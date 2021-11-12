Крезьгур чузъяськоз выль сямен

Туэ «Культура» нацпроект чотын шаерысьтымы искусствоосъя нылпи школаосы выль крезьгуро инструментъёс вуизы.

Кылсярысь, школаос узырмизы 28 пианино­осын но 5 комплект ударной инструментъёсын — барабанъёсын, гырлыосын, ксилофонъёсын но мукет.

Удмуртиысь культурая министр Владимир Соловьёв верамъя, 3 ар ӵоже (2020-тӥ, 2022-тӥ, 2024-тӥ аръёсы) 95 миллион манет висъяськоз искусствоосъя, крезьгуръя но ­чеберлыкъя школаослы, культурая но крезьгуръя колледжъёслы. Та коньдонэн 59 учреждениосысь инструментъёс но мукет ужан тӥрлык быдэсак выльдэмын луоз.

Ижысь Г. Корепанов нимо искусствоосъя 1-тӥ нылпи школаын 10 арлэсь кема тырше ни Ирина Низовцева. Ирина Викторовна пиналъёсты аккордеонэн шудыны дышетэ.

Ижысь искусствоя 1-тӥ школаын Weltmeister аккордионэн шудыны дышето.

Туспуктэм Ирина Низовцевалэн «Вконтакте» бамысьтыз.

— Милям школаямы турлы аккордеонъёс вань, соос пӧртэм аресъем усточиослы тупало. Берло 6 ар куспын 8 выль Weltmeister аккордеонъёс классам ­вуизы. Та маркаен аккордеонъёс быдэс дуннеын тодмо луо. Соосты Германиын лэсьто, инструмент 2 сюрс 500 ёзлэсь бичаське. Таӵе аккордеонэн крезьгурлы но дышетскыны умой, оркестрын шудыны но со тупа. Школаямы вань 50 аресъем Weltmeister. Со али но умой на, куараез чылкыт. Мон пиналъёсыным уно конкурсъёсы пыриськылӥсько, шумпотӥсько, покчиос умой инструментъёсын сцена вылэ пото ке. Талант, тыршон но крезьгуро инструмент ог-огзылэсь люконтэмесь, — шуэ Ирина Викторовна.

Галина Семёнова