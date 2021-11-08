Микрофон сьӧрын — улон

Журналист Марина Симанова меӵак эфиръёсты яратэ

«Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниысь журналист Марина Симанова вуттӥське телевидениын но, радиоын но иворъёсты лыдӟыны. Со сяна, луэ пӧртэм проектъёслэн авторзы. Кылсярысь, радио пыр мынӥсь «Новая студия» программалэн, «Прогулки по Ижевску» телепередачалэн — таиз устоен лыдъямын Россиын ортчылӥсь «Патриоты Отечества» конкурсын.

«Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниысь журналист Марина Симанова: радио — со творчество. Туспуктӥз Максим Егоров

— Марина, кудӥз матынгес — радио яке телевидение?

— Мон йырысеным пыдозям радиожурналист. Мон понна радио — со творчество. Ачим ик иворъёс утчасько, соосъя текст гожтӥсько, микрофон азьын лыдӟисько. Меӵак эфирын но кыӵе ужпумъёсты ӝутон сярысь ачим малпасько, геройёсты утчасько, студие ӧтисько, ачим ик соосты телерадиокомпанимылэн азбараз пумитасько. Йырам ялан берга: ма меда тунсыкозэ мадёно на радио кылзӥсьёслы, кыӵе адямиез студие вераськыны ӧтёно? Ӵапак тазьы радъяське «Новая студия» проектэ: меӵак эфирын кенешиськом олокинэн но — министрен, кинологен, кылбурчиен, музъем ужасен…

Нош телевидение пумысен ке, ӵем дыръя мон отын «вераськись йыр» чотын гинэ луисько — озьы шуисько мон «Новости» передачаез нуэме сярысь. Угось лыдӟисько дась сётэм текстэз, верасько со сярысь, мар бордын быдэс нунал ӵоже ужазы тележурналистъёс, видеооператоръёс, режиссёръёс. Валамон, таиз творчествоен чик но герӟаськемын ӧвӧл. Со сяна, телевидениын уг луы огнад ужамед. Одӥг сюжетэз я передачаез лэсьто уно адямиос. Тани «Прогулки по Ижевску» проектме дасянэ кин но уг пыриськы: водительёс, операторъёс, монтажен вырисьёс но трос мукетъёсыз. Денис кузпалы гинэ но пыриське! Со телерадиокомпаниямы куарая режиссёр луыса тырше. Котьма ке но мыным кельше творчествоен ас поннамгес вырыны…

Вераны кулэ на: уг яратӥськы записен мынӥсь передачаосты. Тодӥськод: кылыд сьӧлтаськиз ке, луоз на кыкетӥ но, куинетӥ но дубль. Озьы программа нокыӵе шекъёстэк, ӵемтылонъёстэк пӧрме. Нош меӵак эфир котьку но луло луэ: журналист но, героез но сыӵеесь, кыӵе соос вань. Шӧдӥ ни: меӵак эфир дыръя кылы вольытгес кошке.

— Тодад кылиз-а нырысетӥез меӵак эфиред? «Мынам Удмуртие» телерадиокомпание вуэмедлэсь азьло астэ журналист чотын эскерыны вуттӥд вал-а?

— Вордски но будӥ мон Ижын. Семьяямы — огнам нылпи. Мамае но папае монэ пӧртэм кружокъёсы нуллӥзы. Озьы крезьгуръя школаын дышетски виолончелен шудыны, модая театрын — вуриськыны, дӥсьлы эскизъёс суреданы. Виолончель бере дышетски гитараен, укулелеен (4 сиен гавайской гитара) шудыны. Дорам, та инструментъёс сяна, вань на кларнетэ, шуланэ, пеллян гумые, электрической пианиное. Дыр шедемъя соосын шудӥсько. Малпасько, крезьгур юрт­тӥз мыным куараосты ӟечгес шӧдыны — нош таиз туж кулэ удысам.

15 арескам журналистика бордаз кыскиз. Ветлыны кутски Ижысь нылпи творчествоя юртысь кружоке. Отын тодӥ печатьлэсь, телевиденилэсь но радиолэсь пӧртэмлыкъёссэс. Туж тунсыко потэ вал кружокын. Но школа бӧрсьы журналистикаез малы ке ӧй бырйы — пыри Удмурт кун университетысь социологияя но философияя факультетэ.

