Калыклэсь чеберлыксэ усьтӥз

Галина Никитина тодосчилы — 70 ар

Удмурт калык­лэн одӥгез яркыт азьветлӥсез, история наукаосъя доктор, профессор, «Удмурт нылкышно кенешлэн» кивалтӥсез, зэмос удмурт нылкышно, яратӥсь анай… Ортчем арня вискын, Галина Никитинаез буре вайыса, котрес ӝӧк ортчиз.

Галина Никитина.

Укыр вазь, 65 аресказ, Галина Никитина кошкиз улонысь. Но макем мур пытьы кельтӥз со наукаын, удмурт, фин-угор общественной движениын!

Котрес ӝӧк ортчиз Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтын. Татын Галина Аркадьевна 1985-тӥ арысен ужаз. Нырысь этнология но социология отделын, нош 2000-тӥ арысен директорлэн наукая воштӥсез вал. 110 статьяослэн, 3 монографиослэн авторзы. Гожъяз удмурт калык педагогика, калык медицина, удмурт гуртлэн пӧртэм вакытъёсы улэмез, удмурт но фин-угор общественной движение сярысь.

Галина Аркадьевналэн наукаын, егит тодосчиосты будэтонын интыез сярысь вераз Историяя, кылъя но литературая Удмурт институтлэн директорез, Галина Аркадьевналэн нырысетӥ аспирантэз Игорь Поздеев.

Со пусйиз, макем сюлэмзэ сётыса тодосчи ужаз егитъёсын, пыриськылӥз экспедициосы. Калык сое тодӥз,

гажаз, соин ик экспедициос но котьку лякытэн ортчылӥзы.

Тодосчилэн общественной движениын, «Удмурт Кенеш» огазеяськонын, «Нылкышно кенешез» валтонын ужамез сярысь мадиз «Удмурт нылкышно кенешлэн» кивалтӥсез Елена Миннигараева. Галина Аркадьевналы оскылӥзы удмурт калыкмылэн нимыныз Россиын но кунгож сьӧрын ортчылӥсь конгрессъёсын вераськыны, сое огкадь гажазы фин-угор азьветлӥсьёс но, гуртысь нылкышноос но.

Галина Никитиналэн фондэзлэн бадӟым люкетэз али утиське элькунысьтымы Шор архивын. Со сярысь мадиз отысь отделэн кивалтӥсь Вадим Напольских. Туннэ нуналлы архивын Галина Аркадьевналэн фондэз тужгес узыръёсыз пӧлы пыре, пе. Озьыен, тодосчилэсь ужъёссэ, ки бервылзэ азьланяз егит тодосчиос эскерыны быгатозы.

Трос тунсыкозэ мадиз Йӧскалык библиотекаысь Книжной палаталэн валтӥсь библиотекарез Надежда Лимонова. Ӵапак Надежда Петровналэн сюлмаськеменыз, 20 ар талэсь азьло Йӧскалык библиотекаын Галина Аркадьевналы сӥзем ӝыт ортчиз. Со быдэсыз сямен видеое гожтыса кельтэмын. Пумиськон дыръя со видеоысь люкетъ­ёсты учкыны луиз. Сюлэм ик бугырске, экранысь удмурт калыклэсь бадӟым адямиоссэ — тодмо удмурт политикъёсты, тодосчиосты, азьветлӥсьёсты — ваньзэс ӵош адӟыса. Туж умой усьтӥське ачиз но

Галина Аркадьевна.

— Азьвыл мон калыкез эскерисько вал тодосчи сямен гинэ. Но удмурт движение сюреме бере ваньзэ, мар герӟаськемын калыкеным, сюлэм пыртӥ поттыны кутски, — шуэм соку Галина Никитина. — Куддыръя вӧсь, туж вӧсь, нош куддыръя сыӵе шумпотоно, ваньзэс ӟыгыръяны но чупаны дась! Шумпотӥськод, тон удмурт шуыса, тон та калык пӧлы пыриськод шуыса…

Буре ваён ужрадэз аспӧртэм йылпумъян луиз профессорлэн Татьяна Владыкиналэн верамез:

— Галина Аркадьевналэн сыӵе сямыз вал: уродэз сярысь верамез ӧз потылы. Солэн котьку ваньмыз умой вал… Ас азяз юн куронъёс пуктылӥз. Со, зэм но, ужаса ӝуаз, дыр, но со ӧз быгаты мукет сямен… Адями ӧвӧл ни, ноку уз ни луы. Но со улоз сомында, кӧня сое мукетъёс тодазы возёзы…

Пандемиен сэрен Галина Никитинаез буре ваён пумиськонэ трос адями пыриськыны ӧз быгаты. Соин ик «Удмурт дунне» газетлэн вотэсаз поттэмын луозы архиве кылем видеогожтэмъёс.

Ужрад дыръя.

«Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонлэн нырысетӥ кивалтӥсез Нина Малых:

— «Удмурт нылкышно кенешен» кивалтон — со капчи уж ӧвӧл, шумпотонэз но, бӧрдонэз но тырмылӥз. Мон та огазеяськонэз кылдытонэн выри, ар ӵоже сое валтӥ, собере — тодосчи Людмила Христолюбова, бӧрысь — тележурналист Татьяна Корнилова, нош собере — Галина Никитина.

Мон туж шумпотӥ, огазеяськонэз Галина Аркадьевна ас вылаз басьтӥз шуыса. Визьмо, чебер, ассэ возьыны быгатӥсь, ӟеч организатор. Соин матысь ужаны мыным ӧз кылды, но палэнысен шораз котьку синмаськыса учкисько вал. Дышетонэз азинтонъя институтын ужакум, уж дуре мыныкум, пумиськылӥ ужаз пыдын ветлӥсь Галина Никитинаен. Сокем ӵем ӧй пумиськылы — лымыяку гинэ. Паймеменым Галина Аркадьевналэсь огпол юай, малы урод куазь дыръя пыдын ветлэ. Туж, пе, яратӥсько, куазь пелляськыса ик лымыя ке…

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн азьвыл вице-президентэз, филология наукаосъя кандидат Галина Шушакова:

— Галина Аркадьевна 1997-тӥ арын «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн исполкомаз пыриз. Та вакытысен солэн нимыз удмурт калык движениен юн герӟась­киз. Огъя командаын ужамы. Со туж бугырес но узыр вакыт вал. Пӧртэм удысъёсысь нылкышно тодосчиосты огазеяны луиз. Кылсярысь, медициная академиын удмурт нылпиослэсь тазалыксэс эскеронъя лаборатория кылдытэмын вал. Эмъясьёсын, психологъёсын ӵош трос потамын ёросъёсы. Нош удмурт калык сярысь докладъёсын Галина Аркадьевна шаерамы гинэ ӧвӧл, кунгож сьӧрын но трос вераськиз, Валентин Тубыловен ӵош Страсбурге (Франция), ӧжыт лыдъем калыкъёслы сӥзем бадӟым кенеше но, ветлӥзы. Со пыр мукет калыкъёс удмуртъёсын тодматско, удмурт калыклэн визьмызлы, сабырлыкезлы паймо вал.

Ижысь крезьгуръя ды­шетӥсь, Галина Никитиналэн эшез Ирина Шатунова:

— Галина Аркадьевнаен тодматским ог 30 ар талэсь азьло, нылъёсмы одӥг классэ ветло вал. Улӥмы одӥг коркан, эшъяськимы. Мынам ӧвӧл удмурт выжыосы, мон крезьгуръя школаысь огшоры дышетӥсь. Нош со бадӟым тодосчи. Но Галина Аркадьевналы луыса мон туж трос тодӥ удмуртъёс, Удмурт шаермы, «Удмурт Кенеш» огазеяськон сярысь.

Общественной ужез сярысь сыӵе ӝутскем мылкыдын вералляз! Кытчы ке ёросъёсы пумиськонъёсы потамез сярысь, удмурт гурт сярысь мадьылӥз, сыӵе удмурт кышномуртъёс вань ук! — шуылӥз.

Мон паймылӥ: кызьы со быгатылӥз куректонзэ, сюлмаськонзэ пушказ возьыны. Нылъёсыз азе юн куронъёс пуктэ вал, кинлы трос сётӥське, солэсь тросгес юало но, шуылӥз. Но со дыре ик сыӵе юн соосты яратӥз, ялан юрттыны тыршиз.

Ӵемысь со дорын пукылӥм. Мынам семьяе бадӟым но, дорам юр-яр вазе, нош солэн — шыпыт. Нылъёсыз асьсэ ужен выро, ми вераськиськом. Дораз котьку чылкыт вал, ваньмыз радызъя. Бадӟым тодосчи ке но, киужен но выриз, туж чебер керттӥськиз, толлы сылалтӥськиз. Ог-огмылэсь рецептъёсмес басьяськомы вал. Бакчаяз но ачиз ик ужаз, мамаез доры бертылӥз, солэсь бакчазэ утялтыны вутскылӥз. Нуназе кыӵе ке бадӟым конференциын, йӧно костюмен пӧрмытскыса, доклад лэсьтэ, нош ӝыт анаез доры бертэ но пыдаз резина сапег кутча, ужан куртка дӥся.

Али но малпанъёсам соин вераськисько. Азьвыл, туж бер бертылыкум, котьку 7-тӥ этажысь укноосыз шоры учкылӥ: тылыз ӝуа, озьыен, ужа. Али но дышем сямъя укноосыз шоры учкисько. Соос котьку пеймытэсь…

Елена Миннигараева