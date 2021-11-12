Кужмо но ненег «Тулкым»



Удмурт кырӟанэз яратӥсьёсты арлы быдэ выль ужъёсыныз шумпоттэ «Тулкым» группа. 2014-тӥ арын Шаркан ёросысь Карсашур культурая юртысь егитъёс «Элькуновидение» конкурсысь 2 полэс вормонэн бертӥзы. Уго соку соослы 1-тӥ инты сётӥз жюри но, учкисьёс но куаразэс ӧз жалялэ. Со дырысен «тулкымъёс» кырӟан зарезьын эрико уяло. Арлы быдэ ужъёссы «Мынам Удмуртие» радиолэн «Арлэн кырӟанэз» вожвылъяськоназ 10 усто кырӟанъёс пӧлы пыро. Озьыен, дыр вуиз тодматскыны «тулкымъёсын» — Надежда АХМАДЫШИНАЕН, Константин СУТЯГИНЭН но Владимир ИВАНОВЕН.

Шарканысь «Тулкым» группа

Шаркан кен

— Мон Башкириысь Татышлы ёросысь Вязовка гуртын вордскемын. Кырӟаны яратӥ пичи дырысеным — быдэс семьямы кырӟась, — вера Надежда Ахмадышина. — Анаен-атай гуртысь клубе эктонъя коллективе ветло вал, песяй — кырӟаны. Мон но кырӟанъя кружоке гожтӥськи. Соин, школа бере кытчы мыноно шуыса, йырме ӧй тӥя. Вуи Ижысь культурая колледже. Татын дышетскыкум, пумитай вуоно кузпалме — Алексей Максимовез. Ми народно-хоровой творчествоя люкетын артэ дышетским. Собере кузпалъяським. Озьы шаркан кен луи, Шаркан ёросысь Карсашур гуртэ улыны бертӥм.

Сямыя мон капчи, вераськись адями, Шаркан палъёсы выжонлэсь ӧй кышка. Татын монэ туж умой пумитазы. Табере 15 ар татын улӥсько ни. Ачим но шарканъёс кадь «отэ», «мужике» шуыса вераськисько ни. Ма, мадиськемзы пумысен нокыӵе шугъяськонъёсы ӧй вал. Карсашуръёс гинэ монэ нырысь-валысь ӧз валаллялэ. Эшъёсы бен али но вераськон манерме серемпыр пышкыло. Нош вордскем палъёсам бертӥсько ке, «Надя, тон сопал удмуртъёс кадь луэмед ни, вераськемед воксё мукет» шуо.

Мон Карсашурысь клубын ужай, худрук но, кивалтӥсь но вал. Мужике армие ветлӥз, собере нылмы вордскиз. Кызьы ке озьы тупаз: паспортэя мон Максимова ветлӥсько, нош сцена вылэ ныл фамилиен — Ахмадышина — потасько.

2014-тӥ арын «Сюлэм куара» кырӟанэн «Элькуновидение» вожвылъяськонэ вуим. Мон солистка, бордам 2 арганчиос — Евгений Перевозчиков но Павел Кутергин.

Тодам на: «Элькуновидение» мынон азьын ролик гожтыны дыр вуиз, нош группамылэн нимыз но ӧвӧл на. «Мынам Удмуртие» телевидениын ужасьёс орфографической словарь сётӥзы — оло, маке шедёз, пе. Бугыръям-бугыръям — номыр ӧз тупа. Ролик лэсьтон дырмес витьыса, машинаын пукиськом. Женя Перевозчиков ӵектӥз: ойдолэ «Тулкым» нималом. Таиз но соку ик ӧз яра. Я, бен, таӵе нимын кырӟасьёс ӧвӧл на шуим но, озьы ик «Тулкым» кылим. Али малпасько но, кыӵе паймымон ним шедьтӥськеммы. Уго тулкым луэ бадӟым но, кужмо но, лэйкатӥсь но. Милям творчествомылы со туж тупа.

«Элькуновидениын» возьматэм номермы 2 полэс вормись луиз. Сое 1-тӥ интые пуктӥз профессиональной жю­ри. Уката ик дунъяз калык — тросэз учкисьёс милемлы куаразэс сётӥзы.

Мон понна та быдӟа вормон паймымон луиз. Та дырозь пӧртэм конкурсъёсы огнам пыриськылӥ, но вормылэме ӧй вал.

Вошъяськись арганчиос

Но коллективез возён — капчи уж вылымтэ. «Тулкымысь»

арганчи Павел Кутергин Эстоние дышетскыны кошкиз. Интыяз ӵектӥз Шарканысь культурая юртысь егит ужасез Константин Сутягинэз.

