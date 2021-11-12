Люкано, утёно, азинтоно

Вашкалаосмылэсь лулчеберетсэс пиналъёслы кельтоно

Туэ гужем Кун Кенешысь депутатъёс 33-тӥ сессиязы «О нематериальном культурном наследии» выль закон кутӥзы. Малы кулэ та закон, вера Кун Кенешысь Наукая, дышетонъя, культурая, нациосын но егитъёсын ужан политикая ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова.

— Татьяна Витальевна, кызьы кылдӥз та закон но мар со сыӵе — вашкалаосмылэн лулчеберлыкъя кельтэм пытьызы?

— Кызьы кылдӥз та закон? Таӵе малпан вордӥськиз «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн съездаз, «Лулчеберет» секциын. Дэмлан пыриз съездлэн резолюцияз, Кун Кенеш выль законопроектэз малпаны кулэ шуыса. Та закон бордын ужамы ӝыны ар пала. Милемлы зол юрттӥзы тодосчи Татьяна Владыкина, Удмуртиысь культура удысысь дано ужась Анетта Сидорова, искусствовед Елена Ковычева. Законопроектэз 3 пол пыр-поч эскеримы ялан ужась комиссилэн кенешоназ. Отчы пыриськизы Кун Кенешысь депутатъёс, Правительстволэн но Тӧролэн администрациязы ужасьёс. Бадӟым юрттэт сётӥз Культурая министерство, со ик кыл кутэ но чакла, кызьы уж вылын быдэсъяське та закон.

Закон юнме шорысь ӧз кылды, солэн кулэлыкез туж бадӟым. Трос вераськонъёс вал, кызьы асьмелы радъяно но утёно вашкала амалъёсты, кылсярысь, тодоно, кызьы айшетэз куоно, вашкала куронъёсты лыдэ басьтыса. Кыӵе гуръёс гуртын чузъясько вал Акашка дыръя яке солдат пиез армие келяку. Выжыкылъёс, сям-йылолъёс, кырӟан-эктонъёс, мадьёс, вӧсяськон текстъёс, калык творчество но праздникъёс — ваньмыз со наследие, киын кутылонтэм но коньдонэн мертантэм вашкала узырлык. Валаськомы ук, сое кун ласянь юнматыны, рос-прос радъяны кулэ Удмуртиын улӥсь пӧртэм выжы калыкъёслэсь сямъёссэс (удмурт, ӟуч, пор, бесерман но мукет) утён понна.

Та чылкак выль кутскем уж ӧвӧл. Ми турттӥм законэ пыртыны сое, мар лэсьтӥське, но тыршим солэсь радлыксэ тупатыны. Шуом, калык творчествоя юртысь адямиос, дырзы-мылкыдзы вань ке, мае ке лэсьто, ӧвӧл ке — уг. Нош закон кутэмын бере, со госзадание выллем луыны кулэ. Правительство косыны кулэ, культурая министерство чакланы, кызьы быдэсъяське та закон.

Пичи Пурга ёросысь Гожняысь «Гожна кенакъёс» ансамбльын вашкала сямъя кырӟало.

Кырӟан-веранъёссэс УдГУ-ысь тодосчиос гожтыса кельто.

Туспуктӥз Максим Егоров.

— Мар пыре вашкалаосмылэн наследиязы? Вань-а ини нимысьтыз реестр?

— Экспертъёслэн нимысьтыз кенешсы (отчы пыро тодосчиос, искусствоведъёс, шаерчиос) эскероз, сӥсъялоз но ас кылзэ вералоз, мар пыроз вашкалаосмылэн лулчеберет наследизыя реестре. Таӵе реестр азьло но вал. Но законын ми нимысьтыз гожтӥм: та реестр ватэмын медаз луы, сое котькудӥз мылкыд карись Интернетысь усьтыса адӟыны-тодыны мед быгатоз.

