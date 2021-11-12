Мед луоз кырӟан

Кызьы ортчылӥзы «Жаг вылэ куштон», «Нумыр сюан» йылолъёс

Дэбес ёросысь «Зарни Медло» культурая центрлэн липет улаз трос коллективъёс ужало. Пӧлысьтызы тужгес кема улэ ини «Медлогур» ансамбль.

Коллектив 1980-тӥ арын кылдэмын ни. «Медлогуръёс» утё гуртысьтызы калык сямъёсты но йылолъёсты, вашкала кырӟанъёсты.

— Мон вазьвыл (азьвыл) ветлӥсько ини татчы. 2009-тӥ арын пенсие потӥ, отчыозь фермаын дояркаын ужай. Котьку но кырӟасько вал. Люкаськылӥськом котькуд арняе, туж витиськом вторникез. Огмылэсь огмы юн мӧзмиськом. Ми ваньмы ик пенсионеръёс. Тани мон огнам кыли уката, соин ансамбль семья кадь потэ, — шуэ ансамбльысь кырӟась Клавдия Жуйкова.

«Медлогурез» Дэбес ёросын тодӥсьтэмез ик ӧвӧл, дыр. Митэк номыр уг ортчы, пальпото кырӟась кенакъёс. Ансамбле ветлӥсьёс котыръязы ни элькунэз, вуылӥзы Сыктывкаре, Санкт-Петер­бурге.

Азьло ансамбльын тросгес кырӟасьёс вал — 14 кузя люкаськылӥзы. Али ичигес ветло. Доразы арнялы быдэ вуылэ арганчи — Дэбес культурая юртысь аккомпаниатор Василий Осотов.

— 12 ар ужасько ни «медлогуръёсын». Песянайёс чупресэсь. Соос радио кылзо но, кырӟан яра ке, сое телефоназы гожтыса кельто: тае, пӧй, дышетоно вал. Озьы гур бичасько, вуоно пумиськонмы дорозь дышетӥсько. Соку кырӟанэз быдэстыны кутско ни. Толэзьлы быдэ 4-5 выль кырӟан дышето, кылъёссэ песенниказы гожъяса кельто. Мон шуисько «медлогуръёслы»: тӥ татчы ужаны уд ветлӥське — кырӟаны, шутэтскыны. Нош кытчы ке концертэн потоно ке, соку репетиция но ӵемгес кароно луэ, — маде Василий Всеволодович.

Дэбес ёросысь Зарни Медлоысь «Медлогур» коллектив.

Коллективлэн шыкысаз 100-лэсь ятыр гуръёс пыремын ни. Соос пӧлысь тросэз — вашкала кырӟанъёс.

— Ансамбле вазьвыл-вазьвыл ветлэм пересьёс али ичи кылемын ни. Ӧтиськом ке, соос лыкто. Туж шулдыр кырӟало, ӵапак та бабушъёс милемды но дышетӥзы вашкала кырӟанъёсты быдэсъяны. Утиськомы но возьматъяськомы «Нумыр сюан», «Жаг вылэ куштон» обрядъёсмес, — вера Клавдия Жуйкова, — та йылолъёсты калык туж паймыса учке. Кылсярысь, «Жаг вылэ куштон» обрядэз азьло дыръёсы ортчыто вал ӵем висись нылпи понна. Соку пиналлэсь киросмумызэ вошто, соин валче полэз ӵужо. Та жаг люк вылэ пиналэз кушто. Вылез киросмумы нылпиез кутэ, солы кузьым сётэ. Озьы чер пинал котырысь палэнскыны кулэ, пе.

«Нумыр сюан» йылол но йӧспӧртэм. Тазэ обрядэз ортчыто, кубиста вылысь нумыръёсты кышкатыса. Гуртоос бакчае нумыр бичаны пото. Кубиста дӥне боды ­шукко, «мед та нумыръёс кошкозы, вожез но, гордэз но, сьӧдэз но» шуыса. Вӧсяськемзы бере нумыръёсты бичало, шур дуре кырӟаса васько но, куар вылэ поныса, соосты ву кузя лэзё. Таӵе йылол бере кубиста чеберске, пе.

Матысь дыре «медлогуръёс» сцена вылэ выль дӥсьёсын потозы. Уго «Зарни Медло» культурая центр 153 сюрс манет утӥз «Диалог поколений» проектэныз.

— Милям али 2 пумо кос­тюмъёсмы. Бабушъёсмылэсь вашкала дӥсьёссэс, медаз пӧсьтэ шуыса, жалясагес шыкысъёсамы утиськом. Кутъёсмы но, пыд бинялтонъёсмы но вань. Ӵемгес дӥсяськом капчи дэремъёсмес, — валэкто ансамбле ветлӥсь кенакъёс.

Арлы быдэ Зар-Медло гуртын кырӟасьёс но коллективъёс куспын «Медловидение» вожвылъяськон ортче. Отчы мыло-кыдо пыриськыло «медлогуръёс» но. Озьыен, учыр тупалоз выль костюмъёссэс возьматыны, выль кырӟанъёсынызы шулдыртыны..

Елена Скворцова

Туспуктэм авторлэн