— Костяез мон, школаын дышетскыкуз ик тодӥсько вал: Карсашурысь клубын ужакум, школаын но тырши. Озьы 1 ар ӵоже Костяез дышетыса вуи на, — вера Надежда Ахмадышина.

Константин вордскемын Пипиё (Чужегово) гуртын. Шко­ла бере со пыриз Воткаысь педагогикая колледже, татын

аккордеонэн шудыны дышетскиз, хорын кырӟаз.

Шарканысь культурая юртэ ужаны интыяськемез бере егит специалист ас мылкыдызъя арган котыре кыстӥськиз. Уго татын гармошкаен шудӥсьёс «Шуд» ансамбле ветло. Костялэн но пӧрмыны ӧдъяз. Тае адӟыса, лэся, Павел Кутергин сое «Тулкыме» вуттӥз. Озьы 6-тӥ арзэ Костя шудэ но, кырӟа но.

— Нимаз кырӟасько вал школаын дышетскыкум гинэ. Нош ансамбльын аслым осконэ юнмаз, лэся. Ушъяло но дунъяло ке, мылкыд бурдъяське, — пальпотэ Костя.

Егит воргоронлэн улоназ «Тулкым» выль кужымен пыриз: со кузпалъяськиз но, кык полэс атай но луиз ни.

Ог 3 ар талэсь азьло мукетсэ арганчиез — Евгений Перевозчиковез — воштӥз Владимир Иванов.

Вова — мултэс вераськыны яратӥсьтэм адями. Солэсь мыдкыдзэ тужгес ӟеч вала, дыр, арган гинэ. Уго ӵапак Володя кивалтэ ёрос культурая юртысь арганчиослэн «Шуд» коллективенызы. Балтач (Нижние Кивары) гуртын вордскем пияш тодон-валан люказ Воткаысь педагогикая коллеждын, собере ас гуртаз культурая юртын ужаз. Табере тани Шарканэ ужаны но улыны выжиз ни. Кузпалыныз ӵош 2 ныл будэто. Арганэн шудэм сяна, Владимир Иванов ёрос больницаын ужасьёслэн «Тазалык» ансамбленызы кивалтэ. Нош «Тулкыме» вуыса, шараяськиз крезьгур гожъян быгатонлыкез но.

Кылем арын «Мынам Удмуртие» радиолэн «Арлэн кырӟанэз» вожвылъяськоназ «Сяська керттэт» кырӟан вормиз. Со Вовалэн нырысетӥ ужез. Валентина Перевозчиковалэн кылъёсызъя гожтэм кырӟанэз радио кылзӥсьёс вылӥ дунъязы, крезьгурчилэн мылкыдыз уката ӧръяськиз. Туэ кылзӥсьёс вожмаськыса куара сёто «Малы озьы, гажанэ?» кырӟан понна. Таизлы но гур кылдытӥз Владимир Иванов.

Выльдӥськон яке воштӥськон?

2014-тӥ арын «Тулкым» группа 2 полэс вормиз «Элькуновидение» конкурсын.

— Вова «Тулкыме» вуэмен, группамы узырмиз. «Элькуновидение» бере милям азинскыны, будыны мылкыдмы вал. Но кырӟан шедьтон пумысен шугъяськоно луылӥз. Асьмеос ик кылбур сборникъёсты бугыръямы, гур гожтыны курыса, вазиськылӥмы. Кинэн эшъяськиськом, соос ик кырӟанзэс быдэстыны сёто вал. Табере шумпотӥськом: асьмелэн крезьгурчимы вань, — вера Надежда Ахмадышина.

Туэ ноябре «Элькуновиденилэн» суперфиналэз луыны кулэ вал (ужрад выжтэмын вуоно толшорлы). Отчы дасямын Владимир Ивановлэн крезьгурезъя ик гожтэм «Ӧд вала» кырӟан. Вераны кулэ, радиоэфире потонзэ вите на эшшо 2 выль кырӟанзы.

— Нырысь ик мылкыд сё­то учкисьёс но кылзӥсьёс. Тонэ ярато, кылзо ке, выльзэ но чеберзэ возьматэм потэ, — шуэ Надежда Ахмадышина. — Но мултэс воштӥськыны ум малпаське. Тани кема дыр ӵоже «Тулкымез» адӟо тазьы: 1 кырӟась но 2 арганчи задор кырӟанъёсты быдэсто, арган куараез кылыса, соку ик пыдъёс эктыны курисько. Тӥледыз со понна яратӥськом, озьы ик мед луоз, шуо учкисьёсмы. Но «Элькуновиденилэн» суперфиналаз дасяськыкумы, юромо арганъёслэсь куштӥськимы. Бырйимы лирической кырӟан. Тодмалозы-а, тӥ «тулкымъёс» шуыса, сюлмасько ӵош ужась эшъёсмы. Табере ансамблямы пиос но кырӟало ни, мон гинэ весь солист ӧвӧл.