Огпол ӵош дышетскись эше нимаз ужась радиостанцие ӧтиз. Эфир нуись, пе, кулэ. Куараед чебер, вераськиськод вольыт, эскеры, пе, астэ, оло, кутозы. Та интые ӵектӥськисьёс трос вал, но басьтӥзы монэ. Отын кема ик ужаса ӧй вутты: нылпи ваёно луи, декретэ кошки. Пиелы ӝыны арес вал ай, эшъёсылэсь ик тодӥ: усьтӥськиз, пе, выль телерадиокомпания — «Мынам Удмуртие». Малпай, нимыз нош кыӵе шуныт, мусо. Пиме бабуш-дедушъёслы кельтӥ но отчы куриськи. Радиое кутӥзы. Озьы декретэ кошки одӥг радиостанциысь, уже потӥ мукетаз. «Мынам Удмуртие» радиоын нырысетӥ эфире вал 2004-тӥ арын февраль толэзе. Мар мади мон отын, тодам ӧз кыльы ни. Но туж сюлмаськи соку — тазэ уд вунэты. Бӧрысь оскизы ни элькунмылэн президентэныз Александр Волковен меӵак эфиръёсты. Сокугес ик телевидениын но иворъёсты лыдӟыны кутски. Телерадиокомпаниямы ас вакытаз тыршем журналистъёс пӧлысь куд-огез федерал каналъёсы кошкизы, нош мон асме «Мынам Удмуртиям» сяна, нокытын уг адӟиськы. Татын мон ас интыям.

— Тон пыриськиськод телерадиокомпанилэн «Вуоно иворчи» проектаз но — пӧртэм гуртъёсысь нылпиосты, вуоно журналистъёсты дышетӥськод куаразэс пуктыны, чебер вераськыны.

— Зэм, телерадиокомпаниямы ужаны лыктӥсьёсты, «Вуоно иворчи» проектэ лыктэм нылпиосты но нодъясько. Но огпол малпай: логопед мон ӧвӧл, кыӵе правое вань адямиосты чебер вераськыны дышетыны. Опытэ вань ке шуоно, таин гинэ ӧжыт, вӧзаз теория но кулэ. Озьы логопедлы дышетсконо кариськи. Анай-атайёслы визь-нод сётэме потэ: пиналлэн макем ӝог но вольыт вераськыны быгатэмез чиньы йылъёсыз бордысен потэ. Киосынызы-чиньыосынызы пӧртэм арбериос лэсьязы ке, кылзы но вазьгес потоз. Со сяна, туала пиналъёс гаджетъёс борды думиськемын. Анай-атайёсынызы лабыртэмысь дугдэмын. Соин ик нылпиен ялан вераськыны тыршоно.

— Марина, тон трос нылпиё анай. Кызьы вутскиськод вазь ӵукна но, бер ӝыт но эфиръёсты нуыны?

— Денис кузпалэным 4 нылпимес будэтӥськом. Бадӟымезлы пиелы 18 арес тырмиз ни, пичиезлы — кема возьмам нылмылы — 2 но ӝыны арес сяна ӧвӧл на. Тау карисько бабуш-дедушъёсмылы, соос утиськыны юрттӥсько. Пиналъёсыным декретын тыро-пыдо ӧй пукылы — одӥгеныз, кылсярысь, ӝыны ар гинэ, мукетыныз воксё 3 толэзь гинэ. Озьы но луылэ вал: лумбыт телерадиокомпаниын бергаськод, бер ӝыт гинэ бертӥськод, нош пиналъёс кӧло ни. Бабушмы шуэ: тустэ, пе, телевизорысь адӟизы но буйгазы, ганяк умме усизы…

Нялтас вераса, 18 аресъем пимы телерадиокомпаниямы атаез бордын тырше. Со кадь ик куарая режиссёр луэмез потэ.

— Кызьы ортчытӥсь­коды ваньмон дырдэс? Тодӥсь­ко, тон мылысь-кыдысь пыриськиськод немец культурая огазеяськонлэн ужаз.

— Ваньмон дырме семьяеным ортчытыны тыршисько. Пыриськиськом пӧртэм огазеяськонъёслэн семьяослы сӥзем проектъёсазы. Огполаз удмурт егитъёслэн «Шунды» огазеяськонзылэн радъям лагеряз но вуылӥмы. Со сяна, егит дырысеным ветлӥсько шаерысьтымы немец егитъёслэн «Югендхайм» огазеяськоназы. Немец сямен кырӟасько, эктӥсько, вераськисько. Немец калык костюмъёсы трос — со пӧлысь унозэ ачим вури.

— Выжыед, оло, немец?

— Ӧвӧл, таиз герӟаське­мын мамаен-папаеным. Мо­нэ, вож нуныез, бабушелы кельтыса, Германие ужаны кошкиллям. Со вакытэ ГДР-ын трос вал асьме заводъёс, соос одӥгаз 3 ар ӵоже тыршизы. Бӧрысь мыным мадьылозы вал со кун сярысь. Озьы ик немец культураез гажанэ кылдӥз, лэся.

Елена НИКИТИНА