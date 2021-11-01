Кытын будэ шуба?

«Можгинское» зверохозяйствоын 75 сюрс чайы вордо

Михаил Шишкин секыт дыръёсы быгатӥз «Можгинское» зверохозяйствоез утьыны но азинтыны. Хозяйство Россиысь гурт удысъя «Золотая осень» адӟытонын зарни медалъёсын пусъемын. Туспуктӥз Максим Егоров

Россиын али пӧйшур вордӥсь хозяйствоос 20-лэсь ӧжытгес, соос пӧлысь кыкез — Удмуртиын. Можга ёросысь Залесный гуртысь «Можгинское» хозяйствоын чайыосты (норка) вордо. Кызьы ужзы мынэ, вераськимы кивалтӥсеныз Михаил Александрович Шишкинэн.

— СССР-ын ог 400 зверохозяйствоос вылӥллям, но 1990-тӥ аръёсты чиданы ваньмыз ӧз быгатэ. Кызьы тӥляд хозяйстводы шуг-секытъёсты вормиз?

— Норкаосты вордон «Можгинское» хозяйствое вуи 25 ар талэсь азьло. Со куашкан калэ вуэмын вал, шуыны луоз.

Нырысь ик сюлмаськыны кутски ужасьёслы уждун тырон пумысен. Кеносъёсын песец куос кыллё вал, соосты воштӥмы йӧллы но няньлы, ужасьёсмы семьяоссэс сюдыны медаз ёрме шуыса.

— Али кӧня ужасьёсты?

— 75 ужасьёс пӧлысь 32-ез пӧйшур утялто, 5 кузя трактористъёсмы, 5 мурт кормоцехын сиён дася, 2 плотникъёс кар лэсьто но тупатъяло, вань на зоотехникъёс, ветеринаръёс, бухгалтеръёс но мукет ужасьёсмы.

Али будэтӥськом 75 сюрс чайыосты. Толлы кельтом 17 сюрс мумыосты но 3 сюрс айыосты. Звероводъёс соосты сюдо, эскеро, быръё кужмо но чебер гоно айыосты но таза мумыосты. Паръяськон дырзы араз 20 нунал гинэ, со дыр куспын одӥг айылы 5 мумыен пумиськылоно луэ. Пӧйшуръёсты паръяло, бызьылыто, пиоссылэсь будэмзэс чаклало. Ваньмыз пусйиське кагаз вылэ но компьютере. Племрепродуктор луиськомы бере, котькуд пӧйшурлэн вань номерез. Ӟеч пӧйшурлэн выжыез но ӟеч луыны кулэ — документъёс­ты возьма­тӥсь­ком пӧйшур басьтӥсьёслы.

Чайылэн гонэз вош­тӥськон дыръя караз куро тыриськом, со борды зыраськыса, пӧйшурлэн вуж гонэз капчиен усе. Витамин сётъяськом, тазалыксы медаз лябӟы шуыса. Начар сюдӥд ке, пӧйшур катьтэммоз, гонэз чебер уз луы. Сюдӥськом чорыген но сӥлен сураса лэсьтэм фаршен. Норка — сьӧсь пӧйшур, сиёнэз ӧжыт луиз ке, со бускельёссэ вӧсь кароз яке сиёз.

— Кыӵе чайыосты вордӥськоды?

— Шубалы мода вошьяське, соин ик куос но пӧртэмесь луыны кулэ. Чак­лано, бускель хозяйствоосын кыӵе выжы вордо. Капчиен вузасько тӧдьы куос, соосты уго буяны луэ: лемлет, ӵуж, чагыр. Тӧдьы норкаез, мукетъёсыныз ӵошатыса, тросгес чаклано — гонэз кырсь медаз луы. Будэтӥськом пурысялэс-чагыр (сапфир) норкаез, солэн кузь пурысь гонэз, нош пуш гонэз чагыр. Таӵе куэз али туж зол басьто. Скандинавской норкаез но возиськом, таизлэн гонэз вольыт но вакчи. Югыт-курень пӧйшуръёсты ӧжы­тэз хозяйствоос возё, соосты басьто Кирове. Озьы ик куосмес вузаськом Иркутске, Пятигорске, Новосибирске. Кировысь фабрикаен кема аръёс ӵоже кусып возиськом. Кинлэн потэ милям куосмылэсь шуба нуллэмез, ми дорысь ку басьто, нош Кировын вурыто.



Туспуктӥз Максим Егоров

— Кызьы шӧдӥське ужады куазьлэн вошъяськемез но пандемиен сэрен кылдэм югдур?

— Валля арын шуныт толалтэ вал, толшоре куазь зоре ке — кин шуба басьтоз? Нош кылем арын кутскиз пандемия, та вакытэ вуз карон куронъёс чурытгес луизы.

Пӧйшуръёсмылэсь тазалыксэс чакласа возиськомы, арнялы быдэ ветеринаръёс анализ басьто. Висёнъёс уг шараясько, угось пӧйшур возён куронъёсты умой быдэсъяськом.

Таяз аре милемлы коньдонэн зол юрттӥськиз Гурт удысъя но сиён юонъя министерство. Со понна тау карисько министрлы Ольга Абрамовалы. Табере малпаськиськом ни выльдӥськон сярысь.

Тыршиськом ужмес капчиятыны. Басьтӥмы сиён нуллӥсь 2 трактор. Соос пичиесь гинэ, нош дунзы быдэн 2 миллион манет. Эшшо кыксэ басьтӥм на, возьмаськом вуэмзэс. Таӵе сиён нуллӥсь тракторъёс быгато 30 адямилэсь ужзэ капчиятыны, пӧйшур будэтӥсьёслы кулэ уз луы ни сиёнэн секыт ведра ӝутъяны. Та тракторъёслэсь ветлон сюрессэс асфальтэн шобыртӥськомы. Автопоилкаос борды но басьтӥським, со понна пӧйшуръёслэсь каръёссэс воштӥськом, материал Санкт-Петербургысь басьтӥм ни. Гурт удысъя но сиён-юонъя министерстволэн сётэм уксёеныз быгатӥм убойной цехмес быдэсак выльдыны. Адямилэсь ужзэ табере кунгож сьӧрысь ваем машинаос-станокъёс лэсьто. Азьло убойной цехын но переработкаын 75 ужась кулэ вал, али 25 мурт тырше. Ку ниён тужгес секытэз уж, табере сое капчиен станок быдэс­тэ.

— Ужасьёсты ужтэк кылёзы шуыса уг кышкало-а?

— Таӵе юанзы кылдылӥз вал. Шуи: мон 75 мурт понна кыл кутӥсько, котькуд ужась дуно. Машинаос-станокъёс ужзэс капчиятозы, соин сэрен ми быгатом тросгес пӧйшур вордыны, ужасьёс ужтэк уз кыле.

Людмила ЧЕРНОВА