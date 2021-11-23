Куиньмо кунян — шумпотон

Пичи Пурга ёросысь Абдэс-Урдэс гуртысь «Восход» хозяйствоысь Лобелия нимо скал куиньмо кунян вайиз. Тазьы 10 сюрс скалъёс пӧлысь 3-ез гинэ шумпоттэ.

Таӵеез быдэс ёросазы ӧй вал на. Скал кыкто но сокем ӵем уг вайы ай.

— Лобелиялы 6 арес ни, — вера хозяйствоысь зоотехник Ольга Иванова. — Татчыозь со весь одӥг кунянэн гинэ шумпоттылӥз. Берлозэ кунян кема ӧз сюры. Таид муры кылёз ни-а, мар-а шуыса шораз учкылӥмы. Сӥльлы келяны жаль. Йӧл трос сётэ. Ӵектӥсь луиз: тӥ, пе, йӧло выжыё ошен бызьылытӥськоды, нош табере сӥльлы ярасьсэ эскере. Озьы абердин-ангус выжыысь ошлэсь кидыссэ вайимы но, кунян сюриз. Утялтӥсез-кыскисез Дмитрий Князев тужгес шумпотӥз, скалэз арам уз луы шуыса. Со 2-тӥ арзэ гинэ ай ужа но котькуд пудозэ жаля-яратэ.

Ушъяно скалзы уйин кунян ваёно кариськиз. 2 кунянэз вордскем бере нокин ӧз малпа ни вал, эшшо огез потоз на шуыса. УЗИ-сканер воксё но 1 гинэ кунян возьматӥз вал. Алдаськем — огтусъемесь, атайзы кадь сьӧд-сьӧдэсь 3 кузя вордскизы.

Пичи Пурга ёросысь «Восход» хозяйствоын

куиньмо кунянъёссы вордскизы.



— Кыкто вордскем кунянъёс пӧлысь огез ош луэ ке, месэзлэн мумыгыркез (маткаез) уг луы — ге­нетикая озьы тупатэмын. Соин ик скаллэсь трос кунян ваемзэ сокем уг возьмало. Кышкаса ик учкимы: вордскемъёс пӧлын ош вань-а? Ваньзы месъёс шуыса тодӥмы, шумпотӥмы. Иське, ваньмыз умой луыны кулэ. Огез — 28, мукетъёсыз быдэн 25 килограмм потӥзы, кулэезлэсь 10 килограммлы пичиесьгес. Ярам, кӧтазы йӧтон кышкыт вакытсы ортчиз ни — вордскемзы бере, 2 нунал ортчыса, кунянъёслэн кӧтсы сӧриське, микрофлоразы воштӥськемен. Табере йӧл но, ву но, турын но, ком­бикорм но сиё ни, ӝог чеберско, — шуэ Ольга Николаевна.

Кунянъёслэн выжызы умой бере, соосты ӟеч­гес утялтыны тыршо, азьланяз нош ик куиньмо кунян басьтыны мед луоз шуыса. Нош Лобелиязэс пудо вордӥсьёс жаляло. Кунян ваем мукет скалъёссэс, трос йӧл мед сётозы шуыса, раздое потто, ческытгес сюдыны тыршо. Лобелиялы секыт медаз йӧты шуыса, кӧня йӧлзэ сётоз, сомында сётоз, шуо, мултэс уг кыско. Али со нуналаз 15 литр йӧл сётэ, азьвыл сярысь, 13 литрлы ӧжытгес. Кылем арын ог 7 сюрс килограмм йӧл сётӥз. Мед гинэ юнмалоз, пе, отӥяз йӧлзэ уз жаля. 2 толэзь ортчыса, Лобелияез выльысь бызьылытыса утчалозы, кин тодэ, оло, таяз радэ но удалтоз.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство пусъемъя, туэ 1-тӥ октябрьлы шаерамы вордӥськемын ни 8 сюрс 676 кунян. 100 скал пӧлысь шорлыдын 57 процентэз кунян вае. Тужгес трос кунянъёс вордӥсько Кизнер, Вавож, Глазов, Дэбес но Алнаш ёросъёсын. Нош Абдэс-Урдэсын 100 скаллэсь 85 кунян басьтыны быгато. Тазьы шаерамы туж ӧжытъёсыз ужаны быгато. Людмила Яковлева осеменатормылэн киыз капчи, шуэ Ольга Иванова. Пудо эмъясьёссы но, скал кыскисьёссы но ӟеч тыршо. Ужасьёссы бадӟым опытэн: пудолэсь висьыны кутскемзэ соку ик шӧдо. Животъёслэсь вирзэс анализлы ӵем басьяло, мугоразы маиз ке уг тырмы ке, сиёнзэс вошто. Сюрооссэс одно ик рапсэн, фуражен, комбикормен, пӧртэм сылалъёсын сюдыны тыршо. Комбикормтэк йӧл соку ик усе, пе.

— Гужем но, толалтэ но пияно скалъёсты котыртэме лэзиськомы, — валэктэ зоотехник. — Талы асьсэос но шумпото. Азязы сиён но шуныт ву луиз ке, нокыӵе висёнлэсь кышкано ӧвӧл. Макем скал тросгес вамышъя, сокем ӟечгес тазалыкез луэ, кунянэз но чырткемгес вордске. Пудо утялтэмез но яратэмез котьку вала, тау карыса кадь, йӧлзэ уногес сётэ.

Елена Сараматова