Кызьы верай ини, законлэсь быдэсъяськемзэ эскероз Культурая министерство, нош культурая наследиез утисен лыдъяське Калык творчествоя юрт, солы юрттыны быгато ёросъёсысь культурая юртъёс, киужъёсъя центръёс, музейёс, библиотекаос. Нимысьтыз вераны кулэ, кыӵе куронъёсъя со реестре шеде соиз яке таиз объект. Нырысь ик, со (сям-йылол, текст, праздник но мукет) шаерамы 40 арлэсь кема улыны кулэ. Солэн одно ик история, культура но чеберлык ласянь бадӟым пуштросэз, дунлыкез, аспӧртэмлыкез мед луоз. Татчы ик пырозы выжыысь выжые сётӥськись амалъёс (кырӟанъёс, дӥськутъёс, сям-йылолъёс) но, бырон калэ вуэм вашкала объектъёс но.

— Законын вань сыӵе валатон: лулчеберетъя наследиез нуллӥсь (носитель). Нуллӥсь луыны быгато артистъёс, суредаськисьёс, кибашлыос?

— Озьы. Тани басьтом фольклор кырӟанъя но эктонъя «Айкай» театрез ик. Татысь артистъёслэн костюмъёссы, валаса но вань куронъёсты чакласа, вуремын. Шуом, уйпал, лымшор, камсьӧр удмуртъёслэн дӥсьёссы висъясько. Та коллектив удмурт калык дӥсь ласянь но зарни шыкыс выллем луэ, кырӟан-эктон культураез но мур тодэ, уте, азинтэ. Нош Удмуртиысь калык художник Семён Виноградов туж ӟеч тодэ вашкала сям-йылолъёсты, вӧсяськонъёсты, удмурт пужыосты. Пичи Пурга ёросысь реставратор, вуриськись Татьяна Москвина ас удысаз бадӟым эксперт. Таӵе усточиосмы вань бере, ваньзэ сое, мае соос тодо, лэсьто, туала куронъёсты лыдэ басьтыса гожтоно-тус­пуктоно но ре­естре пыртоно. Отын ваньмыз пыр-поч гожтэмын мед луоз: ку, кытын, кыӵе праздникъёс дыръя созэ яке тазэ костюмез дӥсяло вал вашкала удмуртъёс.

— Закон тыро-пыдо мед ужалоз шуыса, коньдон но висъяськыны кулэ.

— Туннэ нуналлы «Удмуртиысь культура» программа кутэмын бере, со чотын ик та уж нуиськоз. Умой луысал азьланяз та удыслы, законэз улонэ пыӵатыны шуыса, тросгес уксё висъяськысал ке. Кылсярысь, реестрлэсь электрон базазэ кылдытыны. Уката ик — научно-исследовательской экспедициослы, али шаерамы вань ай кинлэсь юалляськыны. Но пересьёс кошко, соослэсь юалляськыса-гожъяса ӧм ке кельтэ, кытысь собере тодозы сое пиналъёсмылэн нылпиоссы. Сямъёсты утем сяна, азинтыны кулэ. Тани басьтом Гербер праздникез. Ми быгатӥськом сое фестиваль сямен ортчытыны, нош быгатӥськом радъяны, вань куронъёссэ, кабъёссэ чакласа. Вӧсяськон люкетсэ, шуом, вашкала сямен лэсьтыны. Чакланы, кин ӝук вӧсяны, кыӵе дӥськутэн отчы лыктыны кулэ. Тани нуналзэ табере законэн юнматӥм ини, Гербер инвожо толэзьлэн 3-тӥ кӧснуналаз ортчылоз шуыса.

Мон туж шумпотӥсько вашкалаосмылэсь лулчеберетын кельтэм пытьызэс утён сярысь выль закон кылдӥз шуыса. Котьткудӥз ас интыяз удыссэ валаса нуиз ке, закон рос-прос ужалоз.

Галина Семёнова