Маскара Нина апай

Татарстанысь Огырчи ёросысь Сарсак-Омга гуртысь Трокай (Чернова) Нина апай кыллы кисыяз уг пыра. Нош маскара учыръёсты вераны кутске ке, синкыли потытозь серекъялод.

Таможня

Кияса ёросысь Уддядие сюанэ мынӥськом. Гуртъёсмы вискын шонер сюрес вань, отӥ 15 иськем мында гинэ.

Сюанчиосмы автобус тыр, шулдыр мынӥськом. Сюрес вылын автобусэз дугдытӥсьёс луизы. Формаен нылмурт пыриз.

— Таможня уг лэзьы, уксё тыроно, — шуэ.

Со мынам внучкае озьы «пӧртмаськиз», Москваысь Таможнялэн институтаз дышетске, формаен дӥсяськыса, куноосты паймытыны малпам.

Сюанэ мынӥсьёс шулдыресь, ваньзы кисыязы пыризы, уксёзэс поттӥзы.

Эмеспи гинэ йырберзэ корманы кутскиз:

— Бон татын ноку но таможня ӧй вал ук…

Нина Чернова (паллянысез) гуртоосызлы мӧзмыны уг сёты.

Туспуктӥз Максим Егоров.

Сям

Бигеръёсын артэ улӥсь­ком бере, кылзэс но валасько. Но янгыш верало ай шуыса, вераськыны возьдаськисько. Огаз толэзе, почтальон ӧвӧл дыръя, бускель гуртын почта люкылӥ. Бигер сямен вераськыны турттӥ. Шонер-а верасько шуыса юамелы пумит «дөрес-дөрес» (шонер-шонер) вазьылӥзы.

Огполаз, ошме вузакум, бигеръёсын таӵе учыре шеди. Ялонъя вуизы кышномурт но пиосмурт. Куспазы бигер кылын верасько. Кенешемзыя валасько: ошелы синмаськизы таос, вот дунзэ, пе, кулэстысал на ке…

Соку ай миллионъёсын уксё вал. 2 миллион курисько.

Ми палан удмуртъёслэн сямзы вань: тылобурдо яке пудо вузало ке, гонзэ ишкалтыса кельто, кибер медаз луы шуыса. Милям озьы пересьёс каро вал. Та сяммес бигеръёс но тодо вылэм.

Ошме басьтӥзы но, воргоронэз пальпотыса юа:

— Тӥляд ошлэсь кукейзэ кырмало кадь. Тӥ уд-а кырмалэ?

Эх, йыр кур луиз. Но соку ик пумитаз вераны кыл шедьтӥ:

—Басьтӥсьлэсьсэ кыр­ма­но ӧвӧл-а?

Бигеръёсы шуак луизы, пумитам мар вазьыны но ӧз тодэ ни, пыр серекъяса кошкизы.

Пӧртмаськись нюк

Артэ бигер гурт интыяськемын. Вискамы нюк. Отчы турнаны ветлӥськом вал. Кемалась дырысен со бигер инты. Но турын уг тырмы, отысь, лушкаськем карыса, турнаськом но вожен ик вайиськом вал. Собере бускельёсмы номыр ӧз шуылэ ни, соку куасьтыса нуллыны кутским.

Турнаны мыныкумы, сьӧ­рамы бадӟым тушак (валес пуйы) нуиськом, отчы кусоосмес тыриськом.

Огполаз туж жадим, гурезь улын ял кариськом, калыклы ум адскиське. Со куспын кин ке вуиз но удысмес турнаны кутскиз. Мар кароно? Кызьы та кӧттырмостэм адямиез удысысьтымы улляно?

Тушак пуйыысь кусоосты поттӥ но ачим пушказ пыри, йырсиосме лэзьяй. Пуйы пушкын ньыльпыдэсъяськыса нюк улысь гурезь йылэ тубисько, шуш куараен бӧксӥсько.

Ӝомал усемын вал ни. Турнась воргорон кусоеныз шоналске но ух-ух! кышкатэ монэ.

Мыным дотово серем, мон тушак пушкын серекъясько, лопыръяськем карисько но нош выллань тубисько. Пересь пиосмурт турнам турынзэ мотоцикл уробояз понӥз но дыртыса кошкиз.

Кусоосмес та бигер гуртысь тодмомы доры келляськом. Соос доры пырим но юаськом ни:

— Адӟиды-а, кин вож турынэн люлькаё мотикен бертӥз?

— Рафаил вал, — шуэ тодмомы.

Гуртамы бригадирын ужаз бигер Фаниль. Мукет нуналаз солы шуисько:

— Юа ай Рафаиллэсь, кинэ адӟем турнан дыръяз.

Верай, кызьы мон бигер бабаез курдатӥ (кышкатӥ).

Фаниль со нуналэ ик вунэтэм: 2 арня ортчыса гинэ верам ай Рафаил бабайлы, сое озьы курдатӥ шуыса.

Кӧня ке дыр ортчыса, пинь пуктыны мыноно луи. Машиналэн фургоназ ветлӥськом вал соку, вӧзам Рафаил пуксиз.

— Рафаил агай, нюкысь кинэ адӟиды вал? — юасько солэсь.

— Эн но вера, — шуэ, — Фаниль вератозь, 15 нунал турнаны ӧй пота. Пересьёс, пе, кышкатъяло вал, со нюк пӧртмаське шуыса, чын оски, ява!

Елена Скворцова