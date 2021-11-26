Котькыӵе ужын — туала амалъёс

Можга ёросысь «Заря» эштос котьмаиныз адӟем карымон луэ: вордэ ӟеч выжыысь скалъёсты, будэтэ бакча сиён, лэсьтэ пельнянь, колбаса, сӥльлэсь мукет пӧрамъёс. Татын котькыӵе ужын туала амалъёсты кутыны туртто. 20 ар ӵоже выльдӥськон сюрес вылтӥ эштосэз валтэ ни Валентин Спиридонович Владимиров.

Дышетонысь — гурт удысэ

Валентин Спиридоновичлэн сюлмыз пичи дырысеныз кыстӥськылӥз музъем ужъёс борды, но анай-атаезлэн мылкыд каремзыя дышетскыны Можгалась пед­училищее вамыштӥз, покчи классъёсты дышетӥсь луиз. Но кылдэмезлэсь уд пегӟы. Армие ветлэмез бере егит воргорон вордскем гуртаз ик, Кватчиысь колхозэ, автомеханике ужаны кариськиз. 11 ар тыршыса, валтӥсь инженер луиз. Нош 2001-тӥ арын, ӵапак 20 ар талэсь азьло, «Заря» эштослэн коллективез Валентин Спиридоновичез кивалтӥсе бырйиз.

— Ужаны кутскыкум, курдытгес вал: быгато-а хозяйствоез, азьвыл кивалтӥсь сямен ик, зол возьыны? «Заря» эштос ёросамы котьку но азьмынӥсь радъёсын ветлӥз. Но ас азям ужпум пуктӥ: ачим та гуртын вордскемын, хозяйствоез возё но ужез азьланьто! — тодаз вае Валентин Владимиров. — Каньылля техника

басьяны, фермаос лэсьтыны, котырмес тупатъяны кутскимы. Тыршылӥмы кунгож сьӧрысь оборудование октыны, ужмы туала сямъя мед пӧрмоз шуыса. Валаськомы: интыямы сылыны уг яра, котькуд ар мае но сое выльдыны кулэ.

20 ар талэсь азьло «Заря» хозяйствоын ужаз 360 адями, али — 160 котыр. Та дыр ӵоже тросэз уж капчиятэмын, техникаен воштэмын. Секыт ужлэсь адями жаде, пусъе кивалтӥсь.

«Заря» эштосэн 20 ар кивалтэ ни Валентин Владимиров.

Выль гид вӧзы — выль гид

«Заря» колхозын арлы быдэ пудозылэсь выжызэ ӟечомытыны тыршо.

— Гидъёсамы 775 кысконо скалъёсмы, огъя пудомы 1 сюрс 900 йыр котыр. Хозяйствомы племенной луэ, чёрно-пёстрой выжыысь скалъёсты вордӥськомы, — вера зоотехник Раиса Лебедева. — 2 ар талэсь азьло Даниысь голштин выжыысь ветылъёсты басьтӥмы. Котькыӵе ужез туала сямен быдэстӥськомы. Гидъёсмы ваньмыз выльдэмын, 2-тӥ арзэ нимысьтыз программа пыр ужаськомы — со ваньзэ лыдъя: кӧня пудо сие, кыӵе висёнъёсыз вань, ку скал бызьылӥз, ку кунян вайиз… Кыедэз сепарировать кариськомы, вузэ висъяса гидысь поттӥськомы.

Матысь дыре хозяйствоын кысконо скалъёссылэсь лыдзэс 1 сюрс йырозь будэтыны малпало. Со понна ваньмыз вань: техника выль, колхоз юртъер котыр ласянь тупатъямын, скал кыскон залъёс пуктэмын, 300 йырлы скал гид, кунянъёслы кезьыт гид, гаражъёс ӝутэмын, туэ КЗС выльдыны, эшшо 300 йырлы скал гид пуктыны кутскемын на.

— Выль гидмес пунэмаськытэк, каньылля лэсьтыны тыршиськомы. Али тросаз фермаосы роботъёс пуктыло ни, ми но со пала учкылӥськомы. Но та нуналлы солэсь бадӟым пайдазэ ум адӟиське: аслэсьтыз дунзэ со туж кема берыктыны выроз. Но куке отчыозь одно вуомы, уго ужась калыкен секытгес луэ ни, — пусъе кивалтӥсь. — Нуналаз 13 тонна йӧл кыскиськомы, скаллы быдэ ог 7 сюрс килограмм луэ. Ми понна со ӧжыт, тулыс йӧлмес 16 тоннаозь вутӥмы вал ни, но гужемзэ пӧсен йырин со усиз, али пичиен-пичиен будэтӥськомы. Скал трос йӧл сётыны кутске ке, тазалыкез лябӟе, сое туж зол шӧдӥськомы. Соин ик пудолэсь генетиказэ эскерон, тазалыксэ юнматон бордын тросгес вырыны кутскимы.

Силос дасян вискын. Алексей Иванов,

Владислав Михайлов, Владимир Кельматов,

Андрей Березкин,Алексей Сергеев, Александр Семенов.

Азьмынӥсьёс

2 арлы быдэ — выль кидыс

Йӧл но сӥль поттэм сяна, «заряос» будэто пӧртэм бакча сиён: 20 гектар вылын мерттэмын кубиста, 40 гектар вылын — картошка, 18 гектар вылын — кешыр но гордкушман. Сентябрь шорын соос ӵапак берпуметӥ картошка чуръёсты окто вал… бадӟым туала техникаен. Кӧс гужем шоры учкытэк, Алуэт сорт картошказы удалтэм, 2 мыжык быдӟа будэм. «Заряос» бакча емышъёссэс палэнэ вузало, озьы ик келяло Можга ёросысь нылпи садъёсы но школаосы.

Мукет бусыын но гужгетыса ужало комбайнъёс — суданказэс утялто. Турынзы адями ӝужда будэмын.

— Кидысъёсмес 2 арлы огпол выльдыны турт­тӥськомы, сое 5-6 ар во­зиськод ке, вужме, — вера агроном Вячеслав Егоров. — Чакласькомы, кыӵе кидысъёс тупало асьме куазья. Сорго-суданковой гибрид 3-тӥ арзэ кизиськомы ни, силосной сорго нырысьсэ будэтӥмы. Туэ та турынъёсмы удалтӥзы, соин ик пудо сиён но тырмыт дасяны быгатӥмы.

— Ог-огмылы юрттӥсь­кыса ужаны тыршиськомы, котькуд специалист ас удыссэ ӟеч тодэ-вала, — шуэ Валентин Спиридонович. — Гужемзэ пиос бусые вазь ӵукна пото, шунды пуксьытозь тыршо. Кинлэн ке бусыын ужез быре ке, фермаез тупатъяны мынэ. Азьло сямен нимаз ужаны уг луы ни. Специалистъёсмы ваньзы пиналэсь: инженер Сергей Купцов, агроном Вячеслав Егоров, зоотехник Раиса Лебедева, ветеринар Алексей Алексеев, экономист Иван Тимофеев, бухгалтер Евгений Беляев, энергетик Алексей Васильев.

Кватчиез возё

Кватчи гуртэ пыриськод ке, паймиськод, макем ӝик-ӝик сыло коркаос, ульчаос утялтэмын, одӥг жагез но уд адӟы, фермаос котырын чылк-чылк, сяськаос будо. Гурт шортӥ вольыт асфальт вӧлдэмын.

— Сюресмы гуртын тэшкамын вал ни, ог 5 ар талэсь азьло администрациен ӵош сое лэсьтӥмы, — шуэ Валентин Владимиров. — Гуртын улӥськомы бере, ог-огмылы юрттӥськиськом. Школаос, нылпи садъёс, клубъёс ялан вазиськыло. Куддыр соослы ремонт лэсьтӥськом, нош туэ, кылсярысь, школае синтезатор басьтӥмы. Школаос но кызьы быгато юрттӥсько, арлы быдэ пиналъёс колхоз бусые кешыр бичаны потало.

Мария Векшина

Туспуктӥз автор