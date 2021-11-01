Кытысь шедьтоно 700 дышетӥсь?

Шаерамы туннэ нуналлы уг тырмо 700-лэсь ятыр дышетӥсьёс. Ма кароно, школаосы егит специалист мед лыктоз шуыса? Та ужпумез ӝутӥзы Кун Кенешысь депутатъёс.

Бадӟым оскон — Глазовысь пединститутысь студентъёслы. Туспуктэм Глазовысь пединститутлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев но Кун Кенешысь Наукая, дышетонъя, культурая, туризмъя но нациосын ужан политикая ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова потазы Глазовысь В. Короленко нимо педагогикая кун институтэ. Соосын ӵош кенешонэ пыриськизы Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анатолий Строков, Глазов городлэн йырыз Сергей Коновалов, Глазов город Думалэн йырыз Игорь Волков но мукетъёсыз. Видеосвязь амалэн бордазы итӥськизы дышетонъя но наукая министрлэсь ужзэ быдэсъясь Ирина Крохина но Удмурт кун университетысь дышетонъя но визьноданъя проректор Михаил Кибардин.

Шаерысьтымы огъя югдурен пыр-поч тодматӥз Ирина Крохина. Со пусйиз:

— Элькунысьтымы школаосын та вакытэ 758 вакансия, со пӧлысь 485-ез — городысь, 272-ез — гуртысь школаосын. Уката уг тырмо кунгожсьӧр кылъёсъя визьнодасьёс — 72 буш инты, крезьгуръя — 57, математикая — 51, ӟуч кылъя но литературая — 48 но мукет. Тырмымтэ дышетӥсьёс понна часъёсты мукетъёсыз дышетӥсьёс нуо. Но туэ югдур кӧнялы ке умойгес — ар талэсь азьло ог 1 сюрс дышетӥсьёс уг тырмо вал.

Дышетонъя но наукая министерство арлы быдэ чакла, кытын кӧня визьнодасьёс уг тырмо. Со вылэ чӧлскыса ик, егитъёслы целевой наборъя люканы интыос висъясько. Кылсярысь, 2019-тӥ арын вуоно дышетӥсьёслы вузъёсын 391 инты висъямын ке вал, 2022-тӥ арлы 604 инты сётэмын ни.

— Но целевой наборлы чаклам интыос ӵемысь буш кылё, — ватсаз Ирина Крохина. — Угось школаос егитъёсты дышетыны мылкыдтэк келяло, малы ке шуоно соос целевой наборъя дышетскись студентъёслы улон инты понна но, сюрес понна но дун асьсэос тыроно луо. Талы уксё элькун но, муниципал но казнаосын чакламын ӧвӧл. Вылаз ик, целевой наборъя келям муртъёс дышетсконзэс йылпумъятозь, школае специалист лыктыны быгатэ — инты уг кыльы ни.

Нош вузъёс целевикъёсты дышетыны дась.

— Туннэ дорамы 261 студент целевой наборъя дышетске, — пусйиз ГГПИ-лэн ректорез Янина Чиговская-Назарова. — Тросгес но целевикъёсты кутыны быгатысалмы, школаослэн директоръёссы огкыл гожтыны соглаш кариськысалзы ке. Но ми валаськом, малы целевикъёсты дышетскыны келямзы уг поты: целевой наборъя дышетскем муртэ доразы кутыны уг быгато ке, солы быдтэм уксёез школа кунлы быдэсак берыктоно луэ.

Вузъёслэн, школаослэн кивалтӥсьёссы шуо: егит специалистъёсты школаосы выжыятон понна целевой наборен дышетон туж усто амал луэ, но солэсь радлыксэ тыро-пыдо чаклано. Кылсярысь, целевикез дышетыны кутон сярысь огкыл али вуз но школа куспын гожтӥське, но умойгес луоз, сое вуз но Дышетонъя но наукая министерство яке муниципал кылдытэт но абитуриент куспын гожтыса. Озьы тросгес егитъёс целевой наборъя дышетскозы, нош школа, 4-5 ар ортчыса, инты висъяны ӧз быгаты ке, тыриськоно уз луы.

Татьяна Ишматова целевой контрактъёсты Дышетонъя но наукая министерство пыр гожтонэз ӟечен лыдъя. Со сяна, ссузъёсы, колледжъёсы но та амалъя ик целевой наборез радъяны дэмла.

Кенешын огкылэ вуизы: кадръёсты дасянлы асьсэос школаос но, муниципалитетъёс но нимысьтыз саклык висъяны кулэ. Озьы ик специалистъёсты дасянын бадӟым инты басьтыны быгатоз ведомствоос куспысь кадръёсъя кенеш — со куке-соку кылдытэмын вал, ужзэ выльысь улӟытоно.

Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анатолий Строков:

— Тодон-валан сётонлэн ӟечлыкезъя Удмуртия туннэ Россиысь улосъёс пӧлын 7-тӥ интыын луэ. Али ик валано: кӧня специалистъёс кулэ луозы азьланяз. Умой-умой чаклано, мар лэсьтоно ни вуоно арын ик, угось вуоно арлы бюджетын солы уксё чакламын мед луоз ни.

Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев:

— Дышетӥсьёсты дасянын ваньзэ пыр-поч чаклано: кызьы дышетоно, кыӵе юрттэт сётоно, кызьы уже интыяно, тодон-валанзэс будэтыны луонлыкъёс кылдытоно но мукет. Тае умой-умой валан вылысь дышетӥсьёсын, вузъёслэн ректоръёсынызы кенешонэ люкаськылоно.

Элина КУМАЧЁВА