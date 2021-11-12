Малы будо дунъёс?

Кулэ-а соосты кутыса возьыны?

Лавкае пыремлы быдэ, дунъёс шоры учкыса, синъёс питырско: ваньмыз нош ик дуноям. Со дыре ик сиён-юон поттӥсьёс чабкисько: нош ми кызьы ужаны кулэ? Луоз-а дунъёсты кутыны?

Уксё дунтэмаз

Удмуртстат ивортэмъя, сентябрь толэзе, кылем арысь та вакытэн ӵошатоно ке, вань сиён-юонлы дунъёс шорлыдын 5,37 процентлы ӝутӥськизы, кудӟытӥсь юонъёсты санэ басьтытэк. Кылсярысь, помидор 46 процентлы, кияр 43 процентлы, груша 8,8 процентлы дуноязы. Толэзь воштӥськемен, дунъёс нош ик выллань тубизы. Кылсярысь, 12-тӥ-18-тӥ октябре гинэ 1 килограмм кияр 14,2 манетлы дунояз, помидор — 13,3 манетлы, курег сӥль — 5,1 манетлы, курегпуз — 3 манетлы. Со дыре ик 4,2 манетлы кулэсмиз кузятэм (творог) дун, колбаса 9,9 манетлы дунтэмгес луиз, сьӧд чай — 14 манетлы.

Умуртстат ивортэмъя, пызь но нянь дунъёс инфляцилэсь ӝоггес ӝутӥсько. Шаерамы али Сарапулын гинэ пызь изо. Ю тысьсы гужем шорын ик ӧй вал ни — пӧртэм улосъёсысь ваёно луо. Нянь медаз дуноя шуыса, Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство Са­рапулысь предприятилы но нянь пыжись 29 компаниослы 26 миллион манет субсидия висъяз. Но ю-нянь шаерамы уг йылы ук…

Сиён-юон дунъёс сентябре 5,37 процентлы ӝутӥськизы.

— Сиёнлы дунъёс ӝутӥсь­ко, малы ке шуоно соослэн асдунзы (себестоимость) будэ. Кылсярысь, курег но парсь сӥль, курегпуз поттон дунысь 50-65 процентэз — со сиён дун. Пудоез фуражтэк уд будэты. Нош туэ куазь кӧс во­зиськемен сэрен ю тысь дуноя. 2020-тӥ арын 1 килограмм фураж 12 манет сылэ вал, нош али 20 манетлэсь ортче ни. Таин сэрен ик будэ поттэм продукцилэн дуныз но.

Одӥг ласянь, шуиськомы: кун дунъёсты кутыны кулэ. Плановой экономика луысал ке, дунъёсты возьыны трослы капчигес луысал. Но мукет ласянь, асьмеос валаны кулэ: туннэ государство дунъёсты эгесаса возиз ке, производительёсты сиён-юонзэс дунтэматыны куриз ке, тросэз компаниос банкрот кылёзы. Со Удмуртилэн экономикаез вылын шӧдӥськоз, — шуэ гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Пудо сиён сяна, дунояло техника, запчасть, удобрение, бензин. Хозяйствоослы улыны секытгес но секытгес луэ. Министерство бордын ужась Хозяйствоослэн кивалтӥсьёссылэн кенешсылэн тӧроез, Грак ёросысь «Родина» СПК-лэн председателез Сергей Петров гуртоослэсь малпанзэс шарая:

— Сӥзьыл вуэмен, скалъёс йӧл ӧжытгес сётыны кутскизы. Переработчикъёс йылӥ­зы. Татарстанын, Башкортостанын бадӟым заводъёс усьтӥськизы. Йӧллы вожмаськон пуромиз. Таин сэрен заводъёс 1 литр йӧлэз али ог 30 манетэн басьтыны кутскизы. Ми, гуртоос, талы шумпотыны кулэ кадь, но котыр ваньмыз дунояз бере, закупочной дунъёслэн йылэмзы ми вылын уг шӧдӥськы. Али секыт луиз 2-3 арлы азьпала чакласа ужаны. Мар азьланяз луоз — вераны шуг. Закупочной дунъёс будӥзы бере, магазинын йӧл дунъёс но ӝутӥськизы, но уксёлэн дуныз туэ зол кулэсмиз, адямиослэн басьяськемзы уг луы, уждун ӧз буды. Кун малпаськыны кулэ, мар карыны луоно таӵе югдурын.

