкала калык пужыосын чеберъянлы. Шарканысь киужъёсъя юрт­ пытсаськемен валче Ларисалы выль уже интыяськоно луиз — культурая юртэ. Удысэз солы кельше: артистъёслы костюмъёс вурон но творчество ук, шуэ.

— Пужъятскисько мон шаркан-бӧдья амалэн — зарниен, азвесен кисьтаськись сӥньысъёсын пужы (позумент) пуктӥсько. Таӵе амал пумиськылэ Якшур-Бӧдья, Шаркан ёросъёсын гинэ. Гужем пужъятскыны уг ваньмиськы, тол вуэмъя дыр шедьтӥсько ни. Чыртывесьёс но лэсьтыны кутско на — туж яра та киуж. Сое курисьёс лачак луизы ни — удмурт чыртывесьёс али модаын. Солы корт манетъёс-копейкаос басьтыны луэ лавкаысь но. Но мыным уг яра, ачим ик со­осты люкасько, ачим ик, кызьы кулэ, озьы пасясько, — шуэ кибашлы.

Нош кемалась ик ӧвӧл Лариса Кутергина покчи дыраз берытскылӥз: тодмоез куриз совето вакытысь 2 мунёезлы удмурт дӥськут вурыны. Озьы со быдэн удмурт дэремъёс вуриз, нош пыдъёсазы кут выллем пыдкук чильпаз, одӥгезлэн мӧляяз чыртывесь лэсьтӥз, мукетызлэн йыраз — ыж гонлэсь изьы.

Елена Никитина