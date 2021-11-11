Литературалэн синучконэз

Йӧскалык библиотекаын «Тӧро сэрег» проект улсын ортчиз литературоведлэн но критиклэн, кылосбур тодосъя кандидатлэн, А. М. Горький нимо Литературной институтысь дышетӥсьлэн Вера Пантелеевалэн «Интыысь дыр» книгаеныз тодматскон.

Ужрадэз усьтыса, Йӧскалык библиотекалэн кивалтӥсез Татьяна Тенсина Вера Пантелееваез «Национальной биб­лиотекалэн дано лыдӟисез» гадьпусэн сӥлы кариз. Угось Национальной библиотекаен Вера Пантелеева кемаласен эшъяське ни. Нырысьсэ татчы лыктэм вылэм ай 1982-тӥ арын.

— Мон соку 10-тӥ классын дышетскисько вал. Шутэтскон нуналъёсы Дэри ёросысь татчы ветлылӥ Лыдӟиськон залысь вож дэраен шобыртэм ӝӧк сьӧрын пукон-лыдӟиськон понна. Мон али но уг быгатӥськы книгаез куштыны, уг быгатӥськы сэрпалтэм бичет дортӥ кошкыны, сое одно ик ӝуто, утялто — книгаосты но библиотекаосты туж гажасько. Уг яратӥськы электрон книгаосты лыдӟыны. Лычсузисько, киям кагаз бичетэз кутыса ик. Соин ик туэ юбилеелы аслым таӵе кузьым лэсьтӥ.

«Интыысь дыр» потэм бере Москваысь Тверской­ бульварысь­ ­ӟус вылэ пукси но, алвылам бичетме поныса, пиналэз сямен маялляса пуки, — мылкыдзэ усьтӥз Вера Григорьевна.

Вера Пантелеевалэн «Интыысь дыр» книгаез сярысь

вера Александр Шкляев.

«Интыысь дыр» книга «Йӧскалык литератураослэн юртсылэн библиотекаез» серия улсын нырысетӥез печатлам бичет луэ. Москваын потэм книгаен тодматсконэ но автореныз кенешонэ трос адямиос люкаськизы, пӧлазы Вера Григорьевнаен ужам тодосчиос, писательёс, студентъёс. Вань вераськисьёс пусйизы: та книга тунсыко потоз шаерчиослы, тодосчиослы, студентъёслы, удмурт литератураез яратӥсьёслы. Со зэмос юрттӥсь луоз шаерысьтымы дышетӥсьёслы но.

Кун Кенешысь Наукая, дышетонъя, культурая, нациосын но егитъёсын ужан политикая ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез, «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез Татьяна Ишматова шуиз:

— Та книгаез туж капчиен лыдӟиськод. Вера Григорьевналэн сыӵе паймымон быгатонлыкез вань: бадӟым, визьмо ужпумъёсты ӝутыса, туж капчи кылын соосты гожтыны. Туж мур вала но азинтэ асьме наукаез, трос лэсьтэ удмурт калык понна. Мыным кельшо Вера Григорьевналэн рецензиосыз. Соос бере ­авторъёсты эшшо огпол лыдӟем потэ, мон тазэ-созэ ӧй синйылты, дыр, шуыса.

Вера Пантелеева критик шумпотэмзэ уг ваты: удмуртъёс трос гожъясько, ваньзэ лыдӟыса вуоно ӧвӧл. «Туала удмурт проза» антология потэм бере куд-ог произведениос пумысен эссе амалэн малпанъёссэ гожтӥз. «Интыысь дыр» книгае но соос пыризы.

Удмуртиысь калык писатель Вячеслав Ар-Серги пус­йиз, выль книгаез со мыло-кыдо лыдӟиз шуыса:

— Писательёс произведение гожто, нош критикъёс сое эскеро, дунъяло, калыклы тодмо каро но лыдӟисез вырӟыто.

Зэм но, А. Пушкинэз усьтӥз В. Белинский, шонергес вераса, солэн 11 статьяез. Критик янгышаны кулэ ӧвӧл: кинэ, мултэс ӝутытэк, ушъяно, кинэ курлано чеберлыко литератураез кужмогес, яркытгес но азинлыкогес карон понна.

— «Интыысь дыр» бичет паймытэ быдэс туала удмурт литератураез — инвисысеныз инвисозяз — котырак синйылтыны быгатэменыз, — шуиз критик, литературовед, книгалэн рецензентэз Александр Шкляев. Тани выль нимъёс пӧлысь но кин ке отысь ассэ шедьтоз, аслэсьтыз интызэ валалоз, маин ӟеч луэмзэ тодоз. Литература — со улонлэн синучконэз шуиськом ке, критика луэ литературалэн синучконэз. Сое вань пасьталаеныз но мурдалаеныз, азьлань бызись ӧреныз возьматон понна Вера Григорьевналы кутоно луэ пӧртэм жанръёсты: рецензиез но, интервьюэз но, эссеез но, обзорез но, ваче вераськонэз но, ӟучсэ но удмуртсэ но кылъёсты аслыз кивалтос карыса. Критика тырше лыдӟисез литература ӧре кыскыны но сое валатыны. Уката ик туала вакытэ, куке лыдӟисез ас бордазы лякиськытыса возё смартфон, телевизор, одӥг тема вылысь мукетаз гылӟытъяло, писатель но критик тыршо лыдӟисьсэс мур малпаськонэ зымытыны, улонлэсь кудпала шонтӥськемзэ чаклатыны.

Галина Семёнова