«Ой, лымы, лымы»

Кылем ар пумын «тулкымъёс» воректӥзы «Нырысетӥ» каналын мынӥсь «Поле чудес» передачаын. Вавож ёросысь «Колос» СПК-ысь зоотехник-селекционер Анастасия Матвеева барабан сьӧрын сылӥз, нош «Тулкым» группа калыкез шулдыртӥз.

— Малы одно милемыз ӧти­зы — али но ум тодӥське. Веразы, кӧня ке коллектив пӧлысь «Тулкымез» висъяллям шуыса. Передачае ӧтён шӧдтэк шорысь вуиз. Жингыртӥзы но ӵектӥзы, ми соглаш кариським. Собере ини москваосын герӟазы, кенешим концерт номер пумысен. Соку ик шуизы: кулэ луоз удмурт кырӟан. Передача ар пумын потоз бере, быръёно, пе, Выль арен герӟаськемзэ. Ӵапак сыӵеез ӧвӧл. Но репертуарамы «Ой, лымы, лымы» кырӟан вань. Москваослы пуштроссэ берыктоно луиз, яраз, лэся, — тодаз вае Надежда.

— Москвае ветлэммы вӧтын кадь кылиз. Лобон нуналамы Шарканын Тол бабайлэн усадьбаяз бадӟым фестиваль вал. Ми нырысь отын ужамы, собере Иже аэропортэ нуизы. Москваын пумитазы, гостиницае интыязы. Мукет нуналаз съёмкаос радъяськизы. Отын ваньмыз конвейерын кадь. Студие пыро 1-тӥ турын шудӥсьёс но кырӟасьёс гинэ. Собере 2-тӥ туре вуэмъёслы сюрес сёто. Кулиса сьӧрын чакласьком, кинъёс лыктӥллям. Тани ваньмызлэн кун ансамбльёссы келямын вал. Ми гинэ — самодеятельность. Мукетъёс куспамы вераськеммес кыло но паймыса юало: «Кызьы тӥ, егитъёс, анай кылдэс тодӥськоды? Кырӟаськоды но, куспады но вераськиськоды-а?», «Ма, милям тросэз верасько» шуиськом пумитазы, — маде Константин.

— Ниммы «Тулкым» ке но, улытозям но сыӵе тулкымъяськеме ӧй вал на, — вера Надежда. — Ӧй но кышка кадь, но сюлэмылэсь йыгаськемзэ ик шӧдӥ. Али мукет сяменгес кырӟасал но, асме но эркынгес возьысал, дыр. Съёмкаос дыръя сюлэмшугъяськеме ымнырам гожтэмын кадь потэ. Зэм, ми 1 дублен ваньзэ быдэстӥм.

Выль ар азьын передача эфире потӥз. Нош «тулкымъёс» асьсэды учкыны ӧз быгатэ — нош ик концертын ужазы. Со понна бӧрысь телефонъёссы ӟырдазы. Огез жингыртэ, кыкетӥез, куинетӥез,

соцвотэсъёсын мылкыдзэс го­жъяло. Артистъёс мукет нуналаз гинэ программаез учкизы ай.

2020-тӥ арын «Поле чудес» передачаез учкисьёсты шулдыртӥзы.



Кырӟан поттэ сюрес вылэ

Телевидениын съёмка ортчем бере нокыӵе концертлэсь ум ни кышкаське, шуо «тулкымъёс».

— Удмуртиын ми асьме учкисьёсмы азе потӥськом. Соос кизэс чабо ке, уката шумпотӥськом. Кулиса сьӧрын сылӥсь артистъёс — милям эшъёсмы. Соин ик тулкымъяськон вунэ. Кыле на одӥг уж — сцена вылэ потыса, астэ чеберен возьматыны, чебер кырӟаны, — шуэ Надежда Ахмадышина.

Кырӟанлы луыса ик артистъёслэн огез матысь эшсы луиз удмурт профессор, педагогика наукаосъя доктор Глафира Никольская. 2019-тӥ арын Глафира Николаевна 90 арессэ пусйиз, сое ӟечкылан ужрадэз дасяз Москваысь удмуртъёслэн «Герд» огазеяськонзы. Тодосчи Шаркан ёросысь Шляпа гуртын вордскемын. Сое ӟечкыланы ӧтизы землякъёссэ. Озьы кыр­ӟан кузьымен Москвае кошкизы «тулкымъёс».

— Глафира Николаевна уг тоды вылэм, шарканъёс лыктозы шуыса. Со сыӵе паймиз! Нош макем шумпотӥз! Со дырысен милемын соцсетьёс пыр эшъяське, ӟечкылалля. Выль кырӟанъёсмы пото ке, котьку но мылкыдзэ гожтэ, ушъя гинэ, — пальпотэ Костя Сутягин.

Артистъёслэн, котьма шуэ но, нырысетӥ интыын — уж. Соин ик семьяын ог-огдэ валан луыны кулэ.

— Тау семьяосмылы, соос милемды валало но ярато шуыса. Тани Иже концертэ яке дискотекае мыноно ке, бер ӝыт гинэ гуртэ вуиськом. Огаз аре Татарстанэ кӧня ке нуналлы потамы, кылем арын Башкириын концертъёс возматъямы, — маде Надежда.

— Башкирия вунонтэм кылёз, — тодаз вае Костя. — Отын 4 концерт сётӥм. Милям йырамы кырӟан ке, милемыз пумитасьёслэн сюлмаськонзы — ӝӧк тыр сиён. Ваньзэ ӧд оскалты ке, ӝӧк сьӧрысь потыны уз лэзе. Эшшо кырӟаса келяськемзы тодэ кылиз.

— Милям куно келян сяммы али но улэ. Вань куноосты кырӟаса, сьӧразы потыса, келяло, — шуэ Надежда.

Москвае Глафира Никольскаяез юбилееныз ӟечкыланы ветлӥзы.

Ужлэсь уд пегӟы

«Тулкым» кылдэм бере Надеждалы Карсашурысь культурая юртын ӟоскытгес луиз кадь. Ужрадъёсы ӵемгес но ӵемгес вуылӥз райцентрысь культурая юртэ. Озьы 2 ар талэсь азьло татын ужаны кутскиз. Табере ачиз ик руль сьӧрын но пуке.

— «Тулкымысь» Костямы но, Вовамы но семьяосынызы ӵош Шарканын уло ни. Ми но мужикеным татчы юрт вуттыны кутским. Ӝоген выль коркае потом. Нылме котькуд нунал Шаркан школае нуисько-вайисько. Гуртын куддыръя асме ог интыям сылӥсько шуыса шӧдылӥ. Нош маке выльзэ тодэм, будэм потэ вал. Шарканысь культурая юртын интыме шедьтӥ, малпасько.

Нылпиос понна «Пичи тулкым» кружок нуисько. Татын вуоно удмурт кырӟасьёсты будэтэме потэ. Но шугъяськон вань: райцентрысь школаын анай кылэз уг дышето бере, удмурт кырӟасьёс ичи шедё, ӟуч сямен вераськись пиналъёслы удмурт кырӟан секытэнгес сётӥське ни. Но ӟучомем семьяосысь пиналъёслэн лыктэмзы туж потэ. Озьы но, тазьы но малпаськи. Соин туэ удмуртсэ но, ӟучсэ но нылпиосты дышетӥсько ни. Туж потэ, нылпиосын удмурт ансамбльмы мед луоз шуыса. Кылем арын покчиосын ёрос конкурсэ пыриським ни, 3-тӥ инты басьтӥм, — вера Надежда.

«Тулкым» ёрос культурая юрт бордын ужа бере, сцена вылэ потыны костюм пумысен шугъяськонзы но пумен сылме.

— Азьвыл концертъёсын поттэм коньдонэн басма басьямы, асьмеос ик вуриськисьёсты утчамы. Али культурая юртмы юрттэ. Татын вуриськисьёсмы вань. Учкисьёсмы — шоро-куспо арлыдъем калык. Соин ик валаськом, соос дунъялозы удмурт шӧмо дӥсез, кузь нылкышно дэремез. Мылкыдэз зуркатон вакытъёсмы — удмурт дискотекаос. Татын мукетгес образэ пырыны яра, — вера Надежда.

Шаркан ёросын трос дано коллективъёс. Ӵемысь соослы шуд усе республикамылэсь данзэ утьыны Россиысь конкурсъёсын. Кылсярысь, Быгы гуртысь «Зоринча» ансамбль, арганчиослэн «Шуд» коллективзы но трос мукетъёсыз. Котькуд коллективлэн аслаз интыез. Тани «Тулкым» огезлы ужрадлы тупа, мукетызлы — «Забава», шуэ Надежда.

— Ми, культураын ужасьёс, ансамбльысь ансамбле «тэтчаськом». Куиньнамы ми — «Тулкым». Собере «Забаваын» но ваньмы ик кырӟаськом, Костя но Вова «Шудын» арганэн шудо. Ужлэсь уд кышкаськы ке, со тонэ ачиз шедьтэ, — пальпото «тулкымъёс».

Елена Скворцова

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