Штраф тырытозы

Али переработкаен вырисьёс продукцизылы маркировка ортчыто, сотэк вузаськыны уз быгатэ. 1-тӥ декабрьысен, кылсярысь, 40 нунал утиськись йӧллэсь сиёнъёсты маркировкатэк магазинъёсы уз лэзе ни. Нош маркировка лэсьтон понна нимысьтыз тӥрлык басьтоно, уже воштонъёс пыртоно — та воксё но дунтэм ӧвӧл. Ольга Абрамова пусъемъя, 29 предприятиослы та ужез быдэстон вылысь 1 миллиард 300 миллион манет кулэ. Предприятиослэн кӧня уксёзы кошкоз на маркаос но этикеткаос басьяны. 1-езлэн дуныз шорлыдын 1 манет 52 копейка. Коть пичи предприятие, коть бадӟым — куронъёс огкадесь. Коть сырок потты, коть литр йӧл вуза — котькуд вуз бордын маркировка луыны кулэ. Кезысь сырзавод, кылсярысь, маркировкаез ортчиз ни. QR-кодъя тодыны луоз, кытын сиёнзы лэсьтэмын.

— Бадӟым заводъёслы, оло, маркировка кулэ ик — соослы пӧртэм хозяйствоос йӧлзэс вутто, нош ми кадь пичи фермеръёсты сотэк но эскерисьёс трос, «Меркурий» системае но пыриськомы, — малпанзэ вера Эгра ёросысь Мувыр гуртысь Александр Корепанов. — Кылсярысь, ми нуналаз 2 тонна йӧл кыскиськомы. Пичи предприятиослы басьяськись шедьтыны туж секыт. Милемлы бадӟым магазинъёсы но сюрес пытсамын. Соин ик сиёнмес чылкыт но ческыт лэсьтыны выриськомы — со бордын гинэ кужыммы. Ми туэ йӧл, йӧлвыл, йогурт поттыны кутскимы. Ёросын йӧлмы самой дунтэм — 1 литрез 43 манетэн. Дэбесэ, Балезиное, Глазове, Красногорске потӥмы ни. Но дунэз весь таӵе пичи возьыны уд быгаты. Тыллы ик толэзьлы быдэ 150 сюрс манет тыриськомы.

Маркировка пыр ортчымтэосты 1-тӥ декабрьысен 300 сюрс манетозь штраф тырытозы. Но быгатозы-а ваньмыз дыраз этикеткаос лякылыны? Типографиос этикетка поттыны вуозы-а? Йӧлэз 3-5 нунал сяна уд возьы, со типографилэсь ужамзэ уз возьма, мар кароно чырсаменыз? Со этикеткаос клёнка вылын возиськозы-а? Сиён-юон пот­тӥсьёслэн юанъёссы лачак. Таӵе югдурын пичи предприятиос ворсаськыны быгатозы шуыса кышкан вань.

Юрттэт возьмало

— Шаерысьтымы сиён-юон поттӥсь заводъёслы но хозяйствоосысь цехъёслы капчигес мед луоз шуыса, 2022-тӥ арысен ог 50 миллион манет субсидиос висъяны чакласькомы, тужгес но — йӧлын вырисьёслы, — шуэ Ольга Абрамова. — Йӧллэсь сиён-юон поттӥсьёслы Россиын татчыозь юрттэт ӧз сётӥськылы, капчиятэм кредитъёс сяна. Валаськомы, 50 миллион манет — со ӧжыт. Кылсярысь, хозяйствоослы йӧл кыскемзы понна арлы быдэ шорлыдын ог 900 миллион манет субсидия люкылӥськомы. Оскиськомы, Россиысь министерство милемыз кылоз, юрттэт йылоз. Озьы луиз ке, предприятиослы ужаны трослы каньылгес луоз. Та дунъёсты кутыны юрттоз.

Удмуртстат ивортэмъя, 2014-тӥ арысен калыклэн огъя доходэз ялан усе. Экономикая министр Михаил Тумин пусъе:

— 2022-тӥ-2024-тӥ аръёсы шаерамы шоро-куспо уждун но огъя доход йылоз. Туэ гурт удысын ужасьёс ыштонъёс адӟо. Урод куазен сэрен оглом 0,4 процентлы гинэ ятыргес сиён-юон поттыны быгатозы, кылем арен ӵошатыса, со 2 поллы кулэс. Вуоно арысен, куазь сётӥз ке, арлы быдэ 2,6 процентлы производствозэс йылтозы. Нош вузаськемлэсь поттэм уксё оглом арлы быдэ 2,3 процентлы йылозы шуыса чакласькомы.

Елена Сараматова

Туспуктэм авторлэн