Малы огазеяськизы «Звезда» но «Гигант»?

Сьӧлта ёросысь «Звезда» эштослэн тӧроез Владимир Блинов. Туспуктӥз Мария Векшина

Владимир Блинов кивалтэм улсын Узи черкогуртысь «Звезда» колхоз Сьӧлта ёросын огез адӟем карымонэз луиз. Тае валаса, 3 ар талэсь азьло Владимир Николаевичлы оскизы на ӝутыны Колесурысь «Гигант» эштосэз.

Оскон — кивалтӥсь бордын

«Звезда» эштосэн Владимир Блинов кивалтыны кутскиз 2003-тӥ арын. Уг ваты, соку капчи ӧй вал: йӧл усемын, бусыос пашмемын, колхоз котыр ласянь куашкан калэ вуэмын. Соку ялан малпаськоно луылӥз: кытысь уксё шедьтоно?

— Ужаны кутскыкум, хозяйствоын скаллы быдэ 2 сюрс килограмм йӧл кыско вал, — тодаз вае Владимир Николаевич. — Нырысетӥ араз ик йӧлэз 2 сюрс 800 килограммозь ӝутӥм, зернотокез тупатӥм. Мукет араз Лыстэмын 150 йырлы ферма лэсьтӥм, 3-тӥ араз Узиысь фермаез тупатъям. Скалъёсмы 2 гидын гинэ вал. Валтӥсь зоотехник Пётр Николаевич Матвеев инды­лӥз: «Николаич, ойдо скалъёсты йылтомы». Со понна солы тау шуэме потэ. Озьы кысконо скалъёсмес 100 йырлы будэтӥмы, фермае молокопровод лэсьтӥмы. Тросэз колхоз юртъёсмы куашкан калэ вуэмын вал ни, ваньзэ тупатъямы-выльдӥмы. 2010-тӥ арын, куазь кӧс улӥз шуыса, субсидия сётъязы. Собере гинэ гань-гань шокчыны, уксё вылэ вуыны быгатӥмы ай.

Хозяйство нуналлы быдэ выльдӥське, ужаз арлы быдэ выль амалъёс кутыны тырше. Кылсярысь, али татын 340 йырлы выль гид ӝуто, вӧзаз 200 йырлы выль гид сылэ ни. Ваньмыз пӧрмиз ке, вуоно арын соос вӧзы кунян гид кылдоз на. Озьы азьланяз кысконо скалъёслэсь но, огъя пудолэсь но лыдзэс будэтыны луоз.

— Тросэзлы мукет хозяйствоослэсь дышетскиськомы, — пусъе кивалтӥсь. — Тани выль гид пуктон азьын йырме тӥясько вал: кытчы ӝутом, загонлы места уг кыльы ни, пудо ульчаын ветлыны кулэ. Но мукет хозяйствоосын скалъёссэс гидъёсысьтызы уг ик поттало. Фермаос йӧл поттон фабрикалы пӧрмемын.

Пичи вормонъёс

«Звезда» хозяйствоын та нуналлы 100 пала адями ужа, шоро-куспо арлыдзы — 40 арес. Шумпотоно: эштосэ егитъёс но ужаны лыкто.

— Кивалтӥсь бордысь ваньмыз потэ, — пусъе валтӥсь экономист Елена Щербакова. — Владимир Николаевич производствоез умоятон понна сюлмаське, мар выльзэ адӟе-тодэ, уже пыӵатэ. Али пичиен-пичиен будӥськомы, выль гидъёс пуктӥськомы, выль техника басьтӥськомы. Таин сэрен уждунмес трослы будэтыны ум быгатӥське. Тау, калык тае вала. Ужасьёсмес озьы но, тазьы но лӧпкытъяны тыршиськомы.

Кытӥ-отӥ премия сётъяськомы, тулыс кизён дыръя пиослы шуим вал: кизёно ӟеч, 1 гектар вылысь 25 центнер басьтыны мед луоз. Кызьы кизёд, озьы ик будоз ук. Кӧня урожай басьтӥмы, соя али пиослы премия гожтӥмы.

— Туэ ю тысь вазь вуиз, но бусые бергес потӥмы, выль КЗС-мес йылаз-пумаз вуттэммы бере, — вера валтӥсь агроном Снежана Королева. — Туэ 1 гектар вылысь шорлыдын 20 центнер ю басьтӥмы, кукурузамы удалтӥз, гектар вылысь 300 центнер потӥз, вуоно арын тросгес кизьыны малпаськомы. Арлы быдэ ог 300 гектар вылэ етӥн кизиськомы, вӧй пызьыртӥськомы, сое асьме калык ик басьтэ, кидыссэ вузаськомы. Етӥн юрттэ бусыез жаглэсь утялтыны, со бӧрсьы ю кизиськомы ке, удалтэ.

Кадръёс понна кыл кутӥсь Олеся Пашкина, бухгалтер Оксана Пестрикова, кивалтӥсь Владимир Блинов, экономистъёс Елена Щербакова, Вера Ямщикова, бухгалтер Фаина Королева.

Ӝутӥське 340 йырлы выль гид. Туспуктӥз Мария Векшина

Быронлэсь утён

4-тӥ арзэ «Звезда» хозяйство бордын ӝутске Колесурысь «Гигант». Берло аръёссэ со куашкан сюрес вылэ султӥз вал, соин сэрен гурт калык но, администрация но Владимир Николаевич доры огпол гинэ ӧз вуылэ, хозяйствоез ас кияз басьтыны курыса.

— «Гигантъёслы» ӧй юрттӥськысалмы ке, со али банкрот кыльысал ни, — шуэ Владимир Блинов. — Хозяйствоен кивалтыны оски Узиысь егит воргоронлы Сергей Иванович Батуевлы, со гуртэ студент дыръяз ик вуиз ни вал, ачим кадь ик, сельсоветэн кивалтӥз. Солы шуи: мон пересь ини, куке но кошконо луоз, учкы, дышетскы.

Гуртын ог-огедлы юрт­тӥськытэк улыны уг луы ук. Колхоз администрацилы юрттӥське, администрация — милемлы, сюлмаськоно луэ нылпи садъёс, школаос, гурт калык сярысь.

«Гигант» хозяйство пыд вылаз пичиен-пичиен султэ. Отын али 350 скал лыдъяське, нуналлы быдэ 5 тонна пала йӧл кыско. Кылем арын татчы 350 кунянъёслы, ошъёслы гид пуктӥзы. Пашмем бусыосты арлы быдэ 200-300 гектарен гыро. 4 ар талэсь азьло 600-700 тонна гинэ ю басьто ке вал, туэ 2 сюрс тонна луиз ни.

— Ужаны кутскыкум, секыт югдур вал: 25 миллион манет пунэмаськонъёс, нуналаз 1 тонна сяна йӧл уг кыско, уждун пичиен-пичиен сётъяське, техника вуж, бусыос аналтэмын, — вера Сергей Батуев. — Но монэ котьку гурт удысэ кыске вал, соин ик секытлэсь ӧй кышка. Али каллен ӝутскиськомы ни. 50 котырын ужасьёсмы, Колесурысь сяна, тыршо Пожгуртысь, Кыргуртысь (Новая Жикья), Рожкиысь адямиос. Калыклы ужаны яра ни, уждун но бадӟымгес луиз. Азьланяз трос тыршоно на!

Ӟеч кадръёс уг тырмо. Гаражъёсты, мукет юртъёсты ялан лэсьтоно-тупатоно луэ. Выльдӥськыны «Звезда» хозяйство юрттэ, пунэмаськонъёсмы быризы ке, бумага вылын но быдэсак ӵошен кариськомы ни. Бадӟым колхоз азьын паськытгес инвисъёс усьтӥсько, ӵошен кужмогес но золгес луоно!

Мария ВЕКШИНА