Киосыз кык гинэ ке но…

Красногорскысь Снежана Ворончихина эмъян удыслы ог 30 арзэ сётӥз ни, та вакытэ ӝог юрттэт сётонъя станциын фельд­шер луыса ужа.

Красногорскысь фельдшер Снежана Ворончихина

Светлана Ворончихина малпа вылэм дышетӥсь луыны. Но улон ачиз сюрес возьматэм: Глазов пединститутэ пырыны лыктэм мурт документъёссэ та городысь ик м­едучилищее сётэм.

— Ма, эмъясь луон мылкыды пушкам, оло, пичиысен ик пуке вал, — вера фельдшер. — Угось весь шудӥсько вал, мунёосме йӧнатыса. Мынам соосы ноку секыт ӧз висьылэ!

Медучилищеын дышетскыны Снежаналы туж яраз. Но нырысетӥ ужан интыяз толэзьлэсь ятыр гинэ чидаз: ёросысь эпидемиологияя станцие эпидемиолог, паразитолог кариськиз вал. Но тодӥз но, Удмурт Караулысь фельдшер-акушер пунктэ фельдшер кулэ шуыса, малпаськытэк отчы кошкиз. Ӧз кышка, куддыр уй-нуналэз но валатэк ужано луоз шуыса. Кин ке нуны вордыны кутске, кинлэн ке сюлэмыз кутэ, шуккиськыны шеде — часъёс шоры уд учкы, фельд­шерез возьмало.

— Мон ноку капчи ужез ӧй утчалля, — азинтэ веранзэ Снежана Евгеньевна. — ФАП-ын 16 ар ӵоже ужатозям, котькыӵеез вал. Но уката секыт потылӥз сюрестэм интыостӥ висисьёс доры пеймытэн мыныны. Удмурт Караул гурт центрлэсь палэнэ интыяськемын. Собере артысь Дёбыын фельдшер огназ

кылиз, солы юрттӥськыны куризы на. Сопалан гуртъёс трос, ог-огзылэсь кыдёке интыяськемын. Озьы кӧня иськемъёс­ты меда ортчи!

Нош кӧня улонъёсты меда утиз! Тросэз учыръёс Снежана Евгеньевналэн али ке но син азяз. Кышномурт вала: туж кулэ ужез быдэсъя, соин ноку жалямез ӧвӧл, эмъян удысэз бырйиз шуыса. Табере 11 ар пала тырше ӝог юрттэт сётонын. Угось Удмурт Караул пумен пичи но пичи кыльыны кутскиз, соин семьяеныз ёрос центре юрт пуктӥзы но отчы выжизы. Со ик уж интызэ вош­тэмез но луиз.

— Ӝог юрттэт сётонын 11 ар­ пала ужасько ини, — азинтэ веранзэ фельдшер. — Сменалы быдэ 10-15 ӧтёнъёс луо. Кинлэн ке сюлэмыз кутэ, кинэ ке пери шукке, юыса шугектӥсьёс но шедё, арлыдоослы урод луылэ. Куддыр кышкано но: уд тодӥськы ук, кин доры, кыӵе азе тонэ ӧтё. Юисьёс доры пыроно ке, водителез ӵемысь сьӧрам ӧтьылӥсько.

Снежана Ворончихиналэн котькудӥз понна сюлэмыз висе, ялан кин ке сярысь сюлмаськыса ветлытэк уг луы, шуэ. Шуге-леке вуэмъёсты ӝог юрттэт сётонъя машинаен больницае вутто ни ке но, бӧрысь одно тодэмез потэ: бурме меда, юрттыны луиз меда? Одӥг пол, кылсярысь, воргоронлэн сюлмыз кутэм — тӧдьы-тӧдьы луэмын ни, вирзӥбетэз воксё усемын. Фельдшерлэн киосыз 2 гинэ, ӝегатскытэк давленизэ но ӝутоно, кардио­грамма но лэсьтоно, вӧсез но зӥбломытоно, катетер но пуктоно… Вуттӥськиз ведь! Ачиз ик нырысь Красногорск больницае, собере Глазовысь эмъянние келяса ветлӥз.

С. Ворончихиналэн дораз ганяк кариськылон вакытъёсыз туж шер луыло. Но талы ачиз гинэ ӧвӧл, семьяез но кемалась дышизы ни. Кузпалыз — дышетӥсь, 2 пиоссы пӧлысь огез военной луиз, мукетыз юристлы дышетске. Нылкышно пиосызлы оске — соосын артэ номырлэсь кышкано ӧвӧл, пе.

— Жаляса верано, ёросамы коронавирусэн черламъёс ӧжыт ӧвӧл, соин ик ёрос больницаямы октябрь шорын ковид-центр усьтӥзы, — пусъе фельдшер. — Ковидэн висисьёс доры нимысьтыз костюмъёсын потӥськом. Ярано, ачим борды та лек висён ӧз кырмиськылы на. Вазенгес ик прививка пуктӥ ни. Бен, прививка пуктэмъёс пӧлын но висьыны усемъёс вань. Но адӟиськом ук: таӵеос сое капчиенгес вормо. Соин ик малпасько, астэ одно утёно! Лек вирусэз вормон понна чурыт куронъёсты чаклатэк уз луы.

Элина КУМАЧЁВА