Инвалидъёслы юрттэт

Валэктэ Медико-социальной экспертизая валтӥсь бюролэн кивалтӥсез Екатерина Мухаметгалеева

Инвалидностез нуйтон понна 1-тӥ мартозь документъёс бичано,

комиссия пыр ортчоно уз луы. Туспуктӥз Максим Егоров.

Улонэз капчиятэ портал

Кӧня ке ар талэсь азьло анае инвалид кылиз, 2-тӥ группа сётӥзы. Инвалид луэмзэ юнматон вылысь арлы быдэ комиссия пыр ортчоно луэ. Кылем арын гинэ лякыт вал — пандемиен сэрен группазэ, нокытчы ветлытэк, нуйтӥзы. Ӝоген тани нош ик комиссия пыр ортчоно. Нош со лябӟемын, ветлэмез уг луы. Вералэ вал, кыӵе вакытозь кыстӥськоз меда пандемиен сэрен пыӵатэм капчиятон?

Елена В. Можга ёрос

— Зэм но, инвалидъёсты коронавируслэсь утён вылысь кылем арын тулысысен таӵе капчиятон пыӵаны кутскиз. Со быдэсъяськиз туэ 1-тӥ коньывуонозь (октябрёзь). Озьыен, кинлы со дырозь комиссия пыр ортчоно вал, нокытчы ӧз ветлэ, группазы ас понназ нуйтӥськиз. Но коронавирусэн черламъёслэн лыдзы йылэмен валче Правительство та дырез нуйтоно кариськиз эшшо ӝыны арлы. Озьыен, та капчиятон пыӵалоз на вуоно арын 1-тӥ южтолэзёзь (мартозь). Кинлы инвалидностьсэ нуйтыны кулэ луысал туэ 2-тӥ коньывуонысен 1-тӥ мартозь, табере комиссиысь эмъясьёс доры ветлоно уз луы. Озьыен, анайдэс но нокытчы нуонэз-ваёнэз ӧвӧл.

Мукетгес ужпум, адямилы инвалидность нырысьсэ сётоно ке. Таяз учырын висисьлы азьвыл сямен ик вазиськоно эмъясьёслы: анализъёс, эскеронъёс пыр ортчоно. Вань документъёс, справкаос люкамын луизы ке, эмъяськонни висисьлы комиссия пыр ортчыны направление сётоз. Азьвыл со направлениен аслыз комиссие лыктоно луысал, но али ваньмыз радъяськоз электрон амалэн. Соин ик висисьлы группа басьтон вылысь нокытчы ветлоно уз лу. Медико-социальной бюроысь комиссилэн решениез висисьлы вуоз почта пыр. Отын ик пусъемын луоз, кыӵе группа сётэмын. Со сяна, решениез шедьтыны луоз кун услугаосъя огъя портал пыр, озьы ик Инвалидъёслэн федерал реестрысьтызы sfri.ru адресъя.

Луэ на озьы но: группа басьтэм адямилэн тазалыкез лябӟе, кулэ ватсаса юрттэт. Шуом, инвалидлы кулэ кыӵе ке арбериос: протез, коляска но мукет. Та учырын но инвалидлы эскеронъёс пыр ортчоно луоз. Но вань справкаосты люкамез бере солы нокытчы ветлоно уз луы — ваньзэ бюрое келялозы врачъёсыз. Юанъёсын жингыртыны быгатӥськоды элькунысьтымы Медико-социальной экспертизая валтӥсь бюролэн пӧсь телефоназ 8(3412) 65-65-13 номеръя.

Ужасько курадӟыса…

Пыдам операция лэсь­тӥзы, чутыса мырдэм ветлӥсько. Инвалидность басьтыны комиссия пыр ортчи, но группа ӧз сётэ — тазалыке ужаны тупа, пе. Нош мон гуртын фермаын ужасько, быдэс нуналъёсын

пыд вылам курадӟисько. Вералэ вал, комиссилэсь решенизэ кызьы ке воштыны луэ-а? Кытчы со понна вазиськоно?

Надежда П. Можга ёрос

Висись муртлы инвалидность сётон сярысь тупен-тупен гожтэмын Россиысь Правительстволэн 2006-тӥ арын 20-тӥ феврале юнматэм 95 номеро Постановленияз. Отын 5-тӥ пунктаз пусъемын, ма кароно, комиссия группа сётыны пумит луэ ке. Та учырын комиссия ортчем бере толэзь куспын Медико-социальной экспертизая бюрое куриськон гожтыны вуттоно. Сое гожтоно, бюролэн ёросысь ёзаз яке Валтӥсь бюрое лыктыса.

Висись мурт дорысьтыз потаны уг быгаты ке, куриськон гожтыны быгатоз солэн оскем муртэз (представителез) — тае возьматӥсь документэз луыны кулэ. Быгатӥськоды куриськондэс почта пыр но келяны таӵе адресъя: Ижкар, Свердлов урам, 22 номеро юрт, индексэз — 426057. Яке федерал бюрое, таизлэн адресэз таӵе: Москва, Иван Сусанин урам, 3 номеро юрт, индексэз — 127486. Но тужгес лякыт амал — кун услугаосъя огъя портал пыр. Куриськондэс келякуды, бордаз юнматэ эмъяськоннилэсь направленизэ, комиссилэсь решенизэ (туспуктэмъёссэс).

Луэ озьы но: тазалыкез ӝоген тупатскоз ай шуыса, адямилы комиссия пыр ортчыны эмъяськонниын направление уг сёто — экспертизалы уг кулэяськы шуыса, справка гинэ сёто. Нош адями сыӵе ик ляб, уг йӧна ке, со (яке оскем муртэз) бюрое вазиськыны быгатэ. Таизъя дыр ласянь чурыт куронъёс пуктэмын ӧвӧл. Гожтоно луоз куриськон, бордаз юнматоно справкаез. Толэзь куспын ивортон вуыны кулэ: кыӵе дыре экспертизае лыктоно луоз. Комиссия пыр ортчиды ке, тӥледлы справка сётозы, группае потыны тупаськоды яке уд шуыса. Нырысетӥ учырын 088/у-06 номеро справкаен выльысь вазиськоно эмъяськонние. Отын направление сётозы, соин нош ик комиссия пыр ортчоно луоз.

Нош справка ӧз сётэ ке, тӥ таин соглаш ӧвӧл ке, 3 ар ӵоже вазиськыны быгатӥськоды ёросысьтыды судэ.

Елена Никитина