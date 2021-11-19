Игорь Комаров пумиськылӥз Китайысь Кун Кенешлэн ёзчиеныз Ван Юнэн

Президентлэн Приволжск Федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров видео-конференция амалэн пумиськылӥз Китайысь Кун Кенешлэн ёзчиеныз Ван Юнэн.

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь.



Соос кенешизы «Волга-Янцзы» проектлэн ужамез сярысь, со улсын Приволжск Федерал округысь улосъёс но Китайысь Янцзы шур котырысь улосъёс ог-огенызы вуз каро.

Игорь Комаров верамъя, «Волга-Янцзы» — со кык кунъёслэн туж аспӧртэмлыко ужан амалзы, со пандемия шоры учкытэк но азьланьтӥське.

Пумиськоназы вераськизы сюрес карталэн ӟечлыкез, дышетсконниослэн кусып воземзы, егитъёслы онлайн-пумиськон ортчытон сярысь.



Удмуртиысь Правительстволэн Председателезлэн нырысетӥ воштӥсез Константин Сунцов пусъе, Китай шаерысьтымы 10 тужгес но бадӟым импортёръёс пӧлы пыре

— Вазенгес Китае 50 тонна йӧл келямын, нош ар кутсконысен учконо ке — 255 тонна, — вераз Константин Сунцов