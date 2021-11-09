Компьютер удмурт кылын лыдӟиськоз

Удмуртиысь эскеронъёс ортчытонъя федеральной центрысь тодосчиос удмурт кылэз валась синтезатор кылдытӥзы. Со удмурт кылын гожтэм текстэз шара лыдӟе, сое кылзыны компьютеръёс, смартфонъёс пыр луонлык сётэ.

Г. Григорьев



Программаез кылдытон бордын ужазы Удмуртиысь историяя, кылъя но литературая институтысь лингвистъёс но Машинаен дышетонъя но киберсистемаосты эскеронъя лабораториысь ӧнерчиос.

Синтезатор Tacotron нейронной сеть вылэ пыкъяськыса лэсьтэмын. Нейросетез удмурт кыллы дышетыны зол юрттӥз Екатеринбургысь математикая но механикая институт, юри проектлы дасям текстъёсты лыдӟиз «Мынам Удмуртие» телерадиокомпаниысь журналист Светлана Пикулева, азьланяз ӵапак солэн куараез программа пыр поттэм текстъёсты лыдӟоз.

— Та ужмылэн нырысетӥ люкетэз гинэ, — вераз Машинаен дышетонъя но киберсистемаосты эскеронъя лабораториысь ӧнерчи Григорий Григорьев, — та нейронной сетен капчи ужаны. Со текстъёсты умой лыдӟе, но кӧня ке шекъёсыз вань на. Азьланяз малпаськомы устозэгес нейронной сетез уже кутыны, солэн юрттэменыз компьютер ачиз куара кылдытоз, сое зэмос адямилэн куараеныз уд сура.

— Оскиськомы синтезатормы азьланяз ас кожаз гинэ уз ужа шуыса, — вераз Машинаен дышетонъя но киберсистемаосты эскеронъя лабораторилэн кивалтӥсез, физико-математической наукаосъя доктор Виктор Трубицын, — мед со удмурт кылысь берыктӥсь приложениослэн, навигаторъёслэн, дышетӥсь системаослэн ог люкетэз луоз.

Синтезатор юрттоз ляб адӟись муртъёслы, соос книгаосты, газетъёсты лыдӟыны уз курадӟе — кылзозы. Матысь дыре программаез вань мылкыд карисьёс уже кутыны быгатозы ни.

— Азьланяз нейросетьёсын ужаломы на, мукет проектъёс борды басьтӥськомы. — вераз Удмуртиысь историяя, кылъя но литературая институтлэн кивалтӥсез Игорь Поздеев.

Сергей